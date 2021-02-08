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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽Главный тренер Барселоны Рональд Куман призвал уволить всех, кто причастен к "сливу" информации касательно условий контракта Лионеля Месси.

Вот так вы цените своих героев?😒

⚽Нападающий Евгений Селезнев прокомментировал слухи об отчислении его из состава Колоса: "Пишут бред, вы можете представить, что я приехал пьяный на игру?"

Как бы сказал Станиславский...🤔

⚽Угандийский игрок Мазервелла побил рекорд Криштиану Роналду по высоте прыжка в моменте с голом в ворота соперника.

⚽Барселона выплатит Месси внушительную сумму даже в случае его ухода из клуба.

Так Ротенберг получается соврал?😨😱

⚽Главного тренера Зинедина Зидана уволят из мадридского Реала, если он не выиграет Лигу чемпионов.

История показывает, что это действительно так👇

⚽Наставник Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал подписание Георгия Цитаишвили: "Если в футбол не будет играть, то хотя бы вино будет привозить".

Похоже, он поделился, но только с тренером московского Динамо🙃

⚽Франк Рибери может перейти из Фиорентины в Монцу.

⚽Ливерпулю запретили въезд в Германию на матч Лиги чемпионов против Лейпцига.

Так вот какие изменения в регламент хочет внести УЕФА с 2024 года...😠

⚽Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиолы высказался о лидерстве своей команды в АПЛ: "Когда Манчестер Сити шел 12-ым, думал о квалификации в Лигу Европы".

Ну тут по фактам👇

⚽Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов Лацио.

Уже начинаем делать скрины ваших комментариев для будущей подборки😉

⚽Ювентус намерен продлить контракт с Криштиану Роналду до 2023 года.

⚽Между Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой возникло "недопонимание" после того, как тренер Ливерпуля заявил, что у Манчестер Сити лучший календарь, чем у конкурентов.

⚽По информации Defensa Central, Челси может вернуть в свою команду Эдена Азара.

👍

⚽Исмаили вышел в составе Шахтера после 8 месяцев отсутствия.

Если будут нивелировать за деньги Абрамовича — я только за

⚽Днепр-1 объявил о подписании форварда загребского Динамо Марио Чуже.

Получается, что Селезнева в Днепре-1 не будет?😐

⚽Бывший капитан Шахтера Дарио Срна объяснил, почему отказал Барселоне.

Михайле Михайловичу, все ще попереду!😉

⚽Виктор Коваленко пропустил матч с Торино из-за проблем с желудком. У украинца выявили гастроэнтерит, поэтому его дебют за новую команду пришлось отложить.

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⚽Златана Ибрагимовича не обвинят в расизме из-за стычки с Ромелу Лукаку.

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