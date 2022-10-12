Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у гостях зіграє проти Вадуца.

У першій грі суперник подарував українцю несподівано добре вибудовану гру, на що дніпряни явно не очікували. Як результат нічия 2:2.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВАДУЦ — ДНІПРО-1

Нині Дніпро-1 посідає друге місце у групі Е, а лідирує АЗ – дев'ять очок проти чотирьох у дніпрян. У Вадуца два очки, а в Аполлона – одне.

За версією букмекерів, шансів на перемогу більше у Дніпра-1. Так на перемогу дніпрян можна поставити з коефіцієнтом – 2.23, тоді як на успіх Вадуца дається 3.10. Нічийний результат оцінений коефіцієнтом — 3.50.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на те, що команда Олександра Кучера зможе вразити ворота Вадуца більше одного разу. На це пропонується коефіцієнт – 2.04.

Якщо брати ризиковану ставку, то можна поставити на те, що у складі дніпрян заб'є Артем Довбик, якого останнім часом прорвало. На це дається коефіцієнт – 2.20.

Нагадаємо, матч Вадуц – Дніпро-1 відбудеться завтра, 13 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.