Битва редакций

Редакции Football.ua, ISPORT и Bigmir)net совместно с Parimatch начинают битву лучших прогнозистов!

Очередной сезон нашей с Parimatch битвы редакций! До конца года мы будем ставить на топовые футбольные события и постараемся увеличить наш банк, при этом обогнав конкурентов из других редакций. Сегодня стартует Лига чемпионов, а значит пришло время первого тура четвертого сезона нашей битвы! Поехали!

Текущий банк: 5000 грн

Ставка №1

Поединки: Лилль — Вольфсбург и Янг Бойз — МЮ

Ставка: Вольфсбург(0) и Манчестер Юнайтед(-1)

В этом экспрессе мы делаем ставки на выездные команды. Вольфсбург и МЮ сейчас находятся в отличной форме и им по силам взять полноценные три очка в первых матчах. Англичане с Криштиану во главе могут выиграть уверенно.

Коэффициент: 3,17

Сумма: 200 грн

Ставка №2

Поединок: Динамо — Бенфика

Ставка: Бенфика(0)

Непатриотическая ставка, согласны. Но нам кажется, что у Динамо будет крайне мало шансов взять очки в сегодняшней игре. Будем рады ошибиться!

Коэффициент: 1,68

Сумма: 250 грн

Ставка №3

Поединок: Барселона — Гранада и Бетис — Эспаньол

Ставка: Барселона(-1.5) и Бетис(0)

А здесь наконец ставим на хозяев. Получился испанский акцент. У Барсы будет достаточно времени отдохнуть после матча с Баварией и переключиться на чемпионат. Ожидаем уверенную победу "блаугранас".

У Пеллегрини наконец начинается получаться в Бетисе. Команда начинает воплощать идеи чилийца в жизнь. Дома с Эспаньолом зеленым по силам взять три очка.

Коэффициент: 2,48

Сумма: 150 грн

В первом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки — один ординар и два двойника. А что там наши конкуренты из ISPORT и Bigmir)net?