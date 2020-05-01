Неожиданные чемпионы. Часть 2

Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин продолжает рассказывать о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

В первой части цикла материалов о неожиданных чемпионах читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказал о триумфах Тоттенхэма, Челси, Абердина, Фиорентины и Седана. Теперь пришло время порции следующих колективов.

Гурник (Забже) — сезон 1957

В период с 1945 по 1948 в городе Забже существовало несколько небольших футбольных клубов – Зьедность, Погонь, Конкордия и СКР. 14 декабря 1948 года все они были объединены в один клуб, названный Гурник, что переводится на русский как Шахтер. В 1950 году команда попала в региональную лигу. Через два года она играла уже во второй лиге. Выиграв ее в 1955 году, команда начала следующий сезон в первой лиге, где заняла 6 место, отстав от чемпиона на 11 очков.

В дебютном сезоне в воротах команды стоял 26-летний Юзеф Мачник, пришедший в команду перед началом сезона. Осенью того года он сыграл два матча за сборную Польши, став первым игроком команды, сыгравшим за сборную. Также перед началом сезона Гурник пополнил Стефан Флоренски, впоследствии ставшим лучшим защитником коллектива. За команду он будет играть еще 15 сезонов и сыграет 258 игр в чемпионате. Осенью того года один матч за сборную сыграл 21-летний Хенрих Чех, игравший в команде с момента ее основания. В тот же период цвета клуба защищал и 26-летний Антони Франош.

С 1954 года в команде играл 26-летний Эдвард Янковски, который еще будучи игроком варшавской Легии в 1952 году сыграл один матч за сборную. Так же одну игру за сборную в 1953 году сыграл 28-летний Эвальд Вишневский, пришедший в команду в 1955 году. Перед началом сезона 1957 года Гурник усилился двухкратным обладателем золотого дубля в составе Легии 26-летним Эдмундом Ковалем, на счету которого было 6 матчей за сборную и один забитый гол.

Еще бо́льшим усилением выглядел приход 24-летнего нападающего Эрнеста Поля. В составе варшавского ЦВКС он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в 1954 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Всего за команду он сыграл 72 матча в различных турнирах и забил в них 56 голов. Так же он сыграл 7 матчей за сборную Польши, забив в них 6 голов.

Кроме этого, коллектив возглавил Золтан Опата. Сразу после окончания карьеры игрока в 1935 году, он приступил к тренерской деятельности. Начал менеджер со сборной Венгрии, которой руководил на Олимпиаде-36, где команда уже в первом раунде была разгромлена Польшей. После этого он отправился в Югославию в загребский ХАШК, и в первом же сезоне привел команду к чемпионству. Затем был вояж в Румынию, где было добыто "золото" с командой УТА (Арад). В 1952 году он входил в тренерский штаб сборной Венгрии на Олимпиаде, где команда завоевала золотые медали.

Но, не смотря на все это, явным фаворитом на чемпионство была варшавская Легия, и в меньшей степени Рух из Хожува. Но на медали, еще недавний представитель низших дивизионов, претендовать вполне мог. По ходу того сезона три игрока команды дебютируют в составе сборной Польши. В мае это сделает 19-летний нападающий Роман Лентер, пришедший в команду в 1956 году. В июне футболку сборной примерил 26-летний Гинтер Гавлик, игравший за команду с 1950 года. В сентябре очередь дойдет и к Стефану Флоренски.

Ход сезона оказался довольно неожиданным. Оба фаворита выступали нестабильно. В итоге упорная борьба за чемпионство шла между Гурником и Гвардией из Варшавы. За два тура до финиша, варшавский клуб опережал соперника на одно очко. Но в предпоследнем туре на своем поле Гвардия неожиданно проигрывает уже вылетевшему во вторую лигу Леху со счетом 0:1. Благодаря своей победе, Гурник вышел на первое место. 1 декабря 1957 года команда на своем поле буквально разгромила одного из аутсайдеров Будовлани (8:1) и впервые в своей истории стала чемпионом Польши.

Это чемпионство стало отправной точкой в истории команды. На протяжении 15 следующих сезонов команда каждый раз была призером, 9 раз став чемпионом страны. По каким-то причинам в следующем сезоне в Кубке Европейских Чемпионов вместо Гурника играла, занявшая 6 место Полония.

Сент-Этьен — сезон-1956/57

Футбольный клуб был основан в 1919 году, когда рабочие сети бакалейных магазинов Casino создали футбольный кружок. Так как магазин специализировался в большей степени на продаже зелени, то и форму решили сделать зеленой. Команду назвали Amicale des Employés de la Société des Magasins Casino (ASC). Позже Федерация футбола запретила использовать рекламу в названии команд и пришлось убрать слово Casino.

После слияния с другим местным клубом — Stade Forézien Universitaire, команда стала называться Association sportive Stéphanoise (ASS). В 1927 году президентом клуба становится сын основателя Casino Жоффруа Гишара – Пьер. Именно в честь основателя сети магазинов и был назван открытый в 1931 году стадион команды. В 1930 году было официально разрешено клубам получать профессиональный статус. В 1933 году такой статус получил и Сент-Этьен. При этом клуб сохраняет свое нынешнее название Association Sportive Saint-Étienne.

В 1933 году команда попадает в только образовавшуюся Лигу 2. Там они отыграли пять сезонов, и в сезоне 1938/39 под руководством шотландского тренера Уильяма Дакворта, дебютируют в Лиге 1, сходу занимая 4 место. Но наступившая Вторая мировая не позволила команде развить свой успех. В первом послевоенном сезоне-1945/46 под руководством австрийца Игнаса Така команда, довольно неожиданно, берет серебряные медали. Затем французы становятся середняком чемпионата, и в 1950 году команду возглавил бывший футболист 36-летний Жан Снелля. До этого он тренировал клуб низшей лиги Лорьян и аматоров Сент-Этьена. В 1955 году "зеленые" выиграли кубок Шарля Драго. В этом турнире принимали участие коллективы, проигравшие в 1/4 Кубка Франции. В чемпионате дела шли все на том же уровне. Наивысшим достижением было 4 место в сезоне 1955/56.

Если посмотреть состав команды в том сезоне, то в нем можно выделить двух игроков. Это 26-летний вингер Бернар Лефевр, пришедший в команду как раз накануне того сезона из Лилля, с которым он в 1953 году выиграл Кубок Франции, а в следующем году стал чемпионом страны. Так же он был в составе сборной на Олимпиаде-52. Там французы проиграли уже в первом раунде, а Бернар участия в матче не принимал.

Кроме того, выделялся 29-летний вратарь Клод Аббес, пришедший в команду в 1952. Он оказался в заявке сборной на чемпионате мира-54, но так и не сыграл. Также в команде была одна интересная личность. Это 29-летний полузащитник Ференц Ньерш. Его родители были венграми, но сам он родился во Франции. В июне 1950 года футбольная лига Венгрии добилась от ФИФА дисквалификации игроков из этой страны, якобы незаконно выступавших за границей. Ференц в то время играл за Лацио. Вместе с другими венгерскими футболистами, он уехал в Колумбию, где играл в непризнанной профессиональной футбольной лиге за Атлетико Хуниор. В декабре 1952 года он вернулся в Европу, придя в Сент-Этьен.

Претендентами на чемпионство считались Стад-Де-Реймс и прошлогодний чемпион Ницца. Исходя из результатов последних сезонов, Сент-Этьен мог претендовать только на медали. Стартовала команда с выездной ничьи 2:2 против Ниццы. После этого было одержано 9 побед подряд, в том числе 5:4 на выезде над Стад-Де-Реймс. После 10 туров команда уверенно лидировала, опережая на 6 очков ближайшего конкурента. Но до конца первого круга "зеленые" набрали лишь половину из возможных очков.

Это не помешало закончить первый круг на первом месте, но отрыв от Ланса составлял всего два очка. Стад-Де-Реймс проигрывал 5 очков. С началом второго круга результаты немного улучшились, но после 25 тура отрыв от Стад-Де-Реймс и Ланса был все те же 2 очка. На 4 отставал Монако. Проиграв в 27 туре на выезде 3:4 Марселю, команда позволила Стад-Де-Реймс догнать себя. Но уже в следующем туре конкурент не сумел в гостях обыграть Монако (1:1), и Сент-Этьен снова стал единоличным лидером.

После двух ничьих подряд за три тура до финиша отрыв от Ланса был одно очко. Но в 32-м туре конкурент проигрывает на выезде Валансьену и отрыв увеличился до трех очков. 12 мая Сент-Этьен на выезде сыграл вничью 1:1 со Страсбуром и, благодаря выездному поражению Ланса (2:3 от Ниццы), впервые в своей истории стал чемпионом Франции.

1 Сент-Этьен 34 20 9 5 88 − 45 +43 49 2 Ланс 34 21 3 10 77 − 49 +28 45 3 Реймс 34 18 7 9 73 − 47 +26 43 4 Расинг 34 17 8 9 86 − 55 +31 42 5 Монако 34 17 6 11 57 − 44 +13 40 6 Марсель 34 16 7 11 60 − 53 +7 39 7 Сошо 34 14 5 15 63 − 62 +1 33 8 Тулуза (1937) 34 12 8 14 61 − 49 +12 32 9 Седан 34 9 14 11 51 − 59 −8 32 10 Ним Олимпик 34 13 5 16 52 − 56 −4 31 11 Анже 34 10 11 13 42 − 51 −9 31 12 Лион 34 13 4 17 45 − 53 −8 30 13 Ницца 34 11 8 15 59 − 72 −13 30 14 Валансьен 34 10 9 15 43 − 72 −29 29 15 Мец 34 9 10 15 51 − 58 −7 28 16 Ренн 34 11 5 18 36 − 63 −27 27 17 Страсбур 34 9 8 17 43 − 66 −23 26 18 ФК Нанси 34 8 9 17 43 − 76 −33 25

Все матчи в сезоне отыграли четверо. Вратарь Аббес; 28-летний полузащитник Рене Доминго, пришедший в команду в 1949 году и забивший 5 голов, а в ноябре 1957 года дебютировавший в составе сборной; 30-летний защитник Франсуа Викар (в команде с 52-го), забивший один гол; 29-летний защитник Ришар Тилински (в команде с 1954 года). Его брат Мишель пришел в команду на год раньше и в чемпионском сезоне сыграл 25 матчей. 33 игры (9 голов) провел 30-летний нидерландский полузащитник Кес Рейверс. В команду он пришел в 1950 году, в 53-м на два года ушел в Стад-Франс и снова вернулся.

На игру меньше сыграл 25-летний камерунский нападающий Эжен Н'Джо Леа, пришедший в команду в 1954 году. Забив 29 голов, он стал третьим бомбардиром чемпионата. На 4 гола меньше забил алжирский 20-летний нападающий Рашид Меклуфи. Для этого ему потребовалось 30 матчей. В октябре 1956 года он дебютировал в составе сборной Франции. Больше половины игр так же сыграли Бернар Лефевр (29 игр – 10 голов), Рене Феррьер (28 – 3) и Жорж Пейроч (19 – 1). Четыре гола в 10 матчах забил Арман Фуиллен.

В следующем сезоне команда заняла 7 место, отстав от чемпиона на 11 очков. Также команда выступила в Кубке Европейских Чемпионов. В предварительном раунде им достался Глазго Рейнджерс. В первом матче дома шотландцы победили 3:1. Во второй игре французы сумели выиграть 2:1, но покинули турнир.

Петролул — сезон-1957/58

Команда была создана под названием Ювентус в конце 1924 года в Бухаресте, путем слияния клубов Ромкомит и Триумф. В сезоне-1929/30 команда стала чемпионом Румынии, и до 1940 года выступала в высшем дивизионе. Ювентусом коллектив была до 1947 года. Потом за 10-летний период была переименована около 10 раз. В 1952 году команда переехала из Бухареста в Плоешти. Накануне чемпионского сезона, клуб получил свое окончательное название, существующее до сих пор.

В послевоенное время команда показывала волнообразные результаты, и по итогам сезона 1952 года, понизилась в классе, но сумела дойти до финала Кубка страны, проиграв 0:2 ККА (CCA -Casa Centrală a Armatei), в 1961 году получившая свое нынешнее название Стяуа. Уже через сезон снова вернулась в элиту, заняв 7 место, а в сезоне 1955 года, проходившему по схеме весна — осень, неожиданно занимает второе место. В следующем году команда заняла 5 место.

Следующий сезон стартовал в конце лета 1957 года, в связи с переходом чемпионата на схему осень – весна. Явными претендентами на чемпионство были две бухарестские команды — Динамо и ККА. Петролул вполне мог претендовать на медали. Коллективом с лета 1956 года руководил 39-летний Илие Оанэ, до этого не имевшего опыта тренерской работы.

В составе команды хватало интересных игроков. 27-летний Ион Неачу, пришедший в 1954 году, имел на своем счету 6 матчей в составе сборной. Еще три он добавит осенью 1957 года в квалификации к Чемпионату Мира. В 1955 году 4 матча за сборную сыграл 23-летний Георг Пахонту, прибывший в 1951 году. Один матч за сборную в 1956 году сыграл 28-летний Ион Захария ( в команде с 1955 года). Так же стоит выделить 25-летних братьев — близнецов Думитру и Антона Мунтяну. В Петролул они пришли в 1956 году из ККА, в составе которых выиграли Кубок Румынии в 1955 году. На счету Антона был один матч в составе сборной в 1956 году.

Уже в первом туре команда на выезде проиграла ККА 0:3. Проиграв в третьем туре, клуб потом выдал серию из 8 матчей без поражения (две ничьи, в том числе 0:0 со вторым претендентом на чемпионство Динамо). Благодаря этому, команда первый круг завершила на первом месте с отрывом в 2 очка от Жиул Петрошени и в три от ККА. В первом матче после зимней паузы со счетом 1:0 была добыта победа над ККА, но уже через тур с таким же счетом команда проиграла Жиул Петрошени.

После еще одного поражения, коллектив добыл 3 победы подряд и за 4 тура до конца имел отрыв от второго места в 3 очка. Но два поражения подряд привели к тому что за два тура до финиша у трех команд (Петролул, ККА и Штинца Тимишоара) стало по 25 очков, а команды Прогресул (Бухарест) и Жиул Петрошени набрали по 24 очка.

В предпоследнем туре Прогресул разгромил Штиинцу 7:0, Петролул проиграл 0:1 Прогресулу из Орадеа, так же проиграли ККА и Жиул Петрошени. В лидеры вышел Прогресул. Именно с ним Петролул играл в последнем туре на своем поле. Столичным футболистам для чемпионства достаточно было сыграть вничью. Благодаря победе 2:1 клуб из Плоешти обошел в таблице своего соперника, который вообще остался без медалей. ККА и Штиинца так же выиграли свои матчи, и у троих команд в итоге стало по 27 очков. Только благодаря большему количеству побед Петролул стал чемпионом, а ККА по разности забитых и пропущенных мячей стала второй.

После окончания сезона братьев Мунтяну пожизненно дисквалифицировали из-за того, что тогдашний режим причислил их в разряд "мятежников" и "буржуазных элементов". И это неудивительно. Ведь их уверенная игра позволила опередить главную команду режима — ККА. А если учесть, что именно с этого клуба братья переехали в Плоешти, то ничего удивительно в этом нет. Правда, через год им снова разрешили играть в футбол. Также стоит отметить 20-летнего Мирчу Дридя, который начиная с 1959 года сыграл 18 матчей в составе сборной. Кроме того, в команде был 20-летний Константин Табарча, который 14 июля 1963 года умер прямо во время матча чемпионата.

В следующем сезоне клуб стартовал в Кубке Европейских Чемпионов. В предварительном раунде их соперником стал коллектив из ГДР Висмут Ауе. В Германии хозяева выиграли 4:2, а в Плоешти румыны взяли реванш 2:0. Тогда еще не было правила выездного гола и был назначен дополнительный матч, состоявшийся в Киеве на стадионе имени Хрущева (теперь Олимпийский). Немцы выиграли 4:0. В чемпионате команда снова стала чемпионом, на очко опередив Динамо из Бухареста.

Чепель — сезон-1958/59

Начну с того, что Чепель – это большой остров на Дунае, на котором была деревня. Начиная с 1882 года, Манфрейд Вайс начал на нем строить свои заводы. В 1909 на одном из них попробовали создать футбольную команду. Вот только владельцы завода, между прочим не последние люди страны, хотели, вопреки всем правилам, видеть свою команду сразу в высшей лиге. Против этого выступило все руководство футбольного союза.

Дело даже рассматривали в суде, где решение было принято в пользу союза. Команда в итоге не появилась. В 1912 году клуб все же был образован под названием Csepeli Testedzo Kort (Чепельский кружок фитнеса). Начиная с 1922 года команда начинает играть в чемпионате, но все никак не может подняться выше третьего дивизиона. Финансирование клуба отсутствовало полностью. На все деньги, собранные от членов кружка, был арендован кусок свекольного поля, для проведения домашних матчей. А вот выезд в гости оплачивала принимающая сторона. Вайс команду не поддерживал вообще.

В 1932 году команда поднялась во второй дивизион, став полупрофессионалами. Видя прогресс, Вайс начал вкладывать в нее деньги и даже построил стадион. К 1941 году команда была уже в Высшей лиге. Благодаря деньгам Вайса, клуб пополнился классными игроками (в основном еврейской национальности), и в сезоне 1941/42 команда стал чемпионом Венгрии. В следующем сезоне снова было золото.

Команде прогнозировали и третье золото, но в конце 1943 года нацистские власти приняли закон, запрещающий футболистам не арийской расы играть в Высшей лиге. Основного вратаря расстреляли. Неудивительно, что команда оказалась в середине таблицы. Третье чемпионство добыто в сезоне 1947/48. Этот сезон стал последним для основной группы футболистов команды. Результаты следующих 10 лет пошли вниз. Клуб ни разу не попал даже на пьедестал. Нужно еще добавить, что в 1950 году город Чепель, как и весь остров, вошел в состав Будапешта.

В 1956 году команду начал тренировать Паль Явор. До этого он уже два раза работал с коллективом. Именно под его руководством были добыты два первых чемпионства. Потом на его счету было три чемпионства с Уйпештом. Не достигнув 40-летнего возраста, он пять раз приводил к чемпионству свои команды.

В составе можно выделить четырех игроков. 28-летний Йожеф Тот, игравший с 1948 года, сыграл 12 матчей за сборную и забил 5 голов. На счету 28-летнего Дьердя Такача (в команде с 1949 года) три матча за сборную. 23-летний Тибор Пал, пришедше накануне сезона, в 1953 году в составе сборной стал победителем Чемпионата Европы до 19 лет. 30-летний Тибор Гондош в составе МТК выиграл чемпионат 1951 года и серебро в следующем.

После стартовой четверти чемпионата команда делила 4 место с еще четырьмя клубами, на 4 очка отставая от МТК. В 9 туре Чепель проиграл на выезде МТК 2:3. После первого круга команда одержала 7 побед и 4 матча проиграла, дважды сыграв вничью. Это позволяло делить третье место с Уйпештом, на 2 очка оставала от Вашаш и на три от МТК. В 19 туре на своем поле со счетом 1:0 был обыгран и достигнут по очкам МТК, но все те же три очка до лидера, теперь уже Вашаша, оставались.

За три тура до финиша отставание от Вашаша составляло два очка, а от МТК — одно. В 24 туре оба конкурента проигрывают, и Чепель выходит на первое место. В 25 туре команда на выезде обыграла Вашаш 3:0, и на очко оторвался от второго места. В последнем туре Чепель принимал Ференцварош. Для победы в чемпионате команду устраивала и ничья, т.к. разница мячей у них была +31, а у МТК +18. В конце первого тайма гости открыли счет, реализовав пенальти. В начале второго тайма Анталь Клеибан сравнял счет, принеся команде долгожданное чемпионство.

1 Чепель 26 14 6 6 56 − 25 +31 34 2 МТК 26 15 4 7 45 − 26 +19 34 3 Гонвед 26 13 7 6 46 − 25 +21 33 4 Вашаш 26 12 9 5 30 − 22 +8 33 5 Уйпешт 26 12 7 7 50 − 38 +12 31 6 Татабанья 26 12 7 7 39 − 31 +8 31 7 Ференцварош 26 10 8 8 37 − 37 0 28 8 Шальготарьяни БТК 26 8 9 9 30 − 37 −7 25 9 Диошдьёр 26 6 10 10 28 − 35 −7 22 10 Халадаш 26 8 8 10 26 − 39 −13 24 11 Дороги 26 5 11 10 33 − 40 −7 21 12 БВСК 26 6 6 14 26 − 39 −13 18 13 Мишкольци ВСК 26 4 9 13 15 − 46 −31 17 14 Дьёри Вашаш ЭТО 26 3 7 16 15 − 36 −21 13

Все матчи в сезоне отыграли Тибор Гондош (12 голов), 25-летний Анталь Клеибан (1 гол, но "золотой"), 29-летний Анталь Коциан (2 гола) и Йожеф Тот (6 голов). 24 игры на счету Дьердя Такача. 23 игры сыграли один из трех лучших бомбардиров чемпионата (15 голов) 20-летний Роберт Кушицки и Тибор Пал (7 голов). На матч меньше сыграл 29-летний Бела Бако. В чемпионате он голов не забивал, но осенью 1958 года он в трех матчах в составе сборной забил 7 голов (3 – СССР и 4 – Югославии). Больше за сборную он вообще не играл.

В следующем сезоне команда играла в предварительном раунде Кубка Европейских Чемпионов. Их соперником был турецкий Фенербахче. В Турции была зафиксирована ничья 1:1. В Будапеште сильнее оказались гости – 3:2. В чемпионате команда заняла лишь 12 место, всего на очко оторвавшись от зоны вылета. В дальнейшем коллектив постоянно финишировал в районе десятки.

Гавр — сезон-1958/59

Команда была создана в 1884 году как футбольная секция регбийного клуба. Только спустя 10 лет клуб стал полноценно футбольным. Команда считается самой старейшей во Франции. В 1899 году клуб стал чемпионом страны, так и не сыграв ни одного матча. Тогда в чемпионате играли лишь парижские клубы, а команд из маленьких городов не замечали. Союз спортивных обществ Франции, для придания чемпионату большей национальности, настоял на привлечении коллективов из других городов.

На призыв откликнулись лишь Ирис Лилль и Гавр. Клуб из Лилля снял свою кандидатуру после нескольких переносов матча из-за эпидемии гриппа, поразившую команду. В финале Гавр должен был сыграть против парижского Клеб Франсе. Но парижане наотрез отказались играть с провинциалами. Союз спортивных обществ Франции присудил чемпионство Гавру. В следующем году команда стала чемпионом уже по спортивному принципу. После обретения французским чемпионатом статуса профессионального в 1930 году, клуб играл во втором дивизионе. В сезоне 1937/38 была добыта победа в первенстве. До сезона 1958/59 команда только 7 лет провела в Лиге 1, добыв бронзу в сезоне-1950/51.

Сезон-1958/59 они также начинали в Лиге 2. К сожалению, мне не удалось найти результаты Кубка того сезона до стадии 1/16. Но исходя из того, что Гавр был клубом из второй лиги, то можно предположить, что они играли и в ранних стадиях. В 1/16 команде пришлось помучиться с любительской Анси. Ничья дома 1:1, ничья также дома в переигровки 0:0, и наконец домашняя победа 3:1 во второй переигровке.

В 1/8 они прошли так же любительский клуб Драгуигнан (2:0). В 1/4 на своем поле с тем же счетом был обыгран представитель Лиги 2 Метц. В полуфинале в соперниках был один из лидеров Лиги 1 — Ним. Сам Гавр был лидером Лиги 2. На своем поле благодаря единственному голу команда вышла в финал, где их ждал на тот момент пятый клуб Лиги 1 Сошо. Финальный матч состоялся 3 мая на стадионе Стадион Олимпик Ив-дю-Мануар в Коломбе. Уже на второй минуте Гавр вышел вперед благодаря голу Жака Феррари. Но в самом конце первого тайма Альберт Элой, забив в свои ворота, сравнял счет.

В дополнительное время Сошо забил на 109 минуте, но на 113 минуте Хосин Буше сравнял счет. Понадобилась переигровка, состоявшаяся на том же стадионе 18 мая. Команда вышла на поле в таком составе: Кристиан Вильнав, Касем Хассуна, Жан Лагадес, Эдуард Салзборн, Альберт Элой, Жак Мейер, Андре Страппе (к), Жак Феррари, Валентин Наварро, Хокин Бушаш, Фредерик Н'Думбе. На 21 минуте счет открыл Мейер, через 10 минут Н'Думбе его удвоил. На 81 минуте Наварро установил окончательный счет. 3:0 и команда из Лиги 2 неожиданно выигрывает Кубок Франции. В том же сезоне выиграла и Лигу 2.

С 1957 года командой руководил Люсьен Яссерон. До этого он никого не тренировал. Из игроков того состава можно выделить 31-летнего Эдуарда Зальцборна, серебряного призера чемпионата в составе Сошо; 31-летнего Альберта Элоя, обладателя Кубка Франции в составе Седана; 32-летнего Кассена Хассуна, дважды серебряного и раз бронзового призера чемпионата и финалиста кубка в составе Ланса; 31-летнего Кристиана Вилленаве, обладателя полного комплекта медалей чемпионата в составе Бордо; 30-летнего Андре Страппе, чемпиона и трижды серебряного призера чемпионата и дважды обладателя кубка в составе Лилля, четвертьфиналиста Олимпиады-48 (2 матча) и участника Чемпионата Мира 1954 года (2 игры); 23-летнего камерунца Фредерика Н'Думбе, не имевшего к тому моменту титулов, в будущем ставшего четырехкратным чемпионом в составе Сент-Этьена.

В следующем сезоне команда выиграл Суперкубок страны, обыграв Ниццу 2:0. В чемпионате Гавр занял 7 место. Кубка Обладателей Кубков все еще не существовало, и в Европе команда не сыграла. В 60-х годах началось падение клуба. Финансирование становилось все меньше,и в итоге команда опустилась аж в четвертый дивизион, потеряв профессиональный статус. После 10 лет в любительских лигах Гавр в 1980 году вернул статус профессионалов. Но каких либо успехов не добивался.

Продолжение следует…

Виктор Жигулин, читатель Football.ua