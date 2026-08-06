Англія

Гравець не прижився в Арсеналі.

Данський опорний півзахисник Крістіан Нергор минулого літа перейшов до лондонського Арсеналу з Брентфорда за 11 млн євро.

Однак за сезон на рахунку 32-річного виконавця назбиралось усього 20 матчів без результативних дій, тож очікувань від свого трансферу він не виправдав.

А вже цього літа "каноніри" погодились із думкою про те, що їхньому футболісту буде краще знайти собі новий клуб, тож почали перемовини з Евертоном із цього приводу.

"Іриски" запропонували 8,2 млн євро за цей перехід, і в підсумку досягли згоди з лондонцям.

Контракт підписано строком до 2028 року.