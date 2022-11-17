Португалець очікує на мундіаль к Катарі.
Кріштіану Роналду, Getty Images
17 листопада 2022, 13:59
Нападник та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував початок чемпіонату світу-2022 та погоду у Катарі.
"Як мені здається, що погода під час мундіалю у Катарі для мене не буде якоюсь проблемою. Ми, португальці, готові до спеки.
Як професійні футболісти ми здатні грати в будь-яких умовах. А для мене це взагалі буде добре, тому що я віддаю перевагу теплій погоді. Це не проблема.
Я сподіваюся, що це буде найкращий чемпіонат світу в історії. Я вірю в це. Проведення цього турніру на початку сезону – зовсім інше.
З погляду фізичної підготовки всі команди будуть у найкращій формі. Молоді гравці, старші гравці – думаю, всі будуть готові проявити себе", — цитує Роналду LiveScore.
Португалія стартує на мундіалі 24 листопада матчем проти збірної Гани. Поєдинок розпочнеться о 18:00.