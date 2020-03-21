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Football.ua рассказывает, как представители футбольных федераций намерены решать вопрос с паузой в футболе из-за COVID-19.

Уже с уверенностью можно сказать, что спортивные соревнования, включая футбольные турниры, не возобновятся до мая этого года. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на все сферы жизни людей, а практически во всех странах Европы ввели карантин и запретили проводить массовые мероприятия. Английская Премьер-лига ранее уже продлила паузу в чемпионате до 30 апреля, а другие лиги ушли на внеплановый "отдых" на неопределенный срок.

Несмотря на это, не только для болельщиков и самих клубов, но и для руководителей футбольных организаций во всех странах, возобновление соревнований является приоритетом. Как бы то ни было, на кону стоят большие деньги. Хоть вариант с отменой чемпионатов и рассматривается, но сезон-2019/20 все-таки планируют доигрывать. Другой вопрос — когда это должно произойти?

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Серия А

Среди всех стран Европы коронавирус нанес самый значимый удар по Италии. Именно в этой стране зафиксировали первый случай заражения среди футболистов ТОП-5 европейских лиг, на что практически мгновенно отреагировали клубы и объявили о самоизоляции. Впрочем, хоть поединки итальянского первенства и проходили без зрителей, правительство Италии совместно с Федерацией футбола Италии объявили об отмене соревнований на неопределенный срок, но их возобновление, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, все еще планируется.

Как сообщил президент FIGT Габриэле Гравина, итальянская Серия А и более низшие дивизионы в идеальном случае должны возобновиться 2 мая, а завершение сезона-2019/20 планируется до 17 июля. Одна из проблем – участие Аталанты, Ювентуса, Наполи, Интера и Ромы в еврокубках, что не только создаст проблемы при составлении нового расписания, но и негативно отразится на физических кондициях футболистов. В любом случае, уже стало понятно, что представители футбольных организаций всех стран Европы планируют согласовать дату возобновления чемпионатов, поэтому решение в данном вопросе будет приниматься совместно.

"Мы работали в течение нескольких дней над идеей повторного запуска соревнований 2-3 мая. Проводя по несколько туров в неделю, мы можем завершить сезон 30 июня. Я не исключаю, что кампания может завершиться и 10-17 июля", — приводит слова Габриэле Гравины Football Italia.

Стоит отметить, что даже в случае возобновления Серии А, матчи дивизиона будут проходить при закрытых стадионах. Итальянская федерация футбола вполне логично не намерена рисковать здоровьем как футболистов, так и болельщиков. Именно поэтому проведение поединков со зрителями произойдет только тогда, когда "Италия выйдет из этого ужасного кошмара".

Примера

Если ситуация с возобновлением спортивных соревнований в Италии все еще стоит под большим вопросом, в Испании твердо настроены завершить сезон и уже составили ориентировочные даты проведения оставшихся туров первенства Испании.

Президент Примеры Хавьер Тебас в интервью известному испанскому изданию Marca сообщил, что, в случае урегулирования ситуации с распространением COVID-19, чемпионат страны возобновится в середине мая, а завершение планируется к 30 июня. Тем не менее, Федерация футбола Испании намерена принимать решение о возобновлении соревнований совместно с представителями других стран. По словам Тебаса, "невозможно сделать так, чтобы чемпионат вновь стартовал только в Испании".

"Планируем возобновить все европейские чемпионаты в середине мая. Все вместе. Это будет зависеть от того, как вирус будет распространяться. Это может произойти и раньше, но эта дата, которую мы держим в уме".

Кроме того, новое расписание оставшихся туров Примеры будет составляться, опираясь на даты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Уже стало известно, что финал ЛЧ запланирован на 27 июня, а ЛЕ — 24 июня.

"Сценарий на европейские турниры аналогичный. Возобновляем все вместе. Я думаю, что УЕФА на нашей стороне, и идея состоит в том, чтобы найти решение проблемы. Мы попытаемся возобновить все соревнования. Единое решение для всех. Невозможно начать только чемпионат Испании", — заявил Тебас.

Таким образом, прекращение паузы в испанском первенстве запланировано на 16-17 мая, а проведение последнего тура – 11-12 июля. Вполне вероятно, что команды будут играть по несколько матчей в неделю, чтобы как можно раньше завершить кампанию. Вашему вниманию ориентировочные даты матчей Примеры, которые рассматриваются в руководстве:

28 тур: 16-17 мая;

29 тур: 23-24 мая;

30 тур: 30-31 мая (возможное пересечение с финалом Кубка Испании);

31 тур: 6-7 июня;

32 тур: 13-14 июня;

33 тур: 20-21 июня;

34 тур: 27-28 июня (возможное пересечение с финалом Лиги чемпионов);

35 тур: 30 июня-2 июля;

36 тур: 4-5 июля;

37 тур: 7-9 июля;

38 тур: 11-12 июля.

Английская Премьер-лига

Чемпионат Англии стал последним среди топ-5 лиг Европы, который решился сделать паузу в связи с пандемией коронавируса. После того, как во многих клубах АПЛ, включая Лестер и Борнмут, официально объявили о подозрениях на COVID-19 у футболистов, Арсенал афишировал заражение главного тренера Микеля Артеты, а Челси подтвердил наличие инфекции в организме Каллума Хадсона-Одои, руководству Премьер-лиги не оставалось ничего, кроме как объявить о временном карантине до 4 апреля.

Надежды на возобновление АПЛ в начале следующего месяца "канули в Лету" после того, как английское первенство официально заявило о продлении паузы до 30 апреля. Если верить информации СМИ, многие клубы выступили за окончательную отмену чемпионата, а управляющий директор Вест Хэма Каррен Брэди в своей газетной колонке не скрывала желания признать нынешний сезон "недействительным". Несмотря на это, для английской Премьер-лиги приоритетом является возобновление кампании-2019/20 в связи с возможными финансовыми потерями. Потенциальные убытки чемпионата Англии – самые большие среди топ-5 лиг и могут составить от 1,15 до 1,25 млрд евро, поэтому прекращение паузы в соревнованиях запланировано на начало мая, а завершиться сезон АПЛ должен 30 июня.

Помимо потенциальных финансовых потерь, есть и другие проблемы, с которыми должны столкнуться клубы, если сезон-2019/20 затянется на более поздние сроки. Большинство контрактов футболистов заключаются клубами до 30 июня, а уже в июле игроки приобретают статус свободных агентов. В подобной ситуации может оказаться Виллиан, соглашение которого с Челси истекает предстоящим летом. Ранее бразилец публично заявил, что в любом случае доиграет текущий сезон за "пенсионеров", несмотря на свой контракт, но есть и футболисты, которые уже заключили предварительные сделки с другими командами.

Да, английская Премьер-лига намерена возобновить сезон, но здоровье граждан стоит на первом месте для правительства страны. Если ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то все закроют глаза на существенные убытки и зафиксируют результаты сезона по нынешним позициям в турнирной таблице. Уже есть ориентировочное расписание следующих туров АПЛ, но пока не ясно, понадобится ли оно вообще.

30 тур: 5-7 мая;

31 тур: 12-14 мая;

32 тур: 19-21 мая;

33 тур: 26-28 мая;

34 тур: 2-4 июня;

35 тур: 9-10 июня;

Финал Кубка Англии: 23 мая (как и планировалось).

Бундеслига

Ситуация с чемпионатом Германии мало отличается от других первенств, но для команд этой страны более существенное значение имеет финансовый аспект. Завершение сезона будет иметь решающее значение для лиги, поскольку отчеты показывают, что в случае отмены сезона лига может потерять в регионе 770 миллионов евро. Это меньше, чем у английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги, но нужно брать во внимание, что и клубы из той же Великобритании более состоятельные, чем в Германии.

В связи с отсутствием доходов от продажи прав на телетрансляции, доходов в день поединков чемпионатов и прочей коммерческой прибыли, некоторые команды уже пошли на крайние меры. Например, футболисты и тренерский штаб гладбахской Боруссии отказались от части своих зарплат, чтобы сэкономить средства на сохранение рабочих мест для других сотрудников клуба.

Если такие крупные команды, как дортмундская Боруссия и Бавария, смогут пережить этот период, поскольку имеют достаточно сбережений на своих банковских счетах, то для более мелких команд завершение чемпионата может вылиться в банкротство. Имея это в виду, Бундеслига в настоящее время разработала план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы закончить сезон и гарантировать, что клубы получат прибыль от телевизионных прав.

Ориентировочных дат возобновления чемпионата Германии пока нет, но известно, что команды буду проводить один матч в 48 часов. Это будет сделано для того, чтобы завершить сезон до 30 июня, а именно до истечения арендных соглашений и контрактов футболистов.

Лига 1

Как уже уточнялось, лучшим развитием для всех чемпионатов будет их возобновление. Первенство Франции не является исключением, и потенциальные планы по расписанию матчей не разнятся с другими европейскими лигами. В идеале для Лиги 1, чемпионат должен завершиться до 30 июня по вышеупомянутым причинам. Помимо истечения контрактов игроков с клубами, убытки французского дивизиона в случае окончательной отмены составят 300-400 миллионов евро.

Исполнительный директор Лиги 1 Дидье Квилло заявил, что чемпионат будет доигран даже в том случае, если не получится его завершить до 30 июня. Федерация футбола Франции ясно дала понять, что готова сотрудничать с лигами других стран, чтобы составить необходимое расписание матчей и "адаптироваться к клубам и футболистам".

"Окончательное слово будет за органами здравоохранения. Мы также ожидаем того, что произойдет на встрече УЕФА во вторник, потому что это может открыть новые перспективы для нашего развития. У нас впереди еще есть время, и есть возможность проводить несколько игр в неделю. Также у нас есть альтернативные решения проблемы, которые позволят нам в любом случае закончить чемпионат", — заявила президент Лиги 1 Натали Бой Де ла Тур.

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