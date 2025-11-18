Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 10.11-16.11.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ПРЕЗИДЕНТ КИЇВСЬКОГО ДИНАМО ІГОР СУРКІС ПРОКОМЕНТУВАВ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАХИСНИКА СВОЄЇ КОМАНДИ ДЕНИСА ПОПОВА, ЯКИЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОЖНОГО КУБКОВОГО МАТЧУ ПРОТИ ШАХТАРЯ НАЗВАВ НИНІШНІХ ЛЕГІОНЕРІВ ДОНЕЦЬКОГО КЛУБУ "ПАРОДИСТАМИ": "ПОПОВ МАВ НА УВАЗІ, ЩО РАНІШЕ ЙОМУ ДОВОДИЛОСЯ ГРАТИ ПРОТИ СПРАВЖНІХ ЗІРОК — ВІЛЛІАНА, ДУГЛАСА КОСТИ, ФЕРНАНДІНЬЮ, АЛЕКСА ТЕЙШЕЙРИ"

📰 ТІБО КУРТУА ВИБУВ ЧЕРЕЗ ТРАВМУ ПРИВІДНОГО М’ЯЗА — АНДРІЙ ЛУНІН МОЖЕ ЗІГРАТИ У НАСТУПНІЙ ГРІ ЗА РЕАЛ МАДРИД

📰 АРТЕМ ДОВБИК ПРОПУСТИТЬ ПОНАД МІСЯЦЬ ЧЕРЕЗ ТРАВМУ СТЕГНА

Зіграє ставка?

📰 КОЛИШНІЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ ГАРЕТ САУТГЕЙТ ДАВ ІНТЕРВ'Ю: "Я ЗРОЗУМІВ, ЩО ЧАС ІТИ, КОЛИ ФАНАТ КИНУВ В МЕНЕ ПИВО"

📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗАЛИШИВ ФЕНЕРБАХЧЕ З БОРГОМ У 747 ТИСЯЧ ЄВРО

📰 ВІНІСІУС ДОРІКНУВ ГЮЙСЕНУ ЗА ДОВГІ ПЕРЕДАЧІ ТА ВІДПОВІВ НА ГЛУЗУВАННЯ ФАНАТІВ РАЙО: "ВИ ПЛАТИТЕ, ЩОБ ДИВИТИСЯ НА МЕНЕ".

+100 сошиал кредитів

📰 У ТУРЕЦЬКОМУ ФУТБОЛІ МАСШТАБНИЙ СКАНДАЛ: ПОНАД ТИСЯЧУ ГРАВЦІВ ВІДСТОРОНЕНО ЧЕРЕЗ СТАВКИ

📰 ІНЬЄСТА СТАВ ФІГУРАНТОМ РОЗСЛІДУВАННЯ У ПЕРУ: ЕКСГРАВЦЯ ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ

📰 РЕАЛ МАДРИД СКОРОТИВ НАЗВУ СТАДІОНУ ДО БЕРНАБЕУ ТА ПОКАЗАВ НОВИЙ ЛОГОТИП

📰 УКРАЇНА БЕЗ УДАРІВ У ПЛОЩИНУ ПОСТУПИЛАСЬ ФРАНЦІЇ

📰 УКРАЇНА ДОТИСНУЛА ІСЛАНДІЮ Й ПРОБИЛАСЬ У ПЛЕЙ-ОФ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧС-2026