В третьем туре нашего с Parimatch проекта зашла одна из двух наших основных ставок, тогда как авантюрная ставка плодов не принесла.

Ставка №1

Поединки: Боруссия Д — Спортинг и Бавария — Динамо Киев; ставка: ТБ 2,5 и Бавария (-1.5)

Ставка №2

Поединки: Атлетико — Барселона и Динамо — Шахтер; ставка: ТМ 3 и ТМ 3 

Ставка №3

Поединки: Шахтер Донецк — Интер Милан, Аякс — Бешикташ, Боруссия Дортмунд — Спортинг Лиссабон, Бавария — Динамо Киев и Ливерпуль — Манчестер Сити; ставка: победа Интер, ТБ 2,5, Победа Боруссия, Победа Баварии в 1 тайме, ТБ 2

Итог после тура: 4787,5 грн

Переходим к следующему туру! 

Ставка №1

Поединки: Финляндия — Украина и Венесуэла — Бразилия

Ставки: Тотал — МЕНЬШЕ 2.5 и победитель матча — БРАЗИЛИЯ

Коэффициент: 2,12

Сумма: 200 грн

Ставка №2

Поединки: Италия — Испания и Кипр — Хорватия

Ставки: Проход — ИТАЛИЯ и Победитель матча — ХОРВАТИЯ

Коэффициент: 2,15

Сумма: 200 грн

В четвертом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и надеемся увеличить наш банк. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?