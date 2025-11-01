Чтиво

"Каноніри" йдуть на унікальне досягнення, пропустивши лише три голи, але чи витримає оборона Артети історичний темп?

Арсенал демонструє беззаперечно чудову гру в захисті цього сезону, пропустивши лише три голи у восьми зіграних матчах Прем'єр-ліги.

Кожен із 19 інших клубів дивізіону пропустив принаймні вдвічі більше, а лондонська команда також є єдиною, хто ще не пропустив більше одного м’яча за гру у вищому дивізіоні Англії-2025/26.

Черговий "сухий" матч минулих вихідних, цього разу в гостях у Фулгема, спонукав Дункана Александра з The Athletic зауважити, що команда Мікеля Артети, на цій ранній стадії, йде на те, щоб повторити рекорд Челсі сезону-2004/05 за найменшою кількістю пропущених голів у сезоні Прем'єр-ліги: 15. Чи справді "каноніри" можуть це зробити? Чи були інші команди, які так добре починали, а потім здавали позиції? Який клуб майже 50 років тому встановив абсолютний, допрем’єрліговий, рекорд найкращого захисту у вищому дивізіоні Англії? І який європейський клуб дивовижним чином пропустив лише 11 голів, вигравши своє єдине чемпіонство?

Arsenal are now on track to equal Chelsea’s record of 15 goals conceded in a PL season — Duncan Alexander (@oilysailor) October 18, 2025

Давайте зануримося в історію…

Епоха Прем'єр-ліги

Ми почнемо з сучасної ери, розглядаючи сезони Прем'єр-ліги (з 1992/93), щоб провести базові порівняння та подивитися, з ким змагається Арсенал, коли мова заходить про найнадійніші захисти за останні десятиліття.

Ось усі випадки, коли команда пропускала 25 голів або менше за сезон Прем'єр-ліги.

Варто зазначити, що перші три кампанії Прем’єр-ліги команди грали 42 матчі, і найменша кількість пропущених голів у будь-якому з цих сезонів становила 28 (Арсенал у 1993/94 та Манчестер Юнайтед у 1994/95). Однак, середня кількість пропущених голів за гру все ж гірша, ніж у 10 випадках, де всі команди зіграли 38 матчів.

Отже, знаменний захисний шедевр Челсі під керівництвом Жозе Моурінью у 2004/05 очолює рейтинг сучасної ери — причому перші три сезони португальського менеджера на чолі лондонського клубу дають вражаючі три з дев’яти найкращих захистів в історії Прем’єр-ліги.

На диво, п'ять із 10 найкращих не виграли чемпіонський титул — зокрема, Арсенал, який пропустив лише 17 разів у 1998/99, але посів друге місце, поступившись Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона.

Манчестер Юнайтед пропустив на цілих 20 голів більше, ніж команда Арсена Венгера в тій кампанії, і мав на 10 менше "сухих" матчів (13 проти 23 у "канонірів"), але на іншому кінці поля зробив достатньо, щоб виграти останній титул чемпіона Англії 1900-х років з перевагою в одне очко, що стало першою частиною історичного треблу.

Арсенал лише одного разу пропустив більше одного м’яча в матчі чемпіонату в сезоні-1998/99 — програвши 3:2 у гостях Астон Віллі, де вони пропустили 18% своїх голів за сезон (три з 17) протягом 21 хвилини.

Тепер про ту кампанію Челсі з 15 голами. Це був перший сезон Моурінью в клубі, а його улюбленою парою центральних захисників були Джон Террі та Рікардо Карвалью при голкіпері Петрі Чеху.

На цій стадії сезону Прем'єр-ліги (після восьми ігор) "сині" пропустили лише один раз — гол Джеймса Бітті на першій хвилині за Саутгемптон наприкінці серпня, у матчі, який Челсі зміг виграти 2:1.

Потім, у дев’ятій грі, команда Моурінью програла 1:0 Манчестер Сіті — це була єдина поразка в лізі за весь сезон — вирішальним став ранній пенальті від майбутнього гравця Челсі Ніколя Анелька.

Далі вони пропустили шість разів у наступних восьми матчах, перш ніж видали чудову 10-матчеву серію з 18 грудня по 12 лютого, коли вони не пропустили жодного гола. На той час це була рекордна кількість послідовних матчів у вищому дивізіоні Англії без пропущених м’ячів, але згодом цей показник був перевершений Манчестер Юнайтед у сезоні-2008/09.

Найбільша кількість послідовних "сухих" матчів у вищому дивізіоні Англії



Нарешті Чеха було пробито ударом головою з близької відстані від Леона Маккензі з Норвіч Сіті на початку березня, після чого Челсі виграв свій перший титул чемпіона ліги з сезону-1954/55 за три гри до кінця.

Потім Моурінью провів ротацію, Чех був відсутній у тих останніх трьох матчах, а у воротах побували Карло Кудічіні та Ленні Піджлі. Челсі пропустив у двох із них, по одному голу від Манчестер Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед, і завершив сезон із 15 пропущеними м’ячами у 38 іграх.

Чи можна повторити рекорд?

Отже, це рекорд Прем’єр-ліги, який команда Артети прагнутиме побити. Якщо вони продовжать пропускати голи з подібною швидкістю, то опиняться близько цієї позначки: їхній поточний середній показник екстраполюється на 14,25 пропущених голів за сезон.

Але чи бувало так раніше? Чи є приклади того, як команди починали сезони так само добре в захисті, перш ніж здавали позиції і навіть не наближалися до рекорду Челсі? Відповідь — гучне "так".

З сезону-2004/05 13 команд (включно з Арсеналом у 2025/26) пропустили три голи або менше після восьми ігор кампанії Прем’єр-ліги. Ось інші 12 і кількість голів, які вони пропустили після всіх 38 матчів.

Три або менше пропущених голи після восьми матчів Прем'єр-ліги з сезону-2004/05

Челсі у сезоні-2005/06 на цей момент пропустив лише двічі, і хоча команда Моурінью згодом захистила свій титул, вона пропустила на сім голів більше, ніж у попередній кампанії. Однак на екваторі сезону "сині" пропустили лише на один раз більше, ніж у сезоні-2004/05 (дев'ять проти восьми). Серед інших помітних прикладів — Саутгемптон у сезоні-2013/14, який зрештою пропустив найбільше голів серед команд у цьому списку — 46. Незважаючи на чудовий старт у захисті, команда з південного узбережжя, якою керував нинішній тренер збірної США Маурісіо Почеттіно, була лише шостою за надійністю захисту в Прем’єр-лізі того сезону.



Тим часом, чемпіони минулого сезону Ліверпуль загалом пропустили 41 гол, незважаючи на те, що пропустили лише три у перших восьми іграх. Варто зазначити, однак, що команда Арне Слота пропустила дев'ять разів у чотирьох матчах, зіграних після того, як оформила титул.

Отже, очевидно, що Арсенал доведеться бути винятковим у захисті відтепер і до травня, щоб хоча б загрожувати позначці Челсі у 15 голів.

Проте це не зовсім неможливо. Лондонський клуб пропустив найменше голів у кожному з двох останніх сезонів Прем’єр-ліги і не пропускав більше двох в матчі чемпіонату з грудня 2023 року проти Лутон Таун; це 70 ігор тому. Для порівняння, з Ліверпулем це траплялося вісім разів за той же період.

Абсолютні англійські та європейські рекорди

Але як щодо періоду до початку Прем'єр-ліги? Яка команда була найкращою в захисті протягом сезону за всю історію вищого дивізіону Англії (який розпочався у 1888 році)?

15 пропущених голів Челсі у 38 матчах дають середній показник 0,39 за гру, що зовсім трохи гірше, ніж неймовірна цифра Ліверпуля 0,38 у сезоні-1978/79, коли вони пропустили лише 16 голів у 42 матчах.

Ліверпуль під керівництвом Боба Пейслі виграв Кубок європейських чемпіонів як у 1976/77, так і в 1977/78 роках, але в другому з цих сезонів поступився титулом чемпіона Англії Ноттінгем Форест.

Проте у 1978/79 році "червоні" легко повернули собі титул Першого дивізіону, а їхня перевага у вісім очок над другим місцем (тоді за перемогу давали два очки) стала найбільшою за дев’ять сезонів.

Основна пара центральних захисників Ліверпуля Філ Томпсон та Алан Гансен та воротар Рей Клеменс виступили чудово, і команда провела 28 "сухих" матчів у 42 іграх.

Через примху долі та погану погоду команда Пейслі не зіграла жодного матчу чемпіонату в січні тієї кампанії і в результаті опустилася з першого місця на третє. Однак у другій половині сезону вони пропустили лише сім разів (у 21 грі) — причому три з них прийшлися на виїзну поразку проти Астон Вілли, де "червоні" пропустили 19% своїх голів (три з 16) за кампанію. Звучить знайомо.

Автогол Жеремі в гостях у Ньюкасл Юнайтед в останній день кампанії-2004/05 означав, що Челсі не побив абсолютний рекорд Ліверпуля. Якщо Арсенал хоче його побити, їм потрібно буде пропустити 11 разів або менше у 30 іграх, що залишилися в сезоні-2025/26.

Найкраща оборона в історії європейських "Великих п'яти" ліг

А як щодо чотирьох інших ліг, які складають "велику п'ятірку" Європи: Франція (Ligue 1), Німеччина (Bundesliga), Іспанія (La Liga) та Італія (Serie A)? Яка команда мала найкращий захист за сезон у будь-якій із них? І чи затьмарює це Ліверпуль-1978/79?

Відповідь лежить на італійському острові Сардинія: чемпіонство Кальярі-1969/70 (єдине в їхній історії) призвело до того, що вони пропустили лише 11 голів у 30 матчах із середнім показником 0,37 — це краще, ніж англійський рекорд Ліверпуля.

Кальярі провів 20 "сухих" матчів, і цього, у поєднанні з тим, що Джіджі Ріва забив половину їхніх голів (21 з 42), було достатньо, щоб випередити Інтер, який посів друге місце, і стати першою — і поки що єдиною — командою не з материка, яка виграла вищий дивізіон Італії.

Таблиця команд з найкращими показниками пропущених голів за гру в історії європейських "Великих п'яти" ліг



Шість із 12 найкращих сезонних захистів в історії найбільших ліг Європи були досягнуті італійськими клубами з 1968/69 по 1993/94, що свідчить про те, наскільки надійними були команди в захисті в Серії А протягом того періоду, а також про загальний стиль гри в країні на той час.

Жодна французька чи німецька команда не фігурує в наведеному вище списку. Найкращі захисні сезони в цих двох країнах відбулися у 2015/16: Парі Сен-Жермен пропустив 19 голів у 38 іграх із середнім показником 0,5, а Баварія — 17 у 34, також у середньому 0,5$.

П'ять із 12 команд вище не змогли виграти лігу в цьому сезоні: Мілан у 1968/69, Торіно у 1976/77, Депортіво Ла-Корунья у 1993/94, Арсенал у 1998/99 та Атлетіко Мадрид у 2015/16.

Зараз про це здебільшого забули, але в 2022/23 Барселона пропустила лише 11 разів після 33 матчів Ла Ліги і мала хороші шанси побити позначку Кальярі. Однак команда Хаві пропустила дев'ять голів у п'яти іграх, що залишилися, і завершила сезон із середнім показником 0,53 пропущених голів за гру — навіть не в двох найкращих в історії Іспанії.

Арсеналу потрібно пропустити 13 голів або менше в Прем'єр-лізі цього сезону, щоб побити абсолютний європейський рекорд Кальярі.

Резюме рекордів, які може побити Арсенал:

Рекорд Прем'єр-ліги (38 матчів): пропустити 14 голів або менше (рекорд Челсі 2004/05 — 15). Абсолютний рекорд вищого дивізіону Англії (до 42 матчів): пропустити 15 голів або менше (рекорд Ліверпуля 1978/79 — 16). Абсолютний рекорд "Великих п'яти" європейських ліг (по середньому показнику): пропустити 13 голів або менше (рекорд Кальярі 1969/70 — 11 голів, середнє 0,37 за гру).

