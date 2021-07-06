Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!
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06 июля 2021, 15:33
На носу полуфинальные матчи Евро-2020, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net.
Текущий банк: 5450,15 грн
Сила Италии
Италия — Испания (6 июля)
Итальянцы буквально после первой игры стали главным фаворитом Евро-2020 и этот статус принадлежит команде Роберто Манчини по сегодня. Для нынешний Испании полуфинал — потолок. Этот состав прыгнул выше головы. И нам кажется, что итальянцы без особых проблем докажут это на поле.
Прогноз: Проход Италии
Коэффициент: 1,75
Ставка: 500 грн
Сила Италии №2
Италия — Испания (6 июля)
Уж очень хорошая сейчас Италия. Первая ставка будет нашей основной в этом туре, а здесь мы хотим рискнуть. Мы считаем, что итальянцам по силам победить в основное время даже в два мяча. При победе в один мяч по нашей ставке будет возврат.
Прогноз: Фора Италии (-1)
Коэффициент: 4.1
Ставка: 150 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!