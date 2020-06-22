Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин в рамках проекта Фан-сектор продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

В пятой части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказывает о триумфаторах чемпионатов Англии, Венгрии, Франции и Нидерландов.

Ипсвич Таун – сезон 1961/62

16 октября 1878 года был создан футбольный клуб Ипсвич АФК. Менее чем через месяц команда провела свой первый матч, выиграв 6:1 у Сток Уондерерс. В сезоне 1885/86 Ипсвич решил попробовать свои силы в розыгрыше Кубка вызова графства Саффолк. В следующем сезоне этот турнир был выигран. В 1888 году футбольный клуб объединился с регбийным клубом Ипсвич Регби Клаб, и получил название Ипсвич Таун. В 1889 и 1890 годах команда дважды выиграла кубок вызова. В 1890 году Ипсвич решил поиграть и в кубке Англии, дойдя там до 4-го раунда отборочного турнира. С сезона 1907/08 клуб начал выступать в Южной любительской лиге, которую выиграл четыре раза.

В 1936 году Ипсвич стал профессиональным клубом, и начал играть в Южной лиге Футбольной Ассоциации. Свой первый матч в лиге клуб сыграл 29 августа 1936 года против Танбридж Уэллс Рейнджерс (победа 4:1). В первом же сезоне было чемпионство, а во втором третье место. Это помогло команде попасть в третий дивизион Английской Футбольной лиги. И снова первый матч в новой лиге завершился победой (4:2 над Саутенд Юнайтед). В итоге Ипсвич занял седмьое место. В кампании 1953/54 был выигран третий дивизион, и следующий сезон команда играла уже во втором. Но сразу последовал вылет в третий дивизион.

Летом 1955 года тренером Ипсвича стал 35-летний Альф Рэмзи или Рамсей (кому как удобно). За 12-летнюю карьеру игрока он провел 316 матчей (32 гола) в чемпионате Англии за Саутгемптон и Тоттенхем. В составе второго он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Англии. Также на его счету 32 матча (3 гола) в составе сборной Англии. Закончив играть, он сразу же возглавил Ипсвич. В первом сезоне команда заняла 3 место, проиграв лишь два очка победителю. В следующем сезоне Ипсвич выигрывает третий дивизион. Во втором дивизионе три сезона клуб финишировал в середине таблицы, а потом взял и выиграл его, получив право играть в первом. В кубке Англии Ипсвич только один раз дошел до 5-го раунда.

У клуба из скромного провинциального городка не было возможностей приглашать сильных футболистов, но тренер из игроков среднего класса создал удивительно сыгранный и дисциплинированный коллектив. Но, тем не менее, были футболисты, которых можно было выделить. Во-первых, это 29-летний Дермот Кертис, пришедший в Ипсвич в 1958 году. Он был чемпионом Ирландии в составе Шелбурна и сыграл 14 матчей (8 голов) за сборную Ирландии. Во-вторых, это 30-летний Джон Элсуорси, который всю свою карьеру провел в Ипсвиче. С 1949 по 1965 год он сыграл 396 матчей в чемпионате, забив 44 гола. Также он был в составе сборной Уэльса на Чемпионате Мира-58, но на поле так и не вышел. Перед началом сезона в клуб пришел 27-летний Дуглас Моран, выигрывавший кубок Шотландии с Фалкирком.

После безголевой ничьи с Болтоном в стартовом матче, Ипсвич дважды проиграл, потом четыре раза выиграл. С Бернли они поделили очки (3:4 на выезде и 6:2 дома). После 10 туров команда шла на восьмом месте, отставая от лидирующего Бернли на семь очков. В 14 туре дома был обыгран Тоттенхем 3:2, а в 18-м МЮ 4:1. Правда, Вулверхемптону они проиграли 0:2. После первой половины чемпионата Ипсвич делил второе место с Эвертоном, Тоттенхемом и Вест Хемом. Бернли опережал их на пять очков и имел игру в запасе. Дальше победы чередовались неудачными результатами, но Эвертон был обыгран 4:2, а с Вест Хемом игра завершилась вничью 2:2. После 30 туров Ипсвич занимал третье место, отставая от Бернли на четыре очка, сыграв на матч больше. На очко выше был Тоттенхем, но у него было на матч больше, чем у Бернли. В 32 туре Тоттенхем был обыгран 3:1, а в 36-м был повержен Вулверхемптон 3:2. Проиграв в 26 туре, Ипсвич потом выдал 10 матчевую беспроигрышную серию, прерванную поражением в 37 туре от МЮ 0:5. Одно время клуб даже лидировал, но Бернли имел в запасе аж четыре матча.

За пять туров до финиша команда только по разнице мячей уступала первое место, но у оппонента было сыграно на три матча меньше. Тоттенхем и Шеффилд Юнайтед проигрывали шесть очков, но у первых было на два матча меньше, а у вторых на один. 9 апреля преследователи играют между собой вничью 3:3. 11 апреля Бернли также теряет очко с Болтоном — 0:0. А 14 апреля Шеффилд и Берни проигрывают, а Ипсвич побеждает Кардиф 1:0. За четыре тура до конца Ипсвич на очко опережает Бернли. Другие претенденты отстали на семь очков и претендовать на чемпионство могли только теоретически. 17 апреля конкурент проигрывает 0:1 Блекберну, а 20-го выигрывает свой матч, в то время как Ипсвич играет вничью 2:2 с Арсеналом. 21 апреля Ипсвич снова играет вничью 2:2 с Челси, но Бернли свой матч проиграл. 23 апреля Ипсвич обыграл 3:0 Арсенал, а конкурент не сумел сломить сопротивление Блекпула (1:1). Перед последним туром Ипсвич опережал Бернли на два очка, но у того был матч в запасе. 28 апреля Ипсвич обыграл Астон Виллу 2:0 и, благодаря ничьей конкурента, становиться чемпионом Англии в своём дебютном сезоне. Бернли в последних 13 матчах сезона выиграл только в двух (семь ничьих и четыре поражения), что и позволило Ипсвичу сенсационно выиграть.

Поз. Команда И В Н П МЗ МП Очки 1 Ипсвич Таун 42 24 8 10 93 67 56 2 Бернли 42 21 11 10 101 67 53 3 Тоттенхэм Хотспур 42 21 10 11 88 69 52 4 Эвертон 42 20 11 11 88 54 51 5 Шеффилд Юнайтед 42 19 9 14 61 69 47 6 Шеффилд Уэнсдей 42 20 6 16 72 58 46 7 Астон Вилла 42 18 8 16 65 56 44 8 Вест Хэм Юнайтед 42 17 10 15 76 82 44 9 Вест Бромвич Альбион 42 15 13 14 83 67 43 10 Арсенал 42 16 11 15 71 72 43 11 Болтон Уондерерс 42 16 10 16 62 66 42 12 Манчестер Сити 42 17 7 18 78 81 41 13 Блэкпул 42 15 11 16 70 75 41 14 Лестер Сити 42 17 6 19 72 71 40 15 Манчестер Юнайтед 42 15 9 18 72 75 39 16 Блэкберн Роверс 42 14 11 17 50 58 39 17 Бирмингем Сити 42 14 10 18 65 81 38 18 Вулверхэмптон Уондерерс 42 13 10 19 73 86 36 19 Ноттингем Форест 42 13 10 19 63 79 36 20 Фулхэм 42 13 7 22 66 74 33 21 Кардифф Сити 42 9 14 19 50 81 32 22 Челси 42 9 10 23 63 94 28

Все 42 матча сыграли 25-летний Джеймс Карберри (в команде с 1956 года), 26-летний Эндрю Нельсон (с 59-го) и Дуглас Моран, забивший 14 голов. На матч меньше провели Джон Элсуорси, забивший два гола; 33-летний Джеймс Лидбеттер (с 55-го), забивший восемь голов; 29-летний Рой Стефенсон (с 60-го), забивший семь голов, и 26-летний Рэй Кроуфорд (с 58-го), поделивший звание лучшего бомбардира чемпионата (33 гола). 40 матчей сыграли 22-летний Билли Бакстер (с 60-го) и 28-летний Эдвард Филлипс (с 53-го), забивший 28 голов. 39 матчей сыграл 24-летний Джон Комптон (с 60-го), а 29-летний Рой Бейли (с 56-го) провел 37 матчей. А вот Дермот Кертис сыграл только в четырех матчах.

В итоге Бейли, Карберри, Элсуорси, Филлипс и Лидбеттер стали первыми, и остаются единственными, игроками, которые стали победителями первого, второго и третьего дивизионов с одним и тем же клубом. При этом Элсуорси третий дивизион выигрывал дважды.

В следующем сезоне Ипсвич участвовал в Кубке Чемпионов. В 1/16 команда без проблем прошла мальтийскую Флориану (4:1 на выезде и 10:0 дома). А вот в следующем раунде Ипсвич сложил оружие перед итальянским Миланом (0:3 на выезде и 2:1 дома). В чемпионате клуб занял аж 17 место. В Суперкубке Англии Ипсвич проиграл Тоттенхему 1:5. В апреле 1963 года Рэмзи уходит тренировать сборную (победит на ЧМ-66), а Ипсвич на следующий год вылетает во Второй дивизион. Вскоре клуб вернулся в Первый дивизион и даже несколько раз становился призером чемпионата, а в сезоне 1977/78 выиграл кубок Англии.

Эвертон – сезон 1962/63

Да, Эвертон к тому сезону уже имел пять чемпионских титулов. Но когда они были добыты? Первый в третьем чемпионате, второй перед Первой мировой войной, а три других до Второй мировой. В послевоенное время команда показывала плохие результаты и даже играла во Втором дивизионе. Поэтому чемпионство сезона 1962/63 годов по праву можно считать неожиданностью.

Клуб был основан под названием Сент-Доминго в 1878 году прихожанами церкви Святого Доминго, но уже в следующем году был переименован в Эвертон. Свои первые матчи команда проводила на поле Стэнли-Парка. Но когда зрители перестали помещаться на трибунах, Эвертону пришлось перебраться на Прайори Роуд. Вскоре владельцу поля надоели постоянные крики болельщиков, и он попросил президента клуба Джона Хоулдинга покинуть поле. Тому не оставалось ничего другого, как арендовать земельный участок на Энфилд Роуд. Эвертон был одним из основателей Футбольной лиги. Уже в третьем сезоне было добыто первое золото. Тем временем Хоулдинг уже был полноправным владельцем стадиона, и стал наживаться на Эвертоне, повысив арендную плату.

На одном из собраний было решено уволить Хоулдинга, и в 1892 году клуб перебрался на Гудисон Парк. Сам же Хоулдинг основал клуб Ливерпуль. В 1906 году Эвертон выиграл Кубок Англии. Также были еще три финала, а потом и второе чемпионство. По результатам сезона 1929/30 Эвертон на один сезон вылетает во Второй дивизион. До начала Второй мировой войны были добыты три чемпионства и один Кубок Англии. А вот потом команда резко сдала. В сезоне 1950/51 Эвертон второй раз вылетает во Второй дивизион, где сыграл три сезона. Первые шесть сезонов после возвращения в первый дивизион клуб занимал места в нижней части таблицы.

Перед сезоном 1960/61 годов Эвертон усилился несколькими хорошими футболистами. 23-летний Рой Вернон достиг финала Кубка Англии с Блекберном. На его счету было девять матчей (один гол) за сборную Уэльса (всего 32 игры – 8 голов). 20-летний Джеймс Габриел сыграл несколько матчей за U-23 и один за главную сборную Шотландии. 24-летний Джорж Томсон в составе Хартса выиграл два чемпионата и два Кубка Шотландии. В ноябре к ним присоединился 23-летний Алекс Янг. С Хартс он два раза выигрывал чемпионат, один раз Кубок Шотландии и дважды Кубок лиги. На его счету было шесть матчей (три гола) в сборной Шотландии (всего восемь игр – пять голов). Нужно добавить, что с 1958 года в команде играл 25-летний Алекс Паркер, выигрывавший в составе Фалкирка Кубок Шотландии. На его счету было 15 матчей за сборную Шотландии. Неудивительно, что Эвертон занял пятое место.

В апреле 1961 года Эвертон возглавил 42-летний Гарри Каттерик. Будучи игроком он пять лет играл за Эвертон, а потом два сезона был играющим тренером Кру Александра. Потом пять лет был тренером Рочдейла, а в 1958 году Гарри возглавил Шеффилд Уэнсдей. Уже в первом сезоне под его руководством клуб вышел в Первый дивизион, где сразу же занимает четвертое место и достигает полуфинала кубка. В следующем сезоне Шеффилд завоевывает серебро, а Каттерик уходит в Эвертон. Перед сезоном 1961/62 Эвертон усилился 30-летним Билли Бингемом. В составе Гленторана он выигрывал серебро чемпионата Ирландии. В составе сборной Северной Ирландии Билли сыграл 46 матчей, забив шесть голов (всего 56 игр – 10 голов). Со сборной он дошел до 1/4 ЧМ-58. В том сезоне Эвертон стал четвертым, всего на одно очко отстав от третьего места.

Перед чемпионским сезоном команду пополнили еще два игрока. 25-летний Тони Кей выигрывал серебряные медали чемпионата Англии в составе Шеффилд Уэнсдей. В его активе был матч за сборную Англии. 29-летний Деннис Стевенс за девять сезонов выступления в Болтоне (273 игры – 90 голов) выиграл Кубок Англии. В принципе, с таким составом можно было ставить высокие цели, и даже замахнуться на чемпионство. Так что как претендента на медали Эвертон в том сезоне можно было рассматривать.

Стартовал Эвертон с выездной победы над Бернли 3:1. На стартовом отрезке клуб показывал хорошие результаты, но и были осечки, как 0:3 от новичка лиги Лейтон Ориент. После 10 туров команда шла на втором месте, два очка уступая Вулверхемптону, и на очко опережая Ноттингем. В 12 туре на выезде были обыграны "волки" 2:0, а после следующего тура Эвертон вышел на первое место, которое не уступал до конца первой части чемпионата.

В 14-м туре был обыгран Ноттингем 4:3, а в 20-м Эвертон разошелся безголевой ничьей с Тоттенхемом. Отрыв от Бернли составлял два очка, а от Тоттенхема три. Второй круг команда снова начинает с победы 3:1 над Бернли. А потом были ничья, поражение Лестеру 1:3, и ничья с Вулверхептоном 0:0. Пять туров клуб пропускал из-за матчей Кубка Англии. В феврале команду пополнил 26-летний Алекс Скотт, который в составе Рейнджерс четыре раза становился чемпионом Шотландии. По два раза он выигрывал кубок страны и кубок шотландской лиги. В его активе было 11 матчей (пять голов) в составе сборной Шотландии (всего 16 матчей – пять голов).

После 30 туров лидировали Тоттенхем и Лестер (на матч больше чем у лондонцев). На четыре очка меньше было у Эвертона (матч в запасе), на восемь у Бернли (три игры в запасе) и на 12 у Вулверхемптона (два матча в запасе). Дальше результаты Эвертона немного улучшились, а Тоттенхем дважды подряд сыграл 1:1 с Лестером и Бернли, а потом проиграл 2:5 Ливерпулю. За пять туров до финиша Эвертон вышел на первое место, на очко опережая Лестер и Тоттенхем. В 39 туре на своем поле был обыгран Тоттенхем 1:0. За два тура до конца отрыв от Лестера составлял два очка, а от Тоттенхема четыре, но те сыграли на матч меньше. 4 мая Эвертон, обыграв на своем поле Болтон 1:0, становится недосягаемым для конкурентов.

Поз. Команда И В Н П МЗ МП Очки 1 Эвертон 42 25 11 6 84 42 61 2 Тоттенхэм Хотспур 42 23 9 10 111 62 55 3 Бернли 42 22 10 10 78 57 54 4 Лестер Сити 42 20 12 10 79 53 52 5 Вулверхэмптон Уондерерс 42 20 10 12 93 65 50 6 Шеффилд Уэнсдей 42 19 10 13 77 63 48 7 Арсенал 42 18 10 14 86 77 46 8 Ливерпуль 42 17 10 15 71 59 44 9 Ноттингем Форест 42 17 10 15 67 69 44 10 Шеффилд Юнайтед 42 16 12 14 58 60 44 11 Блэкберн Роверс 42 15 12 15 79 71 42 12 Вест Хэм Юнайтед 42 14 12 16 73 69 40 13 Блэкпул 42 13 14 15 58 64 40 14 Вест Бромвич Альбион 42 16 7 19 71 79 39 15 Астон Вилла 42 15 8 19 62 68 38 16 Фулхэм 42 14 10 18 50 71 38 17 Ипсвич Таун 42 12 11 19 59 78 35 18 Болтон Уондерерс 42 15 5 22 55 75 35 19 Манчестер Юнайтед 42 12 10 20 67 81 34 20 Бирмингем Сити 42 10 13 19 63 90 33 21 Манчестер Сити 42 10 11 21 58 102 31 22 Лейтон Ориент 42 6 9 27 37 81 21



Все 42 матча сыграли Деннис Стевенс (семь голов) и Алекс Янг (22 гола). На матч меньше сыграл лучший бомбардир команды Рой Вернон, забивший 24 гола. 40 матчей отыграли Джеймс Габриел (пять голов) и 22-летний Брайан Лабон, пришедший в команду в 1958 году. Всю свою карьеру он провел в Эвертоне, сыграв 451 матч (два гола). В октябре 1962 года он дебютировал в составе сборной Англии, сыграв за нее 26 матчей, и ставший бронзовым призером ЧЕ-68. 38 матчей сыграл 19-летний Гордон Уэст, пришедший в команду перед началом сезона.

Впоследствии он сыграет три матча в составе сборной Англии и станет бронзовым призером ЧЕ-68. 33 матча сыграл Алекс Паркер, забивший два гола, а 28-летний Мик Меаган провел на матч меньше. В команду он пришел в 1952 году, и за всю карьеру сыграл 17 матчей за сборную Ирландии. 28 матчей на счету пришедшего перед стартом сезона 22-летнего Джона Моррисси.

В следующем сезоне Эвертон принял участие в Кубке Чемпионов. Уже на стадии 1/16 ему достался итальянский Милан. 0:0 дома и 0:1 на выезде оставили его за бортом турнира. В Суперкубке Англии со счетом 4:0 был обыгран Манчестер Юнайтед. В чемпионате Эвертон занял третье место, на пять очков отстав от еще одного неожиданного чемпиона.

Дьёр Вашаш ЭТО – сезон 1963

В 1904 году в хореографическом кружке вагоностроительного завода города Дьёр было создано гимнастическое общество Győri Vagongyár ETO (Egyetértés Torna Osztály). Немного позже гимнасты начали играть и в футбол. Сначала это были матчи районного первенства. В 1926 году в Венгрии начали играть в профессиональный футбол. Дьёр с этим не согласился и дальше играл в любительской лиге. В 1937 году клуб выиграл любительский чемпионат и получил право сыграть в первой национальной лиге. Но заняв предпоследнее место, Дьёр выбывает во вторую лигу.

В 1946 году клуб снова получает право играть в первой лиге. Выше шестого места Дьер не поднимался, а в 1955 году снова вылетел с первой лиги. Через три сезона он на сезон вернулся, потом снова сезон был во второй лиге. Сезон 1960/61 команда снова начала в первой лиге. За три сезона были 8-е, 10-е и 6-е места. С 1949 по 1957 года клуб семь раз сменил свое название, остановившись на Дьёр Вашаш ЭТО. Впрочем, впоследствии название будет изменено ещё четыре раза.

Перед чемпионатом команду возглавил 41-летний Нандор Хидегкути. Будучи игроком, он основную часть своей карьеры провел в МТК, с которым трижды выигрывал чемпионат Венгрии и по разу кубок Венгрии и кубок Митропы. В чемпионате он сыграл 383 матча, забив 268 голов. В составе сборной Хидегкути становился олимпийским чемпионом 1952 года, серебряным призером ЧМ-54 и обладателем кубка Центральной Европы. В ее составе на его счету 69 матчей (39 голов). Тренерскую деятельность он начал в 1959 году, возглавив МТК.

Команда финишировала четвертой, а Нандор ушел тренировать Фиорентину. В сезоне 1960/61 он привел ее к победе в Кубке Кубков и в кубке Италии. В чемпионате было седьмое место. В следующем сезоне команда завоевала бронзовые медали чемпионата. Сезон 1962/63 Нандор проводил в Мантове, занявший 13 место. Среди игроков можно выделить только 26-летнего Ласло Повазая, чемпиона Венгрии в составе Чепеля, который имел в своем активе один матч в олимпийской сборной Венгрии.

После окончания сезона 1962/63 чемпионат Венгрии переходил на систему весна-осень. Поэтому чемпионат 1963 года был проведен с августа по ноябрь в один круг. Начал чемпионат Дьёр с выездной ничьи 0:0 против одного из претендентов на чемпионство МТК. В третьем туре с таким же счетом закончилась встреча с ещё одним претендентом Уйпешт Дожей. После пяти туров клуб занимал четвертое место, проигрывая Уйпешт Доже три очка, а Ференцварошу два. В седьмом туре на своем поле команда проиграла 2:4 Ференцварошу, и отставание от первого места составляло четыре очка. За три тура до финиша Ференцварош имел 15 очков. На очко меньше было у Баньяса из Комло. Пять команд, в том числе и Дьёр, имели по 12 очков. В 11 туре Дьёр играет вничью 0:0 с Татабаньей, а Ференцварош выиграл свой матч. Отрыв стал четыре очка.

В 12 туре Ференцварош горит от Гонведа 2:7, а Дьер выиграл у Дожи 3:1. Перед последним туром расстановка была такой: Ференцварош – 17 очков, Гонвед – 16, Баньяс – 15, Дьёр – 15. В последнем туре Дьёр обыгрывает Чепель 2:0, Баньяс из Гонведом играют между собой 0:0, а Ференцварош проиграл аутсайдеру Сегеду 1:2. Так гласит история во многих источниках. Но на сайте команды Дьёр есть другая версия. По их версии Дьёр отыграл весь свой чемпионат, а у Ференцвароша оставалось еще три игры. И когда он играл последнюю, Дьёр проводил товарищеский матч. Узнав результат матча, футболисты бросили играть и стали обниматься. Какая версия правильная точно не известно.

Также неизвестно как при равенстве очков распределялись команды. Ведь по разнице мячей среди претендентов Дьёр должен быть третьим. По количеству побед он тоже не был лидером. Если брать результаты матчей только трех первых клубов, то Дьёр обыграл Гонвед 2:0, но проиграл Ференцварошу 2:4, который проиграл Гонвед у 2:7. Единственное мое предположение, что при равенстве очков выше была команда, пропустившая меньше голов. Но такой расклад не работает, если посмотреть на расположение команд набравших по 14 и по 13 очков.

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Дьёри Вашаш ЭТО 13 6 5 2 20 − 7 +13 17 2 Гонвед 13 7 3 3 30 − 12 +18 17 3 Ференцварош 13 7 3 3 33 − 18 +15 17 4 Баньяс (К) 13 6 4 3 16 − 16 0 16 5 Вашаш 13 6 2 5 19 − 16 +3 14 6 Уйпешт 13 6 2 5 20 − 19 +1 14 7 МТК 13 4 6 3 16 − 16 0 14 8 Чепель 13 6 1 6 17 − 19 −2 13 9 Татабанья 13 5 3 5 12 − 14 −2 13 10 Баньяс (Д) 13 5 3 5 15 − 22 −7 13 11 Диошдьёр 13 4 3 6 12 − 19 −7 11 12 Сегеди ЭАК 13 4 3 6 9 − 15 −6 11 13 Диошдьёр 13 3 0 10 21 − 31 −10 6 14 Дебрецен 13 2 2 9 15 − 31 −16 6



Все 13 матчей сыграли трое. 23-летний Ласло Кеглович (в команде с 1958 года) забил четыре гола. Через пять лет в составе олимпийской сборной он выиграл золото Олимпиады-68. 22-летний Иштван Коршош (пришел перед началом сезона) стал лучшим бомбардиром команды с пятью забитыми голами. 28-летний Карой Палотаи (с 59-го) забил три гола. В составе олимпийской сборной он выиграет золото Олимпиады-64. Потом работал судьей, отсудив 215 матчей чемпионата. На матч меньше провели 27-летний Янош Мате (с 62-го), забивший три гола, и 25-летний Ласло Орос (с 59-го). Забивший три гола Ласло Повазай сыграл 11 матчей. Столько же на счету 29-летнего Ласло Тамаша (с 53-го).

В следующем сезоне Дьёр попробовал свои силы в Кубке Чемпионов. В 1/16 был пройден немецкий Хеми Лейпциг (2:0 на выезде и 4:2 дома), а в 1/8 их соперником стал Локомотив из Софии. Дома Дьёр за 20 минут до конца проигрывал 2:3, но сумел-таки победить 5:3. В ответном матче после первого тайма гости проигрывали 1:3, но сумели достичь нужного результата – 3:4. В четвертьфинале против нидерландского ДВС Дьёр на выезде сыграл вничью 1:1, а дома победил 1:0. В полуфинале их ждала португальская Бенфика. На своем поле венгры проиграли 0:1, пропустив на 71 минуте. На выезде уже после первого тайма счет был 0:3 – итог 0:4. В чемпионате Дьёр занял четвертое место, отстав от чемпиона на восемь очков, и на очко от бронзы.

Сент-Этьен – сезон 1963/64

После своего первого неожиданного чемпионства Сент-Этьен выиграл суперкубок Франции, попробовал свои силы в Кубке Чемпионов и начал показывать средние результаты. По окончании сезона 1958/59 команду покидает Жан Снелля, приведший клуб к тому чемпионству. В сезоне 1961/62 Сент-Этьен впервые в своей истории выиграл кубок Франции. Но в чемпионате дела шли не так хорошо, и клуб в итоге покидает первый дивизион. Как представитель второго дивизиона Сент-Этьен участвовал в Кубке Обладателей Кубков, где выбыл в 1/8 финала, проиграв немецкому Нюрнбергу. Клубу хватило одного сезона, чтобы вернуться в первый дивизион.

Перед стартом чемпионата 1963/64 годов команду снова возглавил Жан Снелля, успевший с Серветом дважды выиграть чемпионат Швейцарии. Из чемпионского состава в Сент-Этьене играли пять игроков. 27-летний Рашид Меклуфи ушел из клуба в 1958 году в швейцарский Сервет, где стал чемпионом Швейцарии, но в начале 1963 года вернулся в Сент-Этьен. На его счету было четыре матча за сборную Франции и 40 матчей за непризнанную сборную Фронта национального освобождения Алжира.

После обретения Алжиром независимости он сыграл три игры (три гола) за сборную Алжира (всего 11 игр – пять голов). 26-летний Ришар Тилински с команды не уходил и сыграл три матча за сборную Франции. 35-летний Рене Доминго всю свою карьеру провел в Сент-Этьене с 1949 года. По окончании этого сезона он завершит карьеру, сыграв 456 матчей и забив 38 голов. 27-летний Рене Феррье играл с 1954 года. На его счету 21 матч в составе сборной Франции. 28-летний Хуад Касадо дебютировал в первом чемпионском сезоне, сыграв несколько матчей.

Также можно выделить еще нескольких футболистов. 31-летний Пьер Бернар пришел в Сент-Этьен перед началом сезона. В его активе был кубок страны с Седаном и 14 матчей за сборную Франции (всего 21 матч). 33-летний Жак Фуа с 1953 по 1956 года играл за Сент-Этьен, сыграв 97 матчей (47 голов). Перед чемпионским сезоном он покинул команду. Но чемпионом ему стать удалось с Ниццей. В команду Фуа вернулся в 1962 году. На его счету было семь матчей и три гола за сборную Франции. 24-летний Роберт Хербин пришел в клуб в 1957 году. На его счету было пять матчей за сборную Франции (всего 23 игры – три гола). Один из них пришелся на полуфинал ЧЕ-60 против Югославии. Всю свою карьеру до 1972 года он провел в Сент-Этьене, сыграв 413 матчей (89 голов).

Стартовал Сент-Этьен с ничьи 1:1 с Валансьеном, а в третьем туре со счетом 4:1 был обыгран прошлогодний чемпион Монако. С еще одним претендентом на чемпионство Реймсом была ничья 1:1. Проиграв во втором туре 0:4 Тулузе, команда выдала 12-матчевый беспроигрышный отрезок (семь побед и пять ничьих). По итогам 12 тура Сент-Этьен вышел на первое место. Поражение в 15-м туре 0:2 от Страсбура не помешало клубу завершить первый круг лидером, с трехочковым отрывом от Лиона. Ланс и Монако проигрывали четыре очка. Второй круг начался с трех побед и поражения 1:2 от Монако. Начиная с 22 тура, за семь следующих туров команда набрала всего пять очков. Но и преследователи буксовали, что позволяло делить первое место с Монако. В 29 туре конкурент оступился, и за пять туров до конца Сент-Этьен опережал конкурента на очко.

В следующем туре Монако проигрывает 0:1 еще одному претенденту на чемпионство Лиону, а Сент-Этьен разбил Бордо 4:0. Отрыв вырос до трех очков. В 31 туре был повержен Ренн 3:0. Монако сыграл вничью, Лион проиграл и на второе место вышел Ланс с отставанием в три очка. В 32 туре Ланс проиграл, Лион сыграл вничью, а Монако и Сент-Этьен выиграли. За два тура до финиша отрыв от второго Монако составлял четыре очка. Другие уже потеряли шансы на чемпионство. Но и монегаски имели лишь теоретические шансы, т.к. разница мячей у них была на девять хуже. В предпоследнем туре оба претендента неожиданно синхронно проигрывают командам, ведущим борьбу за выживание. Это позволило Сент-Этьену второй раз в истории выиграть чемпионат Франции.

М Команда И В Н П Мячи О 1 Сент-Этьен 34 18 8 8 71 − 48 44 2 Монако 34 17 7 10 62 − 45 41 3 Ланс 34 17 6 11 71 − 46 40 4 Лион 34 15 9 10 58 − 53 39 5 Тулуза 34 13 11 10 56 − 54 37 6 Валансьен 34 14 7 13 49 − 39 35 7 Бордо 34 13 8 13 55 − 58 34 8 Нант 34 13 8 13 51 − 59 34 9 Страсбур 34 11 11 12 43 − 41 33 10 Анже 34 11 11 12 54 − 62 33 11 Ренн 34 12 9 13 54 − 65 33 12 Седан 34 14 4 16 62 − 52 32 13 Ним Олимпик 34 12 8 14 45 − 45 32 14 Руан 34 12 8 14 50 − 51 32 15 Стад Франсе 34 13 6 15 48 − 53 32 16 Расинг 34 12 7 15 66 − 76 31 17 Реймс 34 8 11 15 37 − 56 27 18 Ницца 34 7 9 18 45 − 74 23



Все 34 матча (16 голов) сыграл Рашид Меклуфи. Роберт Хербин сыграл на матч меньше и забил 10 голов. По 32 матча сыграли трое. Лучший бомбардир команды и второй чемпионата 22-летний Андре Ги, пришедший в команду в 1962 году (впоследствии он сыграет восемь матчей (три гола) в составе сборной Франции), Жак Фуа (семь голов) и Пьер Бернар. На матч меньше провели Ришар Тилински и Хуан Касадо. По 23 матча отыграли 20-летний Жорж Полни (в команде с 1961) и 22-летний Нелло Сбайз (с 60-го). Также стоит отметить два сыгранных матча 22-летнего Эме Жаке, пришедшего в команду в 1960 году и сыгравшего до этого всего четыре игры. Впоследствии он станет знаменитым тренером.

В следующем сезоне Сент-Этьен во второй раз попробует свои силы в Кубке Чемпионов, где уже в первом круге уступит швейцарскому Шо-де-Фону (2:2 дома и 1:2 на выезде). В третий раз клуб выиграл суперкубок Франции (3:0 над Лионом), а в чемпионате финиширует седьмым. Но вскоре наступит победная эра Сент-Этьена.

ДВС — сезон 1963/64

В октябре 1907 года в Амстердаме был создан футбольный клуб Фортуна. Через два года он сменил название на ДВС (Door Wilskracht Sterk), что переводится как "Сила воли". В чемпионате страны команда дебютировала в сезоне 1934/35 годов. Выиграв свою группу, ДВС вышел в финальный этап, заняв в итоге пятое место. В сезоне 1937/38 были добыты бронзовые медали, а в следующем серебряные. В сезоне 1949/50 только благодаря победе в плей-офф клуб избежал понижения в классе. А уже в следующем сезоне ДВС выигрывает серебро. По итогам кампании 1954/55 годов команда заняла 10 место в своей группе, и из-за сокращения команд в первом дивизионе на следующий сезон выбыла во второй. В 1958 ДВС объединился с клубом Амстердам, выступавшим в первом дивизионе. Клуб стал называться ДВС Амстердам и получил право играть в первом дивизионе. Но уже после четвертого сезона команда снова оказывается во втором дивизионе.

Перед стартом во втором дивизионе ДВС возглавил 52-летний Лесли Талбот. С 1947 по 1960 года он тренировал Racing Club Heemstede, который привел к чемпионству в 1953 году. ДВС сразу же выиграл второй дивизион. С 1959 года за команду играл 23-летний вратарь Ян Йонгблуд. В 1962 году он, будучи представителем команды второго дивизиона, сыграл матч за сборную Нидерландов. В 1974 году он проведет свой второй матч за сборную, сыграв в итоге 24 матча (17 пропущенных голов). Он выиграет два серебра ЧМ-74 и ЧМ-78 и бронзу ЧЕ-76.

Перед сезоном ДВС пополнился четырьмя интересными футболистами. 22-летний Даан Сшерейвер будучи игроком Бреды провел матч в составе сборной Нидерландов (всего 22 матча и один гол). 23-летний Мосс Темминг становился трижды чемпионом страны (раз в составе ДОСа и дважды Фейеноорда). 23-летний Аад Версхоф был дважды чемпионом Нидерландов в составе Фейеноорда (но в этом сезоне за ДВС сыграет только пять матчей). 25-летний Хуб Ленц в составе Рапида Хеерлен выигрывал серебро чемпионата.

Начал чемпионат ДВС с победы 2:1 над Хераклесом. В первых пяти турах команде пришлось играть со всеми тремя претендентами на чемпионство. Фейеноорд был повержен 1:0, а вот с Аяксом и ПСВ были поражения (0:3 и 1:2 соответственно). После 10 тура ДВС шел на девятом месте, уступая пять очков Аяксу и четыре ПСВ. А вот Фейеноорд провалил старт, находясь на 10 месте. В следующих пяти турах Аякс набрал только половину возможных очков, что позволило ДВС после первого круга сократить отрыв до двух очков, занимая четыре место.

В 16 туре снова был обыгран разыгравшийся Фейеноорд (2:0). Перед очной встречей с Аяксом команды набрали одинаковое количество очков, уступая одно очко ПСВ. Матч закончился вничью 1:1 и отрыв стал два очка. Но уже по результатам 20 тура ДВС возглавил турнирную таблицу. В 21 туре со счетом 2:0 был обыгран ПСВ. За пять туров до финиша ДВС все так же лидировал, опережая на два очка Твенте, на три ПСВ и на пять Фейеноорд. Проиграв 1:2 НАКу в 26 туре, команда подпустила конкурентов на одно очко. В 27 туре был разгромлен Ден Хаг 9:0. Перед последним туром ДВС все так же на очко опережал ПСВ. В последнем туре ПСВ играет вничью 2:2 с Твенте. Но ДВС не оставил конкуренту шансов, обыграв 3:1 Гронингем.

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки 1 ДВС 30 19 5 6 58 28 +30 43 2 ПСВ 30 18 5 7 66 42 +24 41 3 Твенте 30 14 11 5 63 45 +18 39 4 Фейеноорд 30 16 5 9 77 33 +44 37 5 Аякс 30 13 8 9 63 40 +23 34 6 НАК 30 14 6 10 56 53 +3 34 7 Фортуна '54 30 10 10 10 50 48 +2 30 8 Гронингем 30 11 8 11 46 45 +1 30 9 Утрехт 30 12 6 12 52 54 −2 30 10 Ден Хаг 30 12 6 12 47 60 −13 30 11 МВВ 30 9 9 12 40 53 −13 27 12 Гоу Эхед 30 7 10 13 42 62 −20 24 13 Хераклес 30 8 7 15 44 65 −21 23 14 Спарта 30 6 10 14 34 52 −18 22 15 Блау-Вит 30 5 8 17 44 71 −27 18 16 Волендам 30 4 10 16 43 74 −31 18



Все 30 матчей сыграл 21-летний Ринус Исраэл, пришедший в команду в 1962 году. В сентябре 1964 года он сыграл первый матч за сборную Нидерландов (всего 47 матчей – три гола и серебро ЧМ-74). В 1966 году он перешел в Фейеноорд, в составе которого трижды выиграл чемпионат страны. Также он завоевал кубок страны, Кубок Чемпионов, Кубок УЕФА и межконтинентальный кубок. Так же 30 матчей отыграл и Ян Йонгблуд. На матч меньше провел лучший бомбардир чемпионата (27 голов) 21-летний Франс Гёртсен, пришедший в команду перед стартом чемпионата.

В следующем сезоне он снова будет лучшим бомбардиром чемпионата, а в октябре 1964 года проведет свой единственный матч за сборную. По 28 матчей сыграли 24-летний Жуп де Йонг (в команде с 1958 года) и 29-летний Жюс Вонхоф (с 58-го), забивший два гола. 26 матчей (один гол) на счету Даана Сшрейвера, а Мосс Темминг сыграл 24 игры и забил 14 голов. На матч меньше провел 22-летний Дик Холландер (с 58-го), забивший три гола. В сентябре 1964 года он сыграл свой единственный матч в составе сборной. Забивший шесть голов Хуб Ленц сыграл 22 матча.

В следующем сезоне ДВС поиграл в Кубке Чемпионов. В 1/16 был пройден турецкий Фенербахче (3:1 дома и 1:0 в гостях), а в 1/8 норвежский Люн (5:0 дома и 3:1 на выезде). А вот в четвертьфинале ДВС уступил еще одному неожиданному чемпиону своей страны – венгерскому Дьору (1:1 дома и 0:1 в гостях). В чемпионате команда заняла второе место, проиграв Фейеноорду пять очков. Дальше результаты становились все хуже и хуже. В 1972 команду ждало еще одно объединение. Клуб слился с Блау-Вит и получился ФК Амстердам. По итогам сезона 1977/78 команда покинула первый дивизион. 17 мая 1982 года клуб перестал существовать…

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua

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