Розповідаємо подробиці гучної справи.

Розмови про суддів у футболі — справа звична для будь-якої країни. Але в Туреччині ця тема завжди набуває особливого масштабу.

Тож новина про те, що сотні турецьких арбітрів — як головних, так і лайнсменів — виявилися причетними до ставок на футбол, викликала справжній шок. Про це у понеділок офіційно повідомила Турецька футбольна федерація (TFF).

Масштаб історії вражає навіть тих, хто роками критикував суддівський корпус у країні.

Що сталося?

У понеділок TFF оголосила на пресконференції в Стамбулі: із 571 чинного арбітра в турецькому футболі 371 має облікові записи у букмекерських компаніях. Серед них 152 активно робили ставки. Під підозрою — семеро суддів вищої ліги та 15 асистентів.

Президент федерації Ібрагім Хаджіосманоглу заявив, що 10 арбітрів зробили понад 10 тисяч ставок кожен, а один із них — 18 277. Крім того, 42 офіційні особи ставили більш ніж на тисячу футбольних матчів, хоча більшість обмежувалися поодинокими ставками. Усе це охоплює період із 2020 року — тобто останні п’ять сезонів.

За словами Хаджіосманоглу, дані були зібрані в межах внутрішнього розслідування TFF. Водночас прокуратура Стамбула повідомила, що прийняла це як частину чинного кримінального провадження щодо можливого договірного характеру деяких матчів. Розслідування триває ще з квітня цього року. Паралельне провадження, яке розпочалося в Анталії, згодом було об’єднане зі стамбульським.

Поки що невідомо, чи ставили судді на матчі, у яких самі працювали, і чи намагався хтось із них вплинути на результати в межах своїх ставок.

Що буде з арбітрами, які мали букмекерські акаунти?

Поки що — нічого. Принаймні публічно. Але, як розповів заступник президента федерації Меджнун От’якмаз у коментарі Hurriyet, імена причетних оприлюднять найближчим часом, після чого на них чекає дисциплінарне покарання.

За чинними правилами, покарання для суддів може становити від трьох місяців до одного року дискваліфікації. Втім, важко уявити, що, скажімо, людина, яка зробила понад 18 тисяч ставок, відбудеться лише короткою паузою в роботі.

Якщо ж під час прокурорського розслідування з’ясується, що хтось із арбітрів впливав на матчі, у яких робив ставки, і отримував від цього прибуток, — мова може йти вже про реальні тюремні терміни.

Попри гучний скандал, сезон у Суперлізі — головному дивізіоні Туреччини — триває без зупинок. У понеділок, уже після оприлюднення інформації, відбулися два матчі.

Що каже Турецька футбольна федерація

У Туреччині демонстрація поваги до Мустафи Кемаля Ататюрка — засновника держави — майже національний ритуал. Тож не дивно, що президент федерації Ібрагім Хаджіосманоглу розпочав свою пресконференцію з цитати саме його:

"Великий лідер Ататюрк казав: мені подобаються спортсмени, які розумні, спритні й морально чисті".

Після цього Хаджіосманоглу зачитав підготовлену заяву, не відповідаючи на запитання журналістів:

"Починаючи відсьогодні, наша дисциплінарна комісія вживе всіх необхідних заходів. Ми рішуче налаштовані очистити турецький футбол від будь-яких проявів корупції. Жодних винятків не буде. Щоб підняти турецький футбол на належний рівень, ми маємо позбутися всього бруду. Я закликаю клуби робити те саме: поки TFF очищає власні ряди, клуби також повинні контролювати себе й відкрито ділитися результатами з громадськістю".

Чому суддівство в Туреччині — така болюча тема

З чого почати? Суддівство — найгостріше питання турецького футболу. Здається, немає клубу чи фанатської спільноти, які б не вважали, що арбітри діють проти них або що система влаштована несправедливо.

Навесні 2024 року Фенербахче навіть погрожував вийти з чемпіонату, звинувачуючи суддів у упереджених рішеннях. А за останні кілька років двічі команди просто залишали поле на знак протесту: Істанбулспор — Трабзонспор у 2023 році та Галатасарай — Адана Демірспор минулого сезону.

Коли ситуація досягла дна

У грудні 2023 року турецький футбол пережив справжній шок. Президент Анкарагюджю Фарук Коджа після фінального свистка вибіг на поле й ударив арбітра Халіла Умута Мелера прямо в обличчя. Після цього всі матчі в Туреччині тимчасово призупинили, самого Коджу пожиттєво усунули від будь-якої футбольної діяльності, а клуб оштрафували та зобов’язали провести п’ять матчів без глядачів.

Моурінью і турецький хаос

Португалець Жозе Моурінью, який очолив Фенербахче влітку 2024 року, спершу здавався ідеальною фігурою для турецького футболу — енергійний, прямолінійний, харизматичний. Але вже за кілька тижнів він публічно поскаржився, що клуб не попередив його про масштаби суддівських проблем, і заявив, що ніколи б не погодився на роботу, якби знав реальний стан справ. У серпні його було звільнено.

Минулого сезону федерація намагалася навести лад, запрошуючи іноземних арбітрів — мовляв, вони не мають зв’язків із турецькими клубами, тож зможуть судити неупереджено. Однак і це не допомогло: навіть у скандальному матчі Галатасарай — Адана Демірспор, який так і не дограли, за VAR відповідав данський арбітр.

Хаджіосманоглу — президент із минулим

Новий очільник TFF Ібрагім Хаджіосманоглу прийшов до влади 2024 року, обіцяючи “очистити турецький футбол”. Але його власна історія викликає питання. Ще у 2015-му, коли він очолював Трабзонспор, Хаджіосманоглу замкнув суддів у кімнаті на чотири години після матчу, де його команді, на його думку, не призначили очевидний пенальті.

Арбітрів відпустили лише після дзвінка від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Пізніше Хаджіосманоглу заявив, що “просто захищав суддів від розлючених фанів”, але федерація оштрафувала його й дискваліфікувала на 280 днів.

Як відреагували клуби

Це один із тих випадків, коли те, що публічно говорять клуби, майже не відрізняється від того, що вони обговорюють у кулуарах. За словами співрозмовників The Athletic, реакція — шок, але не здивування. Усі, здається, знали, що система гнила, просто чекали, коли це стане офіційним фактом.

Лідер чемпіонату, Галатасарай, заявив, що події “чітко показали масштаб кризи довіри й справедливості, яка вже давно роз’їдає турецький футбол”.

У Фенербахче висловилися стриманіше:

“Щоб повернути довіру до турецького футболу, необхідно повністю відкрити інформацію — без приховування. Інакше відновити віру футбольної спільноти буде неможливо”.

Втім, новообраний президент клубу Садеттін Саран додав коротко:

“Це лише підтверджує, що ми весь час мали рацію”.

Трабзонспор висловився емоційніше:

“Те, про що ми говоримо роками, нарешті стало очевидним. Ці події знову довели, що наша критика суддівської системи була повністю виправданою.”

Чи заборонено арбітрам робити ставки?

Так, у всьому світі суддям категорично заборонено брати участь у будь-яких формах ставок на футбол — незалежно від того, мають вони стосунок до конкретного матчу чи ні.

Кодекс етики ФІФА, який поширюється на всіх — від гравців і тренерів до офіційних осіб, — чітко говорить:

“Учасникам заборонено прямо чи опосередковано брати участь у ставках, лотереях або будь-яких транзакціях, пов’язаних із футбольними матчами чи змаганнями.”

Стаття 27 цього кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу не менше ніж 100 тисяч швейцарських франків і дискваліфікації до трьох років.

Минулого року в Англії розслідували справу колишнього арбітра Девіда Кута, підозрюючи його у порушенні правил про ставки. Його не звинувачували в азартних іграх безпосередньо, але йшлося про те, що він нібито обговорював можливість показати жовту картку ще до матчу між Лідсом і Вест Бромвічем, який мав судити. Кут усе заперечив, і Англійська футбольна асоціація згодом повністю зняла з нього всі звинувачення.

Що тепер буде в Туреччині?

Поки що всі чекають на оприлюднення імен арбітрів і можливі офіційні звинувачення. Попри скандал, чемпіонат не призупинено, хоча багато хто вимагає зробити саме це. TFF ще не оголосила, скільки триватиме розслідування і коли опублікують наступні результати.

Очікується, що УЄФА та ФІФА теж вимагатимуть пояснень і гарантій, що серед фігурантів немає суддів, які обслуговують матчі єврокубків або міжнародних турнірів.

Представник УЄФА заявив:

“УЄФА перебуває на зв’язку з Турецькою футбольною федерацією щодо цього питання. Поки що ми не маємо додаткових коментарів.”

The Athletic