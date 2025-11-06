Чтиво

Пропонуємо вашій увазі найцікавіше з бесіди португальця з Пірсом Морганом.

Кріштіану Роналду та Пірс Морган — пара, яка, здається, створена одне для одного. Найвідоміший футболіст світу та, мабуть, найвідоміший інтерв’юер знову зустрілися після трирічної перерви.

Їхня попередня розмова справила справжній вибух: тоді Роналду відкрито розкритикував Манчестер Юнайтед і тренера Еріка тен Гага, заявивши, що не поважає нідерландця.

Цього разу все інакше. Роналду, який завершує кар’єру в саудівському Аль-Насрі та збірній Португалії, налаштований спокійніше й відвертіше. Інтерв’ю проходить у його "чоловічій печері" — домашньому спортзалі в Саудівській Аравії. Після жартів про шанси Арсеналу (улюбленої команди Моргана) на чемпіонство вони переходять до теми, яку сам Роналду називає найособистішою розмовою в житті.

"Цього разу, обіцяю, я буду хорошим хлопцем", — усміхається Роналду, а Морган вибухає сміхом. Можна не сумніватися: тренеру Ан-Насра Жорже Жезушу цього разу нічого не загрожує.

Про Манчестер Юнайтед

Роналду засмучений тим, як клуб змінився. Інтерв’ю записали ще до того, як Юнайтед нарешті переміг Брайтон і пережив кілька тижнів відносної стабільності.

"Зараз у Манчестер Юнайтед немає структури", — каже він. — "Сподіваюся, це колись зміниться, бо потенціал клубу колосальний. Це один із найважливіших клубів століття. Але зараз вони не на правильному шляху. Потрібно змінювати не лише тренера чи гравців…"

У цей момент Морган перебиває його — схоже, відчувши, що Роналду от-от перейде до критики співвласників клубу з INEOS. Він переводить тему на головного тренера Юнайтед Рубена Аморіма, який, як і Роналду, португалець.

"Він робить усе, що може", — відповідає Кріштіану. — "Але що тут зробиш? Творити дива неможливо".

Роналду — мільярдер

Близько п’ятої частини інтерв’ю Роналду присвятив розмові про своє багатство. На момент запису щойно з’явилася новина (за даними Bloomberg Billionaires Index), що він став першим у світі футболістом-мільярдером.

"Це я тобі написав тоді: “Бачив цю новину?”"— сміється Морган.

Роналду лише знизує плечима: мовляв, нічого нового. "Це була моя мета — досягти цієї цифри, — каже він. — Я не одержимий грошима, але коли досягаєш певного рівня, вони вже не мають такого значення. Хоча, звісно, приємно мати більше".

Він додає: "Цифри не брешуть. У футболі стільки рекордів, і скрізь — “Кріштіану нагорі списку”. Це не дивує, бо я завжди знав свій потенціал — і у футболі, і за його межами. Я розумів, що досягну цього рівня з багатьох причин".

Далі вони ще довго жартують про статки, машини (Роналду каже, що вже збився з рахунку — “не хочу прикидатися скромним, це факт”) і навіть про його найдорожчу покупку — власний літак: “Я ж не звичайна людина, не можу просто стояти в чергах в аеропорту”.

"Ти, мабуть, найприземленіший мільярдер, якого я знаю, — сміється Морган. — Ми ж з тобою спілкуємося, як друзі".

Про завершення кар’єри

Попри неймовірну результативність останніх років (так, навіть якщо це відбувається в Саудівській Аравії — цифри після 30 вражають), Роналду визнає: час грати залишився недовгий — і в Ан-Насрі, і у збірній Португалії.

Наступного літа — чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці. Це, ймовірно, його останній шанс виграти головний трофей у футболі.

Контракт із Ан-Насром діє до 2027 року, а його зарплата, за повідомленнями, сягає астрономічних сум.

Чи означає це, що після чемпіонату світу він завершить виступи за збірну, а згодом і на клубному рівні? Точних дат Роналду не називає, але вже почав готуватися до цього моменту.

"Скоро", — каже він. — "Але я буду готовий. Це буде важко, я, напевно, заплачу. Дуже складно попрощатися, але я почав готуватися до цього ще у 25 чи 26 років. Ніщо не зрівняється з адреналіном, який відчуваєш, коли забиваєш гол. Але все має початок і кінець, і я прийму це".

"Я матиму більше часу для себе, для родини, щоб виховувати дітей. Хочу стежити за Кріштіану-молодшим — в нього зараз той вік, коли робиш дурниці. Я теж був таким. Хочу стати більш сімейною людиною, бути поруч".

Одруження

Нещодавно Роналду освідчився своїй давній коханій — Джорджині Родрігес. Він розповів, що до пропозиції його підштовхнули наймолодші діти — після того, як він купив розкішну обручку.

"Я відчув, що настав час. Не лише тому, що вона мати моїх дітей, а тому, що вона — кохання мого життя", — каже Роналду. — "Це правильний момент".

І справді, цього разу він говорить дуже особисто. Згадує, як трагедія 2022 року — втрата сина під час пологів (у той самий час народилася донька Белла, адже пара чекала на двійню) — зблизила їх із Джорджиною ще більше.

"Мабуть, саме тоді наші стосунки стали ще міцнішими, — ділиться він. — Це був важкий період, але він багато чому мене навчив. Я побачив життя з іншого боку. Тепер нашій Беллі три роки — вона справжня принцеса родини, та, що наповнює дім радістю. У всьому є свій сенс. Ми — благословенна родина, і я цим пишаюся".

Він говорить про Джорджину з великою теплотою: "Джо — особлива. Вона дбає про мене, про дітей, про дім — це величезна праця. Якщо хтось думає, що це просто, він помиляється — чоловіки не змогли б із цим упоратися, чесно. Вона розуміє мене, підтримує, бере на себе турботу про сім’ю. І саме цього я завжди шукав".

На цьому перша частина інтерв’ю завершується. Але попереду — продовження, де Роналду поділиться своїми думками про Дональда Трампа та згадає трагічну історію свого товариша по збірній Португалії — Діогу Жоти.