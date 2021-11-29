Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В одиннадцатом туре нашего с Parimatch у нас зашла одна ставка из трех, но это позволило нам выйти в плюс.

Ставка №1

Поединки: Интер Милан — Шахтер Донецк и Атлетико Мадрид — Милан; ставки: Победитель Интер и Победитель Атлетико

Ставка №2

Поединки: Янг Бойз — Аталанта; ставка: Победа Аталанты

Ставка №3

Поединки: Янг Бойз — Аталанта, Челси — Ювентус, Бешикташ — Аякс, СК Днепр-1 — Ворскла; Ставка: БОЛЬШЕ 2.5, Победа Челси, Индивидуальный тотал Аякс — БОЛЬШЕ 1.5, Обе забьют — ДА

Итог после тура: 4175,52 грн

Переходим к следующему туру!

Ставка №1

Поединки: Реал Мадрид — Атлетик Бильбао и СК Днепр-1 — Черноморец Одесса

Ставки: Победитель матча — РЕАЛ МАДРИД и Победитель матча — СК ДНЕПР-1

Коэффициент: 2,16

Сумма: 200 грн

Ставка №2

Поединки: Эвертон — Ливерпуль и Байер Леверкузен — Гройтер Фюрт

Ставки: Тотал — БОЛЬШЕ 2.5 и Фора — БАЙЕР ЛЕВЕРКУЗЕН(-1.5)

Коэффициент: 2,73

Сумма: 200 грн

В двенадцатом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?