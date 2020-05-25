Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков — о том, что нужно футболистам, чтобы получить разрешение играть в АПЛ, а также, как на это повлиял Брексит.

31 декабря 2020 года станет последним днем так называемого переходного периода, после которого нормы права Европейского Союза (ЕС) прекратят свое действие на территории Великобритании. В частности, граждане ЕС (а также стран Европейской экономической зоны) перестанут приравниваться в своем правовом статусе к подданным английской короны и будут считаться иностранцами. Таким образом, они потеряют ряд существенных привилегий, как например автоматическое разрешение на работу в Соединенном Королевстве. Данный фактор значительно затронет футбол, в частности богатейшую футбольную лигу – АПЛ.

Футбольная Ассоциация (ФА) уже начала подготовку к последствиям Брексита. Так, в конце апреля организация опубликовала годовой отчет, в котором главный футбольный орган Англии предлагает распростанить на граждан ЕС систему баллов, используемую для предоставления разрешения на работу иностранным футболистам. В данной статье рассмотрим функционирование этой системы и эффект Брексита на ее дальнейшую судьбу.

Общее визовое регулирование

Для начала стоит отметить, что любой иностранный футболист должен получить соответствующее визовое разрешение для въезда на территорию Соединенного Королевства. Существует пять категорий виз в зависимости от цели переезда. Для футболистов возможны два пути: подача на категорию Tier 2 Sportsperson (стандартная рабочая виза) или же Tier 5 Sporting (временная рабочая виза).

В целом, решение на какую из категорий подаваться всецело зависит от уровня владения английским языком. Если игрок совсем не владеет языком (а требуется минимальный уровень А1), то клуб будет оформлять временную визу категории Tier 5, которая выдается сроком на 12 месяцев. Предполагается, что за год пребывания в Великобритании футболист улучшит свои навыки английского и сможет сдать языковой тест для подачи на стандартную рабочую визу. Если же игрок владеет минимально допустимым уровнем английского и имеет соответствующий сертификат, то клуб оформляет визу категории Tier 2. Данная виза выдается на срок действия контракта, но не более чем на три года (по истечении срока визы возможно ее продление еще на три года).

Основным же документом при подаче на обе категории виз является подтверждение трудоустройства руководящим спортивным органом (далее – Подтверждение). Для английских футбольных клубов таковым органом является ФА. Получение Подтверждения от ФА – процедура нелегкая и требующая подачи обширного пакета документов и математических подсчетов.

Процедура Подтверждения от ФА

Вплоть до 2015 года решение ФА о выдаче Подтверждения базировалось только на одном критерии, а именно проценте сыгранных официальных матчей за национальную сборную страны: за последние два года футболист должен был сыграть 75% игр. Естественно, такой высокий порог значительно утруждал переходы многих игроков, а потому английские футбольные команды часто сталкивались с отказами руководящего органа. В таких случаях подавалась апелляция, в которой клубы приводили все доступные доводы почему игрок поспособствует росту уровня футбола в стране. Как показывает статистика, почти в 80% случаев апелляция была успешной, а потому система казалась своеобразным фарсом. В связи с этим, в 2015 году ФА провело существенные реформы.

Сегодня для получения Подтверждения существуют два пути – автоматический и через набор необходимых баллов.

Автоматическая выдача Подтверждения

Подтверждение можно получить автоматически в случае, если спортсмен является основным игроком своей национальной сборной и провел определенный процент официальных матчей за последние два года (один год для игроков до 21-го года). Немаловажным также является позиция национальной сборной в рейтинге ФИФА, так как именно от места в данном рейтинге зависит необходимый процент сыгранных игр.

Для наглядности, ниже приведена подробная таблица с процентными значениями.

Место национальной ассоциации в рейтинге ФИФА Процент сыгранных официальных матчей 1-10 30% и выше 11-20 45% и выше 21-30 60% и выше 31-50 75% и выше

Отмечу, что учитываются только официальные матчи (отборы и финальные стадии чемпионата мира, региональных чемпионатов, а также матчи новосозданной Лиги Наций). Так как рейтинг ФИФА обновляется довольно часто, за отсчет берется средняя позиция национальной сборной за последние два года.

Если же футболист не набирает необходимый процент сыгранных игр или же его национальная ассоциация находится вне топ-50 рейтинга ФИФА, автоматическое получение Подтверждения невозможно. Для таких случаев созывается специальная комиссия ФА, которая оценивает игрока согласно ряду объективных и субъективных критериев, выставляя определенные баллы за соответствие им.

Объективные критерии и баллы

Объективные критерии состоят из двух списков: Список А и Список Б. Каждый из критериев требует тщательного математического подсчета и оценивается в определенное количество баллов. Хотя ФА и оставляет за собой право отказать в Подтверждении вне зависимости от количества набранных баллов, в целом для успешного получения Подтверждения футболист должен получить как минимум 4 балла из Списка А или же суммарно 5 баллов из списков А и Б.

Список А составляют следующие критерии.

Критерий Количество баллов Сумма трансфера игрока превышает 75-й процентиль всех осуществленных трансферов в АПЛ в предыдущем сезоне 3 балла Сумма трансфера игрока находится в диапазоне между 50-ым и 75-ым процентилем всех осуществленных трансферов в АПЛ в предыдущем сезоне 2 балла Размер заработной платы игрока превышает 75-й процентиль размера зарплат топ-30 игроков в каждом клубе АПЛ в предыдущем сезоне 3 балла Размер заработной платы игрока находится в диапазоне между 50-ым и 75-ым процентилем размера зарплат топ-30 игроков в каждом клубе АПЛ в предыдущем сезоне 2 балла Игрок приобретается из клуба одной из Топ Лиг и сыграл как минимум 30% доступных игровых минут в такой лиге Топ Лига = а) 6 европейских лиг, из которых вызывается наибольшее количество игроков в топ-20 национальных сборных согласно рейтингу ФИФА; или б) 2 центрально- и южноамериканские лиги, из которых вызывается наибольшее количество игроков в топ-20 национальных сборных согласно рейтингу ФИФА 1 балл Клуб игрока за последний год участвовал в групповом этапе Лиги Чемпионов, Лиги Европы или Копа Либертадорес, а игрок сыграл как минимум 30% доступных игровых минут в таком турнире 1 балл

Смотря на критерии выше, сразу же становится понятно, почему богатейшие английские клубы не имеют проблем с получением Подтверждения для своих игроков. Стоит увеличить размер трансфера или же предложить большую зарплату футболисту, и необходимые 4 балла из Списка А будут в кармане. Не в последнюю очередь из-за подобной практики мы наблюдаем как в каждом новом сезоне увеличиваются заработные платы игроков и суммы их трансферов. Соответственно, необходимый процентильный порог с каждым годом становится все выше, что приводит к сложностям в осуществлении трансферов клубами с меньшими финансовыми возможностями. Для таких команд единственным путем для получения Подтверждения своим иностранным футболистам остается набор баллов из списка Б.

Список Б составляют следующие критерии.

Критерий Количество баллов Сумма трансфера игрока находится в пределах 20% от 50-го процентиля всех осуществленных трансферов в АПЛ в предыдущем сезоне 1 балл Бесплатный трансфер, но потенциальная трансферная стоимость игрока была бы в пределах 20% от 50-го процентиля всех осуществленных трансферов в АПЛ в предыдущем сезоне 1 балл Размер заработной платы игрока находится в пределах 20% от 50-го процентиля размера зарплат топ-30 игроков в каждом клубе АПЛ в предыдущем сезоне 1 балл Игрок приобретается из клуба одной из Второстепенных Лиг и сыграл как минимум 30% доступных игровых минут в такой лиге Второстепенная Лига = а) 2 европейские лиги, которые не являются Топ Лигами, но из которых вызывается наибольшее количество игроков в топ-20 национальных сборных согласно рейтингу ФИФА; или б) центрально- и южноамериканская лига, которая не является Топ Лигой, но из которой вызывается наибольшее количество игроков в топ-20 национальных сборных согласно рейтингу ФИФА 1 балл Клуб игрока за последний год участвовал в финальных квалификационных раундах отбора к Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Копа Либертадорес, а игрок сыграл как минимум 30% доступных игровых минут в таком турнире 1 балл Игрок принимал участие в определенном проценте официальных международных матчей своей национальной сборной за последние два года (один год для игроков до 21-го года): Место национальной ассоциации в рейтинге ФИФА Процент сыгранных официальных матчей 1-10 25% и выше 11-15 30% и выше 16-20 40% и выше 21-25 45% и выше 26-30 55% и выше 31-50 60% и выше 51-60 75% и выше ИЛИ Национальная сборная игрока стала полуфиналистом Кубка Азиатских Наций или Кубка Африканских Наций за последний календарный год. Если при этом национальная сборная занимает строчку ниже 60-ой в рейтинге ФИФА, игрок должен принимать участие в 75% официальных международных матчей своей национальной сборной за последние два года (один год для игроков до 21-го года) 1 балл

Субъективные критерии

Порой сугубо математические критерии количества матчей, суммы трансфера и заработной платы не могут в полной мере отобразить ценность игрока. Поэтому специальная комиссия ФА также учитывает определенные субъективные критерии в своем решении о выдаче Подтверждения. В частности, субъективные критерии могут существенно повлиять на решение комиссии в случае, если не хватает нескольких баллов или же игрок соответствует объективным критериям из списка Б, но не А.

Субъективные критерии не ограничены в своем количестве и ФА может учитывать различные релевантные факторы. К таковым относится, например:

- частичное соблюдение игроком автоматических критериев;

- причины по котором автоматические критерии не были соблюдены (например травмы игрока, международная дисквалификация и т.д.);

- какие объективные критерии были соблюдены и как много баллов было набрано;

- разница в набранных или недобранных баллов согласно критериям в списке А и Б.

Иногда также привлекаются рекомендации для игроков. Например, при переходе в Лестер нападающего Андрея Крамарича тогдашний главный тренер хорватской национальной сборной Нико Ковач писал рекомендательное письмо в ФА, в котором указывал, что планирует чаще вызывать игрока в отборе к Евро-2016.

Ситуация после Брексита

Исходя из вышеперечисленного, нетрудно сделать вывод, что на данный момент трудоустройство иностранных футболистов в Англии очень жестко регулируется. Главной причиной такого строгого подхода является желание местной федерации обезопасить английский футбол от наплыва некачественных иностранных исполнителей, которые бы перекрывали дорогу молодым английским футболистам. В то же время, футболисты из стран ЕС, будучи уравнены в правах к гражданам Великобритании, не подлежали таким суровым ограничениям. С выходом Соединенного Королевства из ЕС такие привилегии более не будут доступны игрокам, примкнувшим к английским клубам после 31 декабря 2020 года (закон не имеет обратной силы, а потому все ныне трудоустроенные футболисты из ЕС не потеряют в своих правах).

После апрельского отчета ФА, в котором организация объявила о планах распространения на футболистов из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны балловой системы, некоторые эксперты сделали вывод, что начиная с 2021-го года уровень АПЛ начнет стремительно падать.

Несколько исследований косвенно подтверждают этот тезис. Так, БиБиСи в 2016 году подсчитало, что 58% всех профессиональных футболистов-граждан ЕС в Англии и Шотландии не получили бы рабочую визу в связи с их несоответствием критериям ФА. А в 2018 году исследователи из научного центра в Гарварде установили, что за весь период существования АПЛ (с 1992 года) 591 из 1022 футболистов, которые перешли в английские клубы благодаря правилам свободного перемещения граждан ЕС, не соответствовали критериям для получения разрешения на работу.

Среди известных футбольных личностей, которые не смогли бы получить разрешение на работу в Великобритании, значатся Нголо Канте, Маркос Алонсо, Микель Артета и Рияд Марез (алжирец, но имеет гражданство Франции). А лондонскому Арсеналу времен Венгера пришлось бы существенно изменить свою модель поиска и привлечения малоизвестных молодых талантов со стран ЕС, ведь такие игроки как Сеск Фабрегас или Эктор Бельерин не смогли бы присоединиться к клубу.

Сегодня матчи АПЛ транслируются по всему миру (189 стран из 193 членов ООН), а британское правительство оценивает ежегодный доход от АПЛ в экономику страны в 3.3 миллиарда фунтов. Вопрос о сохранении иммиграции европейских футбольных талантов после Брексита является одним из важнейших на повестке дня для кабинета Бориса Джонсона. В то же время, сложно представить, что правительство Великобритании нарушит свои же предвыборные обещания о возврате контроля над британской границей и пойдет на существенные уступки футбольной общественности путем смягчений визовой политики для спортсменов.

Вполне вероятно, что к концу года ФА придется внести изменения в свои строгие критерии для сохранения конкурентноспособности лиги. В результате будут пересмотрены правила для всех иностранных футболистов, не только граждан ЕС. Несомненно, такой сценарий может привести к увеличению доступа к британскому футболу для многих исполнителей, которые ранее не могли бы претендовать на место в английском клубе из-за бюрократических проблем.

Андрей Жариков, читатель Football.ua