Англія

Угода може бути оформлена до кінця жовтня.

Американський консорціум може придбати клуб англійської Прем'єр-ліги – Борнмут. Про це повідомляє журналіст ВВС Саймон Стоун.

Головою консорціуму є власник команди Вегас у НХЛ Білл Фолі.

За інформацією джерела, переговори між сторонами вже ведуться і можуть бути завершені до кінця жовтня, якщо буде схвалення з боку керівників АПЛ.

Нині Борнмут належить бізнесменові російського походження Максиму Дьоміну.

Після семи турів Борнмут набрав вісім очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.