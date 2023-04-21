Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 20 квітня:
Стали відомі півфіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій.
Ювентусу тимчасово скасували зняття 15 очок. "Бьянконеррі" піднімаються на 3 місце — відставання від Лаціо — 2 очка.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.