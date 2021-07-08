Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги предпоследнего тура проекта — Битва редакций.

Прогремели полуфинальный поединки и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. По итогам очередных матчей нам удалось увеличить банк и мы с хорошим настроением подходим к финалу Евро-2020.

Ставка №1

Матч: Италия — Испания 1:1 (2:4)

Прогноз: Проход Италии

Коэффициент: 1,75

Ставка: 500 грн

Выигрыш: 875 грн

Мы были уверены, что Италия докажет свою силу в игре с Испанией и без особых проблем добудет путевку в финал. Выйти в решающий матч у команды Роберто Манчини получилось, но проблем избежать не удалось. Испанцы в целом выглядели лучше и вполне заслужили пройти дальше. Но в серии пенальти удачливее оказались не они.

Ставка №2

Матч: Италия — Испания 1:1 (2:4)

Прогноз: Фора Италии -1

Коэффициент: 4,1

Ставка: 150 грн

Выигрыш: 0 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла только основная ставка и мы увеличили наш банк. В лидерах по-прежнему ребята из Bigmir.net, которые тоже выдали плюсовой тур. Догнать их в последнем туре будет непросто. Но мы постараемся. И не стоит забывать о ISport.ua. Ребята по нашему примеру этот тур провели в плюс.