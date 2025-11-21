Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 21-24 листопада.

Відсьогодні й до вівторка, 25 листопада, мають відбутися всі десять матчів 13-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Камп де Месталья у Валенсії, де однойменний клуб прийматиме Леванте в рамках міського дербі.

Слідкуйте за поєдинками на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

П'ятниця, 21 листопада, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія

Валенсія не знає смаку поразок у домашніх дербі з Леванте в Ла Лізі й сподіватиметься, що невдача не спіткає її у першій із сезону-2021/22 подібній дуелі. Незадовго до паузи на матчі збірних колектив Карлоса Корберана вдома відібрав очки в Реала Бетіс (1:1) і залишив зону вильоту. У той же час безвиграшна серія Валенсії у чемпіонаті нині налічує сім матчів (3Н, 4П).

Леванте внаслідок поразки від Атлетіко в Мадриді (1:3) навпаки опустився до зони вильоту. Команда Хуліана Калеро вчетверте поспіль не зуміла набрати більше одного очка (1Н, 3П). Очікуємо, що в дебютному для керманичів обох клубів подібному дербі навіть не надто впевнена гра Валенсії в атаці не завадить їй досягнути успіху навіть у боротьбі з наразі другою найгіршою обороною Ла Ліги.

прогноз 2:1

Субота, 22 листопада, 15:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Не забивши в п'ятому за сезон матчі чемпіонату Алавес поступився на виїзді Жироні (0:1). Тепер від зони вильоту клуб відділяють п'ять залікових балів і якщо колектив Едуардо Коудета хоче уникнути втрати місця серед "еліти", то йому доведеться якимось чином покращити свої атакувальні показники. Сельта ж якраз пропустила щонайменше один гол у кожному зі своїх попередніх поєдинків Ла Ліги.

Команда Клаудіо Хіральдеса туром раніше вдома намагалася дати бій іншому, значно соліднішому представнику Каталонії, а саме Барселоні, очікувано зазнавши невдачі (2:4). Таким чином безпрограшна серія Сельти в усіх турнірах зупинилася на позначці у вісім матчів (6В, 2Н). Найбільш компромісний учасник Ла Ліги-2025/26 сподіватиметься на успіх у суботу, який допоможе йому обійти Алавес у турнірній таблиці.

прогноз 1:1

Субота, 22 листопада, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 22.11.2025.

Субота, 22 листопада, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона

Осасуна з другим найгіршим нападом турніру сподіватиметься на четверту поспіль звитягу над Реалом Сосьєдад у Ла Лізі. Здобуті в п'яти домашніх матчах десять очок дозволяють команді Алессіо Ліші вірити в можливість обіграти суперника із Сан-Себастьяна, який у чемпіонаті не перемагав на виїзді вже десять поєдинків поспіль (4Н, 6П).

Незадовго до перерви на матчі збірних колектив Серхіо Франсіско врятувався від виїзної поразки Ельче завдяки голу капітана Мікеля Оярсабаля з пенальті на 89-й хвилині (1:1). У суботу Реал Сосьєдад сподіватиметься вперше з квітня 2024 року вп'яте поспіль не програти в чемпіонаті Іспанії і бодай трохи збільшити свій відрив від зони вильоту.

прогноз 0:0

Субота, 22 листопада, 22:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Впоравшись з Еспаньйолом на виїзді (2:0) Вільярреал уперше із серпня 2022 року святкував третю поспіль "суху" перемогу в Ла Лізі, чотирьох таких не маючи з грудня 2014-го. Тільки двічі поступившись Мальорці в 17-ти попередніх домашніх матчах турніру при десяти звитягах і п'яти нічиїх, Вільярреал є очевидним фаворитом майбутньої дуелі.

Мальорка домашньою перемогою над Хетафе (1:0) зуміла відділити себе від зони вильоту, але на відстань тільки двох очок. Ягоба Аррасате колезі з Вільярреала в Ла Лізі раніше поступився сім разів, двічі зігравши внічию. Вкрай суперечливі виступи Мальорки змушують вважати, що цього разу ця статистика точно не покращиться.

прогноз 2:0

Неділя, 23 листопада, 15:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Страждання Реала Ов'єдо після повернення до "еліти" продовжилися цілком очікуваною поразкою від Атлетіка в Більбао (0:1). Клуб увосьме в сезоні так і не порадував своїх уболівальників результативними ударами. Колектив Луїса Карріона потребує залікових балів, але навряд чи він здобуде їх у боротьбі саме зі значно перспективнішим Райо Вальєкано.

Туром раніше команда Іньїго Переса стримала вдома мадридський Реал (0:0). На виїзді ж Райо Вальєкано виступає нестабільно, маючи три звитяги, але й чотири поразки. Клуб ризикує вперше з травня 2024 року не забити бодай одного гола в третьому поспіль матчі Ла Ліги, але ми очікуємо, що в такій дуелі це з ним вкрай навряд чи станеться.

прогноз 0:1

Неділя, 23 листопада, 17:15. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья

Реал Бетіс туром раніше не впорався з Валенсією на виїзді (1:1) і тепер прийматиме іншого претендента на виліт. Клуб із Севільї удома не програвав Жироні з березня 2010 року (4В, 3Н) і справедливо вважається очевидним фаворитом майбутнього протистояння. Сподіваючись на боротьбу за місце в топ-4, команда Мануеля Пеллегріні має брати в подібних дуелях якнайбільше очок.

Домашня перемога над Алавесом завдяки голу Віктора Циганкова (1:0) була для Жирони важливим моментом перед матчами збірних. У той же час на виїзді колектив Мічела не перемагав у Ла Лізі з травня (2Н, 4П), загалом маючи тільки дві виїзні звитяги в чемпіонаті в 2025 році (15 поєдинків). Дуже малоймовірно, що зараз клуб із Каталонії спроможний поїхати із Севільї з бодай одним заліковим балом.

прогноз 2:1

Неділя, 23 листопада, 19:30. Колісеум, Хетафе

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 23.11.2025.

Неділя, 23 листопада, 22:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 23.11.2025.

Понеділок, 24 листопада, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья де Льобрегат/Ель-Прат де Льобрегат

Новий тур чемпіонату Іспанії у Барселоні закриють Еспаньйол, який незадовго до перерви на матчі збірних уперше в сезоні-2025/26 зазнав другої поспіль поразки, і Севілья, якій удалося перервати свою серію з трьох поєдинків без очок. Перед колективом Маноло Гонсалеса стоїть непростий виклик у вигляді спроби принести клубу першу із січня 2017 року звитягу над цим суперником.

Протягом попередніх майже дев'яти років Севілья вісім разів обіграла Еспаньйол, у семи з цих випадків забивши йому щонайменше двічі, і чотири рази поділила з ним залікові бали. Команда Матіаса Алмейди в понеділок буде націлена на успіх, який дозволить їй обійти клуб із Каталонії у турнірній таблиці чемпіонату й потенційно скоротити свою відстань від Реала Бетіс, який прагне вчетверте поспіль фінішувати вище.

прогноз 1:1

