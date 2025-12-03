Чтиво

Розбираємось, на що спроможна команда Арне Слота без свого "короля".

Під час шалених святкувань на Енфілді після здобуття Ліверпулем чемпіонства у Премʼєр-лізі Мохамед Салах згадав приватну розмову, яку мав із головним тренером Арне Слотом на початку сезону.

"Я сказав йому: якщо ти дозволиш мені менше відпрацьовувати в обороні, я відповім високою результативністю", — поділився Салах. — "Він дослухався, і ви самі бачите цифри".

Минулого сезону єгиптянин провів один із найкращих індивідуальних сезонів в історії англійського футболу. Він не просто виграв Золоту бутсу з 29 голами в чемпіонаті (34 — у всіх турнірах), а й став найкращим асистентом ліги з 18 гольовими передачами (23 загалом). До цього додалися новий вигідний контракт на два роки та нагороди Футболіста року за версією Асоціації футбольних журналістів і Гравця року за версією ПФА.

Цього сезону цифри Салаха так само привертають увагу — але вже з іншого боку. У нього лише пʼять голів та три асисти в 18 матчах у всіх турнірах, і цей спад, накладений на загальну кризу Ліверпуля, призвів до того, що його залишили в запасі на виїзний матч проти Вест Гема (2:0) у неділю.

Це була перша гра Премʼєр-ліги, яку він не розпочав у старті з моменту його попереднього візиту на Лондон Стедіум у квітні 2024-го — тоді він публічно посварився з Юргеном Клоппом на краю поля під час виходу на заміну.

"Якщо я зараз заговорю, усе загориться", — кинув Салах журналістам після того матчу. У неділю він промовчав, але сумнівів немає: рішення тренера зачепило його самолюбство.

Якщо ж цього сезону Салах частіше опинятиметься на лаві, то для Слота це стане серйозним випробуванням його вміння працювати з великими футболістами. Йдеться ж про єгипетського короля — третього бомбардира в історії клубу, чию пролонгацію контракту Ліверпуль оголошував фотографіями на троні перед легендарною трибуною Коп. Салах завжди звик бути у центрі подій, а не на другому плані.

Та навряд чи хтось із уболівальників засумнівався в доцільності рішення не випускати його з Вест Гемом — і це вже цілий розворот у сюжеті. Ще влітку фанати хвилювалися, як команда впорається без свого головного атакувального активу під час Кубка Африки. Тепер же сперечаються, чи не краще новий Ліверпуль працює без нього, зважаючи на спад форми.

Попереду чотири матчі, перш ніж 33-річний форвард попрощається з клубом й вирушить на турнір у Марокко. І вже сьогодні Ліверпуль приймає Сандерленд, а перед Слотом — непростий вибір: повернути Салаха до основи чи залишити модель, яка так добре спрацювала у східному Лондоні?

Під час передматчевої пресконференції Арне Слот був небагатослівним, але наголосив, що йому сподобалося, як Мохамед Салах відреагував на втрату місця у старті.

"Звісно, жоден футболіст не буде задоволений, коли не грає. Але його поведінка була саме такою, якої очікуєш від топ-професіонала", — сказав Слот. — "Він підтримував партнерів, тримався дуже гідно протягом усього дня і чудово працював на тренуванні".

Слот пояснив, що нинішній спад Салаха лише підкреслює його звичайність після надлюдських показників минулого сезону, й запевнив, що той ще повернеться до своєї результативності. Та цифри все ж насторожують.

Після 13 матчів Премʼєр-ліги в активі Салаха лише чотири голи (xG 3.83) та два асисти — торік на цьому етапі було 11 голів (xG 9.78) і сім гольових передач.

Графік демонструє різкий обвал його показників без урахування пенальті: і xG, і голів за 90 хвилин — до 0.25, тобто приблизно вполовину менше, ніж минулого року.

Минулого сезону ризики, повʼязані з тим, що Салах майже не брав участі в обороні, повністю компенсувалися його користю попереду. Цього року — ні. Суперники регулярно атакують його фланг, знаючи, що він майже не підстраховує правого захисника.

Після десяти пропущених голів у трьох болючих поразках Ліверпуль виглядав значно надійніше проти Вест Гема: Джо Гомес уперше за 11 місяців вийшов у чемпіонаті на правому фланзі оборони, а Домінік Собослаї відіграв праворуч у півзахисті. Показово, що, хвалячи Гомеса, Слот окремо зазначив, що Собослаї дуже допоміг йому в обороні, а баланс команди суттєво покращився з Флоріаном Віртцем на позиції десятки.

План Слота спрацював у неділю, але треба визнати: Вест Гем був жахливим, і серйозніші випробування ще попереду.

З огляду на щільний графік — Лідс у гостях у суботу та виїзд до Інтера в Лізі чемпіонів у вівторок — наставник натякнув, що зміни складу проти Сандерленда неминучі. Особливо враховуючи, що Александр Ісак, Вірц та Гомес лише набирають форму. "Вони не зможуть зіграти тричі по 90 хвилин за тиждень — це точно", — сказав він. Потрібно тримати баланс між стабільністю та свіжістю.

Підсилення на правий фланг уже близько: Конор Бредлі має повернутися до гри на вихідних, а Джеремі Фрімпонг — відновити тренування наступного тижня. Це особливо доречно напередодні відʼїзду Салаха на Кубок Африки.

І перед тим, як він поїде, засмучений і роздратований Салах зробить усе, щоб змусити критиків замовкнути — і довести, що Ліверпуль справді сильніший з ним, а не без нього.

Чи була перемога над Вест Гемом натяком на майбутнє Ліверпуля?

Арне Слот одразу намагався пояснити контекст складу, який виставив на матч із Вест Гемом.

"Коли маєш чотири гри за десять днів і лише 14-15 польових гравців, ти мусиш підбирати оптимальний склад під кожен окремий матч", — сказав він на післяматчевій пресконференції. — "Сьогодні, враховуючи їхню схему — з фулбеком, який постійно висувається високо, і вінгером, який зміщується всередину, — я вирішив, що такий варіант допоможе команді".

Від моменту його приходу у 2017 році Салах був частиною найсильнішого складу Ліверпуля практично в кожному матчі. Але слова Слота свідчать: ситуація змінюється.

Навантажений календар — цілком логічна причина, щоби давати перепочинок 33-річному гравцеві. Та це був і перший раз, коли Слот відкрито визнав: присутність Салаха іноді несе ризики.

Суперники цього сезону активно використовують зону, яку Салах залишає за собою. Ще в жовтні лівий захисник Челсі Марк Кукурелья, коментуючи перемогу 2:1, сказав Sky Sports: "Салах завжди готовий атакувати, тому якщо ми правильно побудуємо дії, то матимемо там багато простору".

Ель Хаджі Малік Діуф став одним із найпомітніших гравців Вест Гема цього сезону та ключовою фігурою в їхніх атаках на позиції лівого захисника. Слот вирішив протидіяти цьому, змістивши свого найефективнішого гравця у грі без мʼяча — Домініка Собослаї — саме на цей фланг.

Пасова карта Ліверпуля показує, наскільки стриманішою була роль Собослаї перед Джо Гомесом — і який надійний щит вони разом формували на правому боці.

Угорець розташовувався й відносно близько до Райана Гравенберха та Алексіса Мак Аллістера, які опускалися нижче, щоб посилити основу оборони. Завдяки цьому Собослаї допомагав і в боротьбі за другі мʼячі — елементі, який сильно кульгав під час недавнього невдалого відрізка.

Головною зміною у володінні стало те, що ширину гри забезпечував Гомес, а Собослаї отримав змогу зміщуватися всередину й давати Ліверпулю додаткового гравця в центрі.

Говорячи про Вірца після матчу, Слот підкреслив бажання "мати додаткового півзахисника" — і це дійсно стало ключовим моментом: Ліверпуль регулярно створював чисельну перевагу в центрі поля і швидше просував мʼяч через середину.

Попри те, що слабкість гри Вест Гема теж не можна ігнорувати, Ліверпуль виглядав більш цілісним і збалансованим, ніж у більшості матчів сезону. Собослаї, який загалом є одним із найкращих гравців кампанії, провів відносно непомітний матч — але саме тому, що його роль дала змогу Вірцу розкритися на повну.

Проблема, яка може проявитися в довшій перспективі,— це відсутність справжньої загрози з правого флангу, якщо Слот і надалі покладатиметься на ту саму пару, що розпочала матч із Вест Гемом. Звучить нібито парадоксально, адже саме Гомес віддав гольову передачу на другий мʼяч. Але не варто дивуватися, якщо суперники почнуть спеціально спрямовувати гру Ліверпуля праворуч — змушуючи Гомеса бути одним із головних творців атак команди.

Швидке повернення Коннора Бредлі та Джеремі Фрімпонга додасть команді інших варіантів у атакуфальній фазі, хоча за це, ймовірно, доведеться розплатитися втратою частини оборонної надійності й гри на другому поверсі, яку забезпечує Гомес.

Якщо не враховувати Кубок ліги, це вже третій матч у сезоні, в якому Салаха залишили у запасі, і щораз Слот обирав інше тактичне рішення. Проти Галатасарая система лишилася такою самою — Фрімпонг просто замінив Салаха. А у розгромній перемозі 5:1 у Франкфурті Вірц грав правого півзахисника в схемі 4-4-2, а в атаці вперше разом вийшли Александр Ісак і Юго Екітіке.

Карта передач показує, що структурно матч у Франкфурті був схожим на гру з Вест Гемом: Віртц активно зміщувався всередину, а правий захисник підключався високо вперед.

Схема з двома форвардами природно агресивніша за 4-4-1-1, яку Ліверпуль використовував у Лондоні. А наявність фулбеків на кшталт Бредлі чи Фрімпонга, здатних вести мʼяч, робить команду небезпечнішою в ізоляціях один в один. Швидкість Фрімпонга в подібних ситуаціях стає реальною зброєю.

Вірц у цій ролі також дає значно більше креативу. У Франкфурті Ліверпуль виглядав менш стійким у захисті — частково через адаптацію до нової схеми. Але команда значно додала впродовж поєдинку й завершила його впевненою, контрольованою перемогою.

Два матчі — це ще надто мала вибірка, та й Франкфурт із Вест Гемом були, мабуть, найслабшими суперниками Ліверпуля цього сезону. Але складається враження, що у тренерського штабу є чіткий план, як жити без Салаха під час Кубка Африки — і, можливо, як готуватися до майбутнього без нього.

The Athletic