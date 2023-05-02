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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 травня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п'ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 1 травня:

Стало відомо, чому Яремчук не грає у Брюгге. У форварда збірної України сталася конфліктна ситуація з одних із керівників клубу.

Тебас проти того, щоб чотири клуби з Іспанії грали у Лізі чемпіонів. Президент Ла Ліги виступив за зменшення кількості клубів із топ-ліг у Лізі чемпіонів.

Моурінью відмовив Челсі, а Мессі полетів до Саудівської Аравії відразу після поразки Лорьяну.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.