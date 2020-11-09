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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

После гола через себя в ворота Дженоа Златан Ибрагимович отметился очередным интересным комментарием: "Беру на себя вину за повышение среднего возраста".

Болельщики Милана уж точно не против:

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи, который текущий сезон проводит в аренде в Герте, рассказал о своем пребывании в немецком клубе: "Счастлив, что присоединился к Герте".

Про зарплаты в Брайтоне мы уже знаем. Интересно, как обстоят дела в Герте?

Испанское издание Marca в очередной раз отметилось незнанием украинского футбола, когда написало, что Динамо тренирует Андрей Шевченко.

Возможно, ведь в Милане уже есть квалифицированный тренер, только играющий.

Рональд Куман рассказал, какая позиция в Барселоне нуждается в усилении: "Всегда говорил, что Барселоне не хватает центрального форварда".

Мужчина должен отвечать за свои слова:

Поражение Шахтера от Боруссии М стало самым крупным домашним для украинских команд в еврокубках.

Так Киев — это дом для Шахтера или нет? Помогите разобраться.

Лацио могут исключить из Серии А из-за несоблюдения протоколов по борьбе с COVID-19.

Иронично, что расследование началось после матча с Торино:

WADA согласилось выплатить Мамаду Сахо компенсацию за ложные обвинения в употреблении допинга в апреле 2016 года.

Арсенал не выдержит еще одного такого "бонуса лояльности"...

А Дарио Срна перешел к действиям.

Гол Лионеля Месси в ворота Динамо стал пятым подряд для аргентинца с пенальти. Против Бетиса эта серия успела как продлиться, так и прерваться.

Знали бы вы, чем обернутся для болельщиков Реала шутки про Месси...

Мирча Луческу высказал свое мнение о системе VAR: "Футбол — это яркое зрелище для болельщиков. Я абсолютный противник VAR".

Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал слухи о своем возможном увольнении с поста главного тренера Манчестер Юнайтед: "Моя отставка? Отказываюсь комментировать такие вещи. Еще слишком рано".

И ведь был прав норвежец:

Ответ на вопрос, почему снова упомянуть об этой "классике" более чем уместно:

Марио Балотелли тренируется с Франчакортой, выступающей в итальянской Серии D.

Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение Динамо от Шахтера: "Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID".

Официально: COVID-19 спас всю романтику пресс-конференций Луческу, которую убивал VAR.

Ювентус упустил победу над Лацио в компенсированное ко второму тайму время.

Арсенал потерпел разгромное поражение от Астон Виллы на Эмирейтс Стэдиум, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Разве что по итоговому счету:

Защитник Динамо Илья Забарный высказался о поражении от Шахтера: "Луческу сказал, что fair play не было, у нас там что-то с федерацией".

Готовы?

Реал сенсационно уступил Валенсии, при этом три мяча "летучие мыши" забили с пенальти, а еще один — автогол Варана.

Инсайдер из Манчестера:

А говорили, что Валенсия в минувшее трансферное окно никого не подписала:

Никита Евтушенко, Football.ua