Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!

На носу полуфинальные матчи Евро-2020, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net.

Текущий банк: 5450,15 грн

Сила Италии

Италия — Испания (6 июля)

Итальянцы буквально после первой игры стали главным фаворитом Евро-2020 и этот статус принадлежит команде Роберто Манчини по сегодня. Для нынешний Испании полуфинал — потолок. Этот состав прыгнул выше головы. И нам кажется, что итальянцы без особых проблем докажут это на поле.

Прогноз: Проход Италии

Коэффициент: 1,75

Ставка: 500 грн

Сила Италии №2

Италия — Испания (6 июля)

Уж очень хорошая сейчас Италия. Первая ставка будет нашей основной в этом туре, а здесь мы хотим рискнуть. Мы считаем, что итальянцам по силам победить в основное время даже в два мяча. При победе в один мяч по нашей ставке будет возврат.

Прогноз: Фора Италии (-1)

Коэффициент: 4.1

Ставка: 150 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!