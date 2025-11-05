Чтиво

Нападник Галатасарая Віктор Осімген у розмові з UEFA розповів про свої амбіції в Лізі чемпіонів, безмежну любов до турецького клубу та дитинство в Лагосі, яке загартувало його характер.

"Настав час заявити про себе у найпрестижніших матчах", — каже Осімген. Після дебюту в турнірі з Ліллем у 2019 році та двох яскравих сезонів у складі Наполі, нігерієць цього літа приєднався до Галатасарая на постійній основі після успішної оренди в сезоні-2024/25.

Чемпіони Туреччини повернулися до еліти європейського футболу після річної паузи й зараз у чудовій формі: перед виїздом на матч проти «Аякса» мають дві домашні перемоги поспіль. Осімген — у центрі цієї хвилі, забивши тричі в попередніх двох турах.

Віктор Осімген: шлях із вулиць Лагоса до головної сцени Європи

У його голосі — спокій. У словах — тиша після бурі. Коли він говорить про дитинство, здається, що знову бачить усе перед очима: пил, галас, боротьбу за виживання (і мова не про футбол).

"Я виріс у дуже бідній родині. Наймолодший із семи. Маму втратив рано. Тата — у 2020 році".

Після короткої паузи він додає:

"До того, як став кимось у цьому житті, було дуже важко. Я мав дбати про себе, допомагати братам і сестрам, заробляти хоч якісь гроші. Ми всі разом намагалися вижити після того, як не стало мами".

Олусосун — район у серці Лагоса, поблизу найбільшого сміттєзвалища Африки. Там живуть ті, хто не здається. І саме там він навчився не опускати руки.

"Це місце зробило мене. Можливо, воно не дало мені багатства, але дало досвід. Дало характер. І щоразу, коли я повертаюсь до Нігерії, я йду туди. Щоб сказати дітям: якщо я зміг — ви теж можете".

Стамбул. Літо. І натовп, який не спав

Коли Осімген приземлився в Туреччині, було близько третьої ночі. Темрява, шум, і сотні людей, які чекали саме його.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони стежили за літаком, стояли на вулиці, хоча могли бути вдома з родинами. Чоловіки, жінки, діти — усі там, через одного гравця. Після такого ти просто не можеш залишитись байдужим. Ти граєш для них. Кожен ривок, кожен удар, кожна крапля поту — для цього герба".

Нападник зізнається, що на багато що готовий заради цього клуба.

"Я абсолютно закоханий у цей клуб. І готовий пройти з ним через усе: хороше, погане й складне. Але, чесно кажучи, сподіваюся, що хорошого буде більше".

"Ми хочемо, щоб Європа заговорила про Галатасарай"

Коли мова заходить про Лігу чемпіонів, Віктор Осімген говорить чітко й без зайвих слів. Його мета — не просто участь, а доказ того, що турецький футбол може звучати голосно.

"Я поговорив із президентом, щойно приїхав. Ми хочемо справді заявити про себе в Лізі чемпіонів. Ми прагнемо, щоб цього року весь світ знав: у Туреччині є команда, яка зробила щось особливе в Європі".

Галатасарай знову домінує в Суперлізі — це звична картина для вболівальників. Та сам Осімген дивиться далі.

"Ми вже багато років сильні в чемпіонаті. І продовжимо бути. Але зараз настав момент довести свій рівень у найбільших матчах — матчах Ліги чемпіонів. Це найкрасивіше, що може бути у футболі. Коли виходиш на поле під цей гімн — хочеш залишити після себе слід".

Люди, які сформували його шлях

Коли Осімгена запитують про тих, хто вплинув на нього найбільше, він називає два імені. Одне — з дому. Інше — зі світу футболу.

"Для мене це мій брат у житті. А у футболі — Дідьє Дрогба".

Його брат працював на вулицях Лагоса, продаючи спортивні газети — стояв біля доріг, між автівками, з купкою газет у руках.

"Він був тим, хто надихнув мене працювати так наполегливо. Бачити, як він намагається заробити, як не здається — це було для мене прикладом".

Інша фігура — Дідьє Дрогба. Людина, чиї матчі Осімген дивився, щоб зрозуміти, яким має бути справжній нападник.

"Я спостерігав за ним — як він грає, як живе поза футболом. Вдячний йому, бо частину своїх успіхів пов’язую саме з ним. Я намагався перейняти деякі його риси, елементи гри, які зробили його одним із найкращих форвардів свого часу".

Найближчий матч Галатасарая у Лізі чемпіонів відбудеться у середу, 5 листопада, проти Аякса.

UEFA.com