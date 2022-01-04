Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги сезона проекта — Битва редакций.

В решающем туре нашего с Parimatch проекта мы не смогли выйти в плюс и в итоге финишировали на втором месте.

Ставка №1

Поединки: Лестер — Ливерпуль и Челси — Брайтон; ставки: Победитель матча (основное время) — ЛИВЕРПУЛЬ и Фора — БРАЙТОН(+2)

Ставка №2

Поединки: Арсенал Лондон — Манчестер Сити и Лестер — Норвич; Ставки: Тотал — БОЛЬШЕ 2.5 и Победитель матча (основное время) — ЛЕСТЕР

Итог

В последнем туре нашего с Parimatch проекта мы сделали довольно аккуратные ставки и были уверены в конечном успехе, но Ливерпуль выдал отвратительный матч против Лестера, который буквально за два дня до матча с "красными" пропустил шесть голов от Ман Сити.

Парадокс? Конечно, но искать оправданий не имеет смысла. В случае победы Ливерпуля мы бы перевалили за 5000 грн и вышли на первое место, но сенсации всегда были, есть и будут. Главное тут — избежать эти сенсации. Нам, увы, не удалось, и мы финишировали на втором месте.

Поздравляем наших коллег из Bigmir)net с победой в сезоне!