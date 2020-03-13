Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В очередном туре у нас зашла одна ставка из двух, и мы вернули небольшую часть проигранных денег.

Ставка №1

Матчи: РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 / Вольфсбург — Шахтер 1:2

Прогнозы: Победа 1 / Обе забьют

Коэффициент: 3

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 300 грн

Первым в бой за наш экспресс вступил Лейпциг и здесь нам переживать не пришлось – "быки" легко разгромили Тоттенхэм. Затем мы переместились в другой город Германии – Вольфсбург, где Шахтер играл с одноименной командой. "Горняки" традиций не нарушили – забили и пропустили в своем стиле. Отличный экспресс с прекрасным коэффициентом.

Ставка №2

Матчи: Ливерпуль — Атлетико 2:3

Прогнозы: Проход Ливерпуля

Коэффициент: 2,1

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Здесь вы все видели сами. Ливерпуль по делу обыграл Атлетико в основное время и потом забил второй гол, но в дело вмешался Адриан и помог сопернику сотворить чудо. Ляп резервного голкипера выбил действующего чемпиона ЛЧ из турнира. Очень обидный минус.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта нам удалось прервать черную полосу, но, по правде говоря, особо удачным тур назвать нельзя. Давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.