Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В пятом туре нашего с Parimatch проекта мы наступили ровно на те же грабли, что и в прошлый раз — в наших двойниках не зашло по одному событию.

Ставка №1

Поединки: Дания — Австрия и Израиль — Молдова; Больше 2 и Больше 2,5

Мы долго выбирали между тоталом больше в матче датчан и победой хозяев. Как оказалось — выбор мы в итоге сделали неправильный. Датчане забили гол и спокойно довели матч до победы. Вторая ставка зашла, но значения это уже не имело.

Ставка №2

Поединки: Арсенал Лондон — Кристал Пэлас и ФК Львов — Динамо Киев; Победитель матча Арсенал Лондон и победитель матча Динамо Киев

Здесь мы поверили в набравший ход Арсенал и киевское Динамо . Команда Луческу хоть и пропустила первой, смогла уверенно взять три очка. А вот "канониры" напротив — забили первыми и в итоге не смогли выиграть. Наша черная полоса продолжается.

Итог после тура: 4087,5 грн