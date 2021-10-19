Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
В пятом туре нашего с Parimatch проекта мы наступили ровно на те же грабли, что и в прошлый раз — в наших двойниках не зашло по одному событию.
Ставка №1
Поединки: Дания — Австрия и Израиль — Молдова; Больше 2 и Больше 2,5
Мы долго выбирали между тоталом больше в матче датчан и победой хозяев. Как оказалось — выбор мы в итоге сделали неправильный. Датчане забили гол и спокойно довели матч до победы. Вторая ставка зашла, но значения это уже не имело.
Ставка №2
Поединки: Арсенал Лондон — Кристал Пэлас и ФК Львов — Динамо Киев; Победитель матча Арсенал Лондон и победитель матча Динамо Киев
Здесь мы поверили в набравший ход Арсенал и киевское Динамо. Команда Луческу хоть и пропустила первой, смогла уверенно взять три очка. А вот "канониры" напротив — забили первыми и в итоге не смогли выиграть. Наша черная полоса продолжается.
Итог после тура: 4087,5 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Может показаться странным, но мы снова берем двойники. Уверены, что матчи Шахтер — Реал и Аякс — Боруссия будут богатыми на события и голы, поэтому смело берем верх.
Поединки: Аякс — Боруссия Дортмунд и Шахтер — Реал
Ставки: Больше 3 и Больше 2,5
Коэффициент: 2,35
Сумма: 150 грн
Ставка №2
А здесь мы сперва сыграем за Барселону, а затем против. Не верим, что Динамо по силам зацепиться за очки на Камп Ноу даже против такой Барсы, а вот у Реала на выходных будут все шансы для этого.
Поединки: Барселона — Динамо Киев и Барселона — Реал Мадрид
Ставки: П1 и Реал не проиграет
Коэффициент: 2,35
Сумма: 250 грн
В шестом туре нашего с Parimatch проекта мы снова сделали две ставки и надеемся наконец увеличить наш банк. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?