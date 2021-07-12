Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги последнего тура проекта — Битва редакций.
Вот и подошел к концу очередной сезон нашей с Parimatch Битвы редакций. По ходу всей гонки мы были за спинами о конкурентов, но в последнем туре нам удалось сделать две точные ставки, которые позволили выйти в существенный плюс и обойти конкурентов. Это победа!
Ставка №1
Матч: Аргентина — Бразилия 1:0
Прогноз: Проход Аргентины
Коэффициент: 2,46
Ставка: 300 грн
Выигрыш: 738 грн
Ставка №2
Матч: Италия — Англия 1:1 (3:2)
Прогноз: Проход Италии
Коэффициент: 2,06
Ставка: 350 грн
Выигрыш: 721 грн
Итог
В последнем туре нашего с Parimatch у нас зашли обе ставки и мы обошли конкурентов. Отличный сезон и отличная победа! Коллеги с Isport.ua и Bigmir)net тоже смогли завершить сезон в плюсе, что не может не радовать. Прекрасная работа, ребята!