Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высоко оценивает уровень своей команды: "Тоттенхэм был бы чемпионом во многих европейских чемпионатах".

Логично. В Беларуси победителем может быть только один-единственный.

Но там же трофеев не было... А впрочем, неважно. Пусть будет виноват Моуриньо.

Бывший капитан донецкого Шахтера Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории "PRO" от УЕФА.

До:

После:

Не понимаю, как связаны между собой Мариуполь и Динамо Киев.

Николя Пепе высказал недовольство количеством своего игрового времени в Арсенале: "Хочу играть немного больше, чтобы снова начать улыбаться".

Теперь мы знаем, в какой момент повзрослел Давид Луис:

Сборная Украины уступила Польше в рамках товарищеского матча, который многим запомнился ошибкой голкипера Андрея Лунина.

Вот так конкуренты за место в стартовом составе и устраняются:

Бывший полузащитник Реала Фернандо Гаго завершил карьеру футболиста в возрасте 34 лет.

Ничего страшно, еще же есть рейтинги и номинации от France Football ;)

Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил серьезную травму на тренировке сборной Англии.

Коротко о ситуации:

Бывший полузащитник Арсенала Джек Уилшир, несмотря на статус свободного агента, в любом случае отверг бы предложение одного клуба: "Никогда бы не подписал контракт с Тоттенхэмом".

Но он же просто однажды задал фанатам один вопрос... А потом еще один...

Бывший нападающий Тоттенхэма Питер Крауч признался, что во время матча против Реала в сезоне-2010/11 он хотел избить Марсело.

Все эти годы Крауч создавал Covid-19?

А забить на Евро-2016 никто, как я понимаю, не хотел?

Мемфис Депай подтвердил, что все еще заинтересован в переходе в Барселону: "Кто не хотел бы играть в Барселоне? Это одна из лучших команд в мире".

Почему такие вопросы не задают Уилширу?

Ну раз уже вспомнили о Месси, вспомним и о его очередном конфликте с судьей. Теперь критика от аргентинца обрушилась на главного арбитра матча против Парагвая: "Ты дважды облажался!"

В Украине — только по выходным!

Украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль вошла в историю мирового футбола. Это первая судейская бригада только из женщин, работавшая на матча мужских сборных под эгидой УЕФА.

Ну как тут можно не поставить лайк?

Сборная Испании избежала поражения от Швейцарии, несмотря на два нереализованные пенальти Серхио Рамоса.

Но он то не знал, что у нас спецагенты не только среди украинцев имеются:

Реал хочет сократить зарплаты футболистам основной команды.

Все-таки у вас с Озилом по-прежнему прекрасная связка!

Никита Евтушенко, Football.ua