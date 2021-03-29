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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽Нападающий Колоса Евгений Селезнев сообщил новую информацию о своем отлучении от работы с командой: "Костышин поставил ультиматум президенту — или он, или я".

В таком случае, у нас для Селезнева есть плохие новости... За Колос он больше не сыграет🙅‍♂️

⚽На нашем сайте вышел перевод материала The Athletic о вингере Вулверхэмптона Адаме Траоре под названием "Ноль голов и ноль ассистов: в истории Адамы Траоре есть вещи поважнее, чем результативные действия".

Сразу видно, кто прочитал только заголовок😁

⚽Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко прокомментировал свой дебют в Серии А: "Хотел, чтобы Малиновский доиграл матч с Вероной".

Штраф в размере половины зарплаты — не лучшая идея😅

⚽Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался об изменениях в футболе: "Личные интересы, агенты и связь с прессой заменили сопереживания командам".

Поздравляем! Ваш уровень знания английского - C2👏

⚽По информации Фабрицио Романо, Неймар согласовал условия нового контракта с ПСЖ.

Чем условия старого контракта от нового отличаются?🧐

⚽Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон записал видеообращение голкиперу Динамо и сборной Украины Георгию Бущану.

Догадываюсь, какое желание загадали бы для Пирло🤐

👀👀👀

⚽Ливерпуль впервые в своей истории стал чемпионом Уругвая.

Уже интересно, сколько "уругвайскому Гвардиоле" выделят денег на трансферы🤔

Коротко о будущем Эдинсона Кавани👇

⚽Йоахим Лев изучает испанский язык и желает возглавить Реал Мадрид.

⚽Гарет Бэйл рассказал о своих планах на ближайшее будущее: "Моим планом было провести сезон в Тоттенхэме, а после Евро вернуться в Реал".

Его уже опередили Озил с Арсеналом и Алексис Санчес с Манчестер Юнайтед🤷‍♂️

⚽Нападающий Днепра-1 Артем Довбик прокомментировал свой вызов в сборную Украины: "Гол не пахнет, правильно? Главное — оказаться в нужное время, в нужной точке".

Ценные рекомендации от наших читателей👇

Во всем есть свои исключения из правил ̶ф̶э̶й̶р̶-̶п̶л̶е̶й̶☝

⚽Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная.

Отказ Клоппа и Флика возглавить сборную Германии теперь выглядит логичным🤔

Олимпик будет не в восторге от такого назначения😏

⚽В прессе появилась информация, что УЕФА откажется от финансового фэйр-плей.

⚽Известный в прошлом форвард сборной Нидерландов Марко Ван Бастен, который два года был техническим директором ФИФА, предложил отменить офсайды.

👏👏👏

А Мората только поддержит!👍

⚽Вице-президент Ювентуса Павел Недвед пролил свет на будущее Андреа Пирло и Криштиану Роналду: "Они останутся в Ювентусе".

А ведь болельщики Цзянсу Сунин тоже радовались чемпионству...😨

⚽Член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал ничейный исход поединка против Франции: "Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить".

О побочных эффектах говорить не нужно. Видели матч с Финляндией😠

⚽Рух начал сотрудничество с холдинговой компанией City Football Group, владельцами которой являются акционеры Манчестер Сити.

Неплохая кандидатура, но заменить Кухаревича ему будет непросто🙄

⚽"Убивать евреев, чтобы сделать мыло" — в Аргентине разгорелся антисемитский скандал перед футбольным матчем.

⚽Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи.

Такие серьезные соперники достаются только странам под санкциями🤷‍♂️

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