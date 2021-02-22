Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Заря обвинила Десну в расизме и обратилась в УАФ. В официальном письме сообщается, что со скамейки черниговского клуба прозвучала фраза оскорбительного характера.

⚽ Новоиспеченный тренер донецкого Олимпика Яя Туре рассказал о своем возвращении в Украину: "Для меня все начиналось в Украине. Это моя вторая семья".

Теперь понятно, чьим образом вдохновлялся дизайнер эмблемы Ингульца👍

⚽ По информации El Chiringuito, главный тренер Реала Зинедин Зидан получил предложение возглавить Ювентус.

Когда-то настанет черед и Абрамовича выступить с предложением😉.

⚽ Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Теперь ждем, когда Шахтер узнает алгоритм вручения награды лучшему тренеру сезона от УАФ, чтобы Луиш Каштру хотя бы в список номинантов начал попадать😏.

⚽ Жозе Моуриньо признан лучшим тренером 21-го века по версии IFFHS.

А вы думаете зачем он Касильяса на скамейку усадил? Все ради "галочки" в этом пункте🙄.

⚽ Бывший игрок сборной Италии Луиджи Сартор арестован за выращивание марихуаны.

"Ваша честь и господа присяжные, я хочу извиниться😣".

⚽ Международная федерация футбольной статистики и истории IFFHS опубликовала рейтинг лучших арбитров в период с 2001 по 2020 год, который возглавил Феликс Брых.

Кашшаи и сам засудить может, если захочет😒.

⚽ Нападающий Брюгге Бас Дост накануне матча с Динамо высказался о "нефутбольных" погодных условиях в Киеве: "Не имею ничего против холода, но это заходит слишком далеко".

⚽ Вингер мадридского Реала, выступающий за Тоттенхэм на правах аренды, Гарет Бэйл близок к завершению карьеры. Об этом заявил его агент Джонатан Барнетт.

Стать мэром Кардиффа или сразу замахнуться на должность Первого министра Уэльса — вот в чем вопрос🤔.

⚽ "Гризи, это пиз**ц" или диалог Жерара Пике с Антуаном Гризманном во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. Журналисты расшифровали претензии защитника Барселоны к своему одноклубнику.

Общение игроков "сине-гранатовых" не обошлось без нецензурной лексики, но один из наших читателей написал и более литературную версию диалога👇

⚽ А теперь наша любимая рубрика — "Байки от Арсена Венгера". На этот раз именитый французский специалист рассказал о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе: "Я был у Мбаппе дома — он мог перейти в Арсенал бесплатно".

⚽ Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон оштрафован за богохульство в матче с Пармой.

Как говорится, на всё воля Божья🙏 (конечно, нужно).

⚽ Экс-полузащитник сборной Франции Йоан Кабай объявил о завершении карьеры игрока.

Любой каприз за ваши деньги, кроме "завершения карьеры", конечно👀

⚽ Реал Мадрид расследует большое количество травм в команде.

Предлагаю Ливерпулю присоединиться и устроить с Реалом совместное расследование.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.