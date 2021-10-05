Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
В третьем туре нашего с Parimatch проекта зашла одна из двух наших основных ставок, тогда как авантюрная ставка плодов не принесла.
Ставка №1
Поединки: Боруссия Д — Спортинг и Бавария — Динамо Киев; ставка: ТБ 2,5 и Бавария (-1.5)
Ставка №2
Поединки: Атлетико — Барселона и Динамо — Шахтер; ставка: ТМ 3 и ТМ 3
Ставка №3
Поединки: Шахтер Донецк — Интер Милан, Аякс — Бешикташ, Боруссия Дортмунд — Спортинг Лиссабон, Бавария — Динамо Киев и Ливерпуль — Манчестер Сити; ставка: победа Интер, ТБ 2,5, Победа Боруссия, Победа Баварии в 1 тайме, ТБ 2
Итог после тура: 4787,5 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Поединки: Финляндия — Украина и Венесуэла — Бразилия
Ставки: Тотал — МЕНЬШЕ 2.5 и победитель матча — БРАЗИЛИЯ
Коэффициент: 2,12
Сумма: 200 грн
Ставка №2
Поединки: Италия — Испания и Кипр — Хорватия
Ставки: Проход — ИТАЛИЯ и Победитель матча — ХОРВАТИЯ
Коэффициент: 2,15
Сумма: 200 грн
В четвертом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и надеемся увеличить наш банк. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?