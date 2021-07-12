Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги последнего тура проекта — Битва редакций.

Вот и подошел к концу очередной сезон нашей с Parimatch Битвы редакций. По ходу всей гонки мы были за спинами о конкурентов, но в последнем туре нам удалось сделать две точные ставки, которые позволили выйти в существенный плюс и обойти конкурентов. Это победа!

Ставка №1

Матч: Аргентина — Бразилия 1:0

Прогноз: Проход Аргентины

Коэффициент: 2,46

Ставка: 300 грн

Выигрыш: 738 грн

Ставка №2

Матч: Италия — Англия 1:1 (3:2)

Прогноз: Проход Италии

Коэффициент: 2,06

Ставка: 350 грн

Выигрыш: 721 грн

Итог

В последнем туре нашего с Parimatch у нас зашли обе ставки и мы обошли конкурентов. Отличный сезон и отличная победа! Коллеги с Isport.ua и Bigmir)net тоже смогли завершить сезон в плюсе, что не может не радовать. Прекрасная работа, ребята!