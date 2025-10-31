Чтиво

Розповідаємо про головного тренера "чорних котів".

"Хочемо якомога швидше дістатися 40 очок".

Сандерленд продовжує дивувати цього сезону — після дев’яти турів команда йде четвертою в АПЛ.

Попри вдалий старт, головний тренер Режіс Ле Брі залишається тверезим у своїх оцінках. Замість розмов про єврокубки він наполягає: головна мета — набрати 40 очок і гарантувати собі місце в Прем’єр-лізі.

На старті сезону-2025/26 новачки ліги були серед головних претендентів на виліт. Аналітики Opta навіть прогнозували їм останнє місце. Та після дев’яти матчів "чорні коти" мають уже 17 очок — найкращий результат серед команд, що піднялися з Чемпіоншипу, відтоді як Галл Сіті мав 20 очок у сезоні-2008/09.

"Атмосфера в клубі зараз неймовірна, просто вражає, — сказав Ле Брі після останньої перемоги над Челсі (2:1) на Стемфорд Брідж. — Ми знайшли це відчуття єдності — не лише в команді, а й у клубі загалом, разом із фанами. Вони це заслужили. Коли енергія така, можна створити багато позитивного. Але наша мета лишається незмінною".

Француз уже пройшов майже половину шляху до заповітних 40 очок. Але хто ж цей тренер, який зробив із Сандерленда справжню сенсацію сезону?

Коли клуб у червні 2024 року оголосив про призначення Ле Брі, більшість уболівальників, м’яко кажучи, не були у захваті. Після трьох місяців пошуків наступника Майкла Біла "чорні коти" обрали фахівця, який щойно вилетів із французької Ліги 1 з Лор’яном. Але після повернення Сандерленда до еліти вперше за вісім років і перемоги над Шеффілд Юнайтед у плей-оф, скепсис змінився справжньою гордістю.

"Фани його обожнюють", — каже коментатор BBC Radio Newcastle Нік Барнс. - Та ще більше людям подобається, що він просто приємна людина — завжди усміхнений, з добрим почуттям гумору, терплячий. Це підкуповує".

Ле Брі, доктор спортивної фізіології та біомеханіки, — не типовий тренер. Його популярність у Сандерленді зросла настільки, що вже на початку своєї роботи він був шокований, коли під час прогулянки вздовж узбережжя Рокера його буквально оточили фанати.

Після того випадку Ле Брі зробив висновки — тепер, якщо й вибирається на прогулянку до сусіднього Ньюкасла, то робить це непомітно, просто щоб насолодитись спокійним вечором. Але справжня його стихія — тренувальна база Academy of Light, де він почувається як удома.

"Режіс трохи сором’язливий, але дуже приємний у спілкуванні. Має тонке почуття гумору й поступово став упевненішим у собі", — розповідає Нік Барнс. — "Він надзвичайно зосереджений. Схоже, що все його життя крутиться навколо роботи. Сам жартує, що найщасливіший, коли сидить перед ноутбуком і переглядає матчі. Він спеціально вивчив англійську, щоб приїхати сюди й зробити собі ім’я — і, здається, у нього це вийшло".

Футбольна кар’єра Ле Брі була скромною — він грав у Лізі 1 за Ренн, але справжнє покликання знайшов у тренерстві. У 27 років почав працювати з командою Васкаль, швидко отримав усі необхідні ліцензії й повернувся до Ренна — уже як наставник юнацької команди.

Там він виграв французький аналог молодіжного Кубка та чемпіонат U-18, після чого перейшов у Лор’ян, де також опікувався розвитком молоді. Під його керівництвом успішно виступали юнаки до 17 років, а згодом він очолив резервну команду.

Та за цим усім стояло більше, ніж просто любов до роботи з юними гравцями — у ньому горіло прагнення постійно вдосконалюватись і колись стати головним тренером.

"Режіс завжди був дуже амбітним, — згадує журналіст Le Télégramme Матьє Пелікар. — Готуючись зробити крок угору, він уже їздив у Німеччину та Іспанію, відвідував клуби, вивчав різні футбольні системи. І ніколи не приховував, що хоче дізнатися більше про інші ліги".

Його мрія здійснилася у 2022 році, коли він очолив Лор’ян. Початок був вражаючий — вісім перемог у перших десяти матчах і друге місце в таблиці. Зрештою команда фінішувала десятою, але встигла обіграти Ліон, Лілль і навіть ПСЖ із Мессі та Мбаппе у складі.

Та вже в другому сезоні справи в Лор’яні пішли шкереберть — команда вилетіла з Ліги 1 у останній день чемпіонату. 22 червня 2024 року Ле Брі залишив клуб за обопільною згодою.

Ле Брі — тренер у найчистішому сенсі слова

Серед тих, хто уважно стежив за його роботою, був власник Сандерленда — француз Кіріл Луї-Дрейфус.

На Вірсайді тоді формували молодий і талановитий склад, якому бракувало досвідченого наставника.

Попри відсутність роботи в Англії та лише два роки на посаді головного тренера, Ле Брі здавався ідеальним кандидатом для цього проєкту.

"Режіс Ле Брі — це справжній тренер, — пояснює французький футбольний експерт Жюльєн Лорен. — Його цікавить лише тренувальне поле: сесії, передача власних ідей, сам футбол. Усе навколо — не його стихія. Він був одним із найкращих керівників академії та молодіжних тренерів у Франції. Найбільше він любить працювати з молодими гравцями й має унікальний дар пояснювати, як стати кращими.

Я не мав жодних сумнівів, що в Сандерленді він себе покаже".

Сандерленд — це ідеальне місце для нього

Народжений у Бретані, Ле Брі завжди пишався своїм походженням і сильною культурною ідентичністю рідного краю.Тож коли він вирішив залишити Францію, переїзд до північного сходу Англії здавався ризикованим кроком. Але 49-річний тренер швидко відчув спорідненість із Вірсайдом.

"У Лор’яні він працював у клубі з виразною самобутністю, — додає Лорен. — Тому Сандерленд став для нього ідеальним вибором. Це клуб із глибоким відчуттям спільності, із характером, який він одразу зрозумів. Ле Брі — гордий бретонець, і він чудово знає, яке значення має клуб для людей у Сандерленді та всьому регіоні".

Сьогодні Ле Брі — перший французький тренер в АПЛ після Патріка Вієйра, який залишив Крістал Пелас у березні 2023 року.

Лише чотири тренери новачків в історії Прем’єр-ліги набирали більше очок після дев’яти турів, ніж Ле Брі. Це легенди — Кенні Далгліш, Браян Робсон, Філ Браун і Френк Кларк.

"Я дуже вражений, — сказав Майкл Керрік про французького тренера в ефірі Match of the Day. — Є безліч позитивних моментів. Проти Челсі у заявці було лише четверо гравців із минулого сезону — це серйозне оновлення складу. І те, як швидко команда адаптувалась і набрала стільки очок — просто неймовірно".

Фани у сні наяву

Початок сезону виглядає ще більш вражаючим, якщо врахувати, скільки новачків увійшло до складу.

Сандерленд витратив 161 мільйон на 15 нових гравців — рекорд для клубу, який щойно піднявся до АПЛ. Дев’ятеро зі стартового складу в матчі проти Челсі приєдналися лише цього літа.

"Ми придбали якісних гравців, які дуже швидко влилися в команду — і це заслуга Ле Брі", — сказала колишня капітанка збірної Англії та вболівальниця Сандерленда Стеф Гоутон в ефірі BBC Radio 5 Live. "Велика подяка тренеру за те, що зробив команду настільки організованою, а гравцям — за віру й готовність жити цією мрією про Прем’єр-лігу. Бути фаном Сандерленда зараз — це ніби жити у сні. Сподіваюся, це триватиме якомога довше".

17 очок після дев’яти турів — це повтор найкращого старту Сандерленда в історії Прем’єр-ліги — у сезоні-1999/2000. Колишній захисник клубу Недум Онуоха вірить, що команда зможе втриматись у вищому дивізіоні — як це було 25 років тому.

"На початку сезону багато хто казав, що вони серед фаворитів на виліт. Можливо, це ще може статися, — сказав Онуоха 5 Live. — Але всередині клубу інший настрій: гравці, яких вони підписали, вірять у себе. Вони дивляться лише вгору, і для цього сезону немає жодних обмежень — можливо все".