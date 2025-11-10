Чтиво

Що викликало сльози в Жоана Лапорти?

У штабі Барселони є неписане правило для тих, хто працює поруч із Жоаном Лапортою: “Йди до президента лише тоді, коли маєш добрі новини.”

І останнім часом дотримуватися цього правила було непросто. Реконструкція легендарного стадіону, що розпочалася в червні 2023 року, уже відстає від графіка майже на рік.

Та, нарешті, привід для радості з’явився. Лапорта та клуб відсвяткували перше публічне відкриття оновленого Камп Ноу під час відритого тренування — хай навіть часткове. Це перший захід на арені з моменту початку будівельних робіт понад два роки тому.

Футболу поки не було — хоча спочатку планувалося, що команда повернеться сюди вже восени 2024-го, хоч і з меншою кількістю глядачів. Натомість відбулася відкрита тренувальна сесія першої команди, яку подивилися близько 23 тисяч уболівальників. Усі кошти від продажу квитків підуть на благодійність через фонд Барси.

Лапорта, який ніколи не пропускає нагоди для ефектного кадру, не стримав емоцій і заплакав, виходячи з ложі директорів. Хоча трибуни ще далекі від завершення, цей момент мав особливе значення.

Так, він і правління несуть відповідальність за затримки та нові борги, але саме Лапорта має унікальне відчуття, як влучно передати емоції фанів.

Hoy por primera vez... 🤩 pic.twitter.com/LJsCxngXQu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2025

"Це — спільна мрія всіх уболівальників Барси, — сказав він після заходу. — Роботи триватимуть ще рік, ми ще встановимо дах, але гравці вже в захваті. Атмосфера — чудова. Жодних інцидентів, усе минуло ідеально".

Попри те, що це було лише тренування, у Барселоні панував справжній ажіотаж. Акредитувалися близько 180 журналістів, а кожен глядач із квитком відчував, що стає частиною історії.

Звісно, за останні місяці терпіння вболівальників було на межі — здавалось, кожна дата перенесення тягнула за собою наступну. Початок цього сезону Барса провела на крихітному стадіоні Естаді Йоган Кройф, розрахованому лише на 6 тисяч місць, а згодом повернулася на Олімпійський стадіон, який став її тимчасовим домом на два роки.

[Читайте також] Хаос навколо Камп Ноу залишив Барселону без дому. Що буде далі?

Та сьогодні вболівальники знову відчули — повернення додому близько. І, можливо, зовсім скоро Камп Ноу знову побачить свій улюблений футбол.

Усі квитки на відкриту тренувальну сесію Барси були розкуплені — ціна сягала €10. З 21 тисячі проданих місць понад половину дістали члени клубу, які мали перевагу в ранньому доступі. Решта була реалізована на загальному продажі.

На трибунах переважали місцеві фанати, які прийшли родинами: батьки з дітьми, дідусі з онуками (ніхто не став уточнювати, чому вони не в школі об 11-й ранку в п’ятницю). Дехто прийшов компанією друзів — просто провести ранок на Камп Ноу. Туристів теж було трохи, але головний акцент — на домашній публіці.

На тренуванні Хансі Флік не показував жодних секретів перед недільним матчем проти Сельти, який команда виграла з рахунком 4:2. Гравці пробігли кілька кіл, розім’ялися у звичних рондо, попрацювали з м’ячем і завершили все ударами по воротах. Саме під час цих вправ фанати стали свідками першого гола Ламіна Ямала на оновленому Камп Ноу — хай і в межах тренування.

Усе це було радше приводом для свята. Та щойно тренування закінчилося, на вустах усіх з’явилося запитання: коли ж ми повернемося сюди по-справжньому?

Формально Барселона вже має дозвіл проводити матчі на Камп Ноу — його видали ще минулого місяця. Але клуб не поспішає. Поки що на арену можуть пустити лише 27 тисяч уболівальників — менше чверті від запланованої місткості у 105 тисяч після завершення реконструкції.

Тепер план інший: почекати, поки дозволять заповнити хоча б 45 тисяч місць. Для цього потрібно нове погодження міської ради Барселони, і поки не зрозуміло, скільки часу це займе. Влада наполягає — ніяких поблажок клубу не буде, попри всі його спроби пришвидшити процес.

На цей момент команда комфортно грає на Олімпійському стадіоні, який вміщує близько 50 тисяч глядачів, тож із фінансової точки зору поспіху немає.

Лапорта цього тижня заявив, що сподівається отримати нові дозволи до кінця місяця. Ідеальний сценарій — провести матч проти Атлетика 22 листопада вже вдома. Якщо ні — наступні шанси будуть 29 листопада проти Алавеса або 2 грудня, коли в гості завітає Атлетіко.

Поки що, однак, офіційного підтвердження немає. І хоча дедлайн у листопаді 2024-го мав співпасти з 125-річчям клубу, графік давно посипався. У липні Барса навіть оголошувала, що проведе товариський матч за трофей Жоана Гампера на Камп Ноу 10 серпня, а потім — і перший домашній поєдинок Ла Ліги. Але реальність знову внесла свої корективи.

Спочатку Барселона та турецька будівельна компанія Limak домовилися завершити реконструкцію Камп Ноу до червня 2026 року. Але графік уже перенесли на літо 2027-го. А дах стадіону взагалі обіцяють встановити ще через рік після цього. Нагадаємо, що востаннє команда грала тут 28 травня 2023 року — перемога 3:0 над Мальоркою відлічує вже 894 дні.

Тим часом ремонт триває — і разом із ним не зникають скандали та труднощі.

Минулого вівторка профспілка будівельників вийшла на протест проти кількох компаній, залучених до проєкту, скаржачись на умови праці, зокрема, на зміни по 12 годин на день. А вже в середу стало відомо про випадок туберкульозу серед робітників. Компанія Limak заспокоїла: це поодинокий випадок, працівник проходить лікування, усі протоколи безпеки дотримані.

Сага навколо Камп Ноу залишається однією з найгарячіших тем у клубі — особливо для правління Лапорти.

Наступні президентські вибори в Барсі заплановані на першу половину наступного року, і кожен крок до повного повернення додому приносить все більше сліз радості — для фанів і для керівництва.

The Athletic