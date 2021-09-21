Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги первого тура проекта — Битва редакций.

Первый блин комом — это точно про нас. Вот и отгремел первый тур нашего с Parimatch проекта и по его итогам мы не смогли увеличить наш банк.

Ставка №1

Поединки: Лилль — Вольфсбург и Янг Бойз — МЮ; ставка: Вольфсбург(0) и Манчестер Юнайтед(-1)

Ставка №2

Поединок: Динамо — Бенфика; ставка: Бенфика(0)

Ставка №3

Поединок: Барселона — Гранада и Бетис — Эспаньол; ставка: Барселона(-1.5) и Бетис(0)

Итог после тура: 4650 грн

Переходим ко второму туру!

Ставка №1

Поединки: Хетафе — Атлетико и Леванте — Сельта

Ставки: Победа Атлетико и ТБ (2)

Коэффициент: 2,42

Сумма: 150 грн

Хетафе — самый легкий соперник для Атлетико, ведь "матрасники" не пропускают от этой команды вот уже 22 матча кряду. Верим, что тенденция продолжится, а свой гол команда Симеоне забьет. Что касается Леванте и Сельты, то у этих команд огромные проблемы в обороне и они наверняка пробьют тотал.

Ставка №2

Поединки: Шахтер — Динамо и Милан — Венеция

Ставка: Тотал меньше (3) и Милан (-1)

Коэффициент: 2,2

Сумма: 150 грн

Динамо и Шахтер будут играть осторожно. Де Дзерби жаждет завоевать первый трофей в Украине, Луческу — снова наказать "горняков". Рисковать никто тут не будет, поэтому обилие голов ждать не приходится. Второй матч — Милан — Венеция. Здесь все ещё проще. Хозяева намного сильнее и обязаны доказывать это на поле.

Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы надеемся реабилитировать. А что там наши конкуренты из ISPORT и Bigmir)net?