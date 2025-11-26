Чтиво

Роналду все ж має можливість зіграти на ЧС-2026 з першого матчу.

Нагадаємо: Роналду отримав червону картку у передостанньому матчі відбору проти Ірландії, коли досить жорстко вдарив ліктем оборонця Дара О’Ші в ребра. Після перегляду VAR арбітр підвищив покарання з жовтої до червоної. Це був один із найочевидніших випадків грубої поведінки, які можна побачити у футболі. За це Роналду дали три матчі дискваліфікації: перший — на заключну гру відбору з Вірменією, а два наступні — вже на чемпіонаті світу.

У вівторок FIFA оголосила, що Роналду фактично дозволили грати: два матчі покарання призупиняються на рік. Вони активуються лише в тому разі, якщо він знову вчинить щось подібне протягом цього випробувального терміну.

Інакше кажучи: так, це була погана поведінка, але ми впевнені, що ти більше не будеш, правда? Добре. А тепер… ти ж зіграєш на нашому турнірі?

Це стало можливим завдяки статті 27 дисциплінарного кодексу FIFA, яка дозволяє організації призупиняти покарання, коли вона вважає це доречним. Формулювання дуже розмите, тому межі для трактування — широкі.

Єдиною підставою для поблажки, схоже, стало те, що це була перша червона картка Роналду за всю його міжнародну кар’єру. Мовляв, із ким не буває, раніше поводився добре, карати занадто суворо не варто й так далі.

Все це звучить логічно — у футболі призупинення покарань не рідкість, якщо це застосовується однаково для всіх.

Та ось приклад: капітан Вірменії Тигран Барсегян також отримав червону за грубу поведінку проти Ірландії. Так само — три матчі бану. Так само — перша червона у збірній. Але на відміну від Роналду, йому ніякого пом’якшення не дали: два матчі він уже пропустив, а третій — ще попереду.

Особливих прецедентів тут немає — або вони непридатні для порівняння.

Декілька випадків, коли FIFA вже користувалася своїм правом призупиняти покарання, журналістам The Athletic все ж назвали. Один стосувався трудового спору між клубом другої ліги Ізраїлю Кфар Касем та півзахисником із Кот-д’Івуару Альфою Мамаду Діане. Інший — покарання за гомофобні вигуки фанів Мексики під час матчу проти Польщі на ЧС-2022.

Та тут одразу виникає кілька моментів. По-перше, жоден із цих прикладів не стосується події на полі. Тобто зв’язок із ситуацією Роналду — дуже натягнутий, бо там усе було просто: явна грубість під час гри. По-друге, приклад Мексики — де частину покарання у вигляді матчу без глядачів призупинили за умови "гарної поведінки" — виглядає навіть чорним гумором. Бо фактично FIFA демонструє м’якість у випадку відвертої гомофобії.

Інакше кажучи, якщо FIFA спробує захистити своє рішення, посилаючись на такі прецеденти, це буде виглядати відверто смішно.

Та найбільше шкода Роберто Мартінеса.

Головний тренер Португалії опинився у незручній ситуації: Роналду продовжує грати на клубному рівні й завжди готовий прибути до збірної. З одного боку, це найкращий португальський футболіст в історії та одна з головних зірок світового футболу, він і досі забиває. Хто свідомо відмовиться від такого гравця? Деякі фанати просто зробили б з Мартінеса франсезінью (португальський сендвіч — прим.ред.) за те, що той наважився б його не викликати.

З іншого боку, Мартінес має безліч доказів, що Португалія грає значно якісніше без Роналду. Так було й на минулому чемпіонаті світу: команда ледве пройшла групу, але коли Роналду посадили на лавку в 1/8 фіналу, Португалія розгромила Швейцарію 6:1. А в останньому матчі відбору до нинішнього турніру португальці взагалі забили дев’ять Вірменії — щоправда, суперник був дуже слабкий, але й грали вони без Роналду.

Його дискваліфікація на перші два матчі могла би виявитися зручним рішенням: команда стартує без нього, грає добре — і тоді тренер спокійно каже міняти переможний склад немає сенсу. Роналду дають кілька хвилин у якомусь матчі — мовляв, ось тобі шанс, забий свій гол на шостому чемпіонаті світу (що само по собі історично). А стартовий склад формується логічно й збалансовано, що неможливо з Роналду на полі.

Але цей ідеальний сценарій зруйнований. Тепер Роналду з великою ймовірністю зіграє в старті перший матч Португалії на турнірі, може заб’є, а може — знову махатиме руками на партнерів і відправлятиме м'яч зі штрафних у стратосферу.

Кріштіану Роналду досі — найвідоміший футболіст планети, і це має величезну вагу. FIFA минулого літа будь-що треба було отримати Ліонеля Мессі на Клубному чемпіонаті світу, тому знайшли спосіб, як протягнути туди Інтер Маямі. Так само і майбутній турнір без Роналду? Ні, для FIFA це просто неприйнятно.

Переклад матеріалу The Athletic