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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 19 вересня:

- Росія висунула УЄФА вимогу дискваліфікувати Олександра Петракова. Окупанти звинуватили головного тренера збірної України у дискримінації росіян та "нездатності зберігати політичний нейтралітет;

- Стало відомо, що Томас Тухель може змінити Юліана Нагельсманна у Баварії. Спад форми мюнхенців спровокував можливі чутки;

- на Михайла Мудрика з'явилися нові претенденти. На додачу до Арсенала, вінгера Шахтаря хочуть підписати Ліверпуль та Севілья.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.