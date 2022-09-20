Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 вересня.
Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 19 вересня:
- Росія висунула УЄФА вимогу дискваліфікувати Олександра Петракова. Окупанти звинуватили головного тренера збірної України у дискримінації росіян та "нездатності зберігати політичний нейтралітет;
- Стало відомо, що Томас Тухель може змінити Юліана Нагельсманна у Баварії. Спад форми мюнхенців спровокував можливі чутки;
- на Михайла Мудрика з'явилися нові претенденти. На додачу до Арсенала, вінгера Шахтаря хочуть підписати Ліверпуль та Севілья.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.