Угода може бути оформлена до кінця жовтня.
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17 вересня 2022, 20:59
Американський консорціум може придбати клуб англійської Прем'єр-ліги – Борнмут. Про це повідомляє журналіст ВВС Саймон Стоун.
Головою консорціуму є власник команди Вегас у НХЛ Білл Фолі.
За інформацією джерела, переговори між сторонами вже ведуться і можуть бути завершені до кінця жовтня, якщо буде схвалення з боку керівників АПЛ.
Нині Борнмут належить бізнесменові російського походження Максиму Дьоміну.
Після семи турів Борнмут набрав вісім очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.