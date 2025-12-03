Чтиво

Пропонуємо вашій увазі цікаву інформацію від The Athletic.

Матеріал підготовлений на основі розмов із кількома джерелами всередині клубу, які погодились говорити анонімно, щоб не нашкодити професійним стосункам.

Про що сьогодні найбільше говорять у Реалі Мадрид?

Форма команди продовжує турбувати всіх у клубі — від керівництва до тренерського штабу.

У середу мадридці здобули важку перемогу над Олімпіакосом у Лізі чемпіонів, але гра залишила неприємний посмак. А нічия 1:1 із Жироною в неділю коштувала їм лідерства в Ла Лізі: тепер Барселона попереду на один пункт.

Команда Хабі Алонсо не може виграти в чемпіонаті вже три тури поспіль — після 0:0 з Райо Вальєкано та 2:2 проти Ельче. Востаннє Реал перемагав у Ла Лізі ще 1 листопада, вдома проти Валенсії.

"Сезон довгий, і нам потрібно рухатись далі, — сказав Алонсо після матчу. — Ми були близькими до перемоги. Треба зберегти єдність і чесно оцінювати свої помилки".

Єдиний гол Реала забив Кіліан Мбаппе з пенальті — на його рахунку вже 23 із 41 гола команди в усіх турнірах сезону.

Яка атмосфера всередині роздягальні?

У команді є різні погляди на ситуацію, і певна напруга дійсно існує, хоча поки це серйозно не вплинуло на взаємини між гравцями.

Наприкінці жовтня, коли Реал був на вершині таблиці, повідомлялось, що стиль роботи Алонсо та деякі його футбольні принципи не знайшли підтримки у значної частини гравців.

Минулого тижня іспанські медіа писали про зустрічі Алонсо з командою, де сторони намагалися знайти спільну мову.

Після матчу в Афінах у середу тренера знову запитали про це:

"Я не хочу розкривати позитивні речі, які відбулися всередині колективу", — відповів Алонсо.

Дехто з гравців — зокрема Мбаппе, Феде Вальверде та Едуарду Камавінга — скористались перемогою 4:3 в Греції (першою для Реала за чотири матчі), щоб публічно заперечити розмови про напругу всередині колективу — і в мікст-зоні, і в соцмережах. У неділю ж, після нічиєї, жоден футболіст не вийшов до преси.

Зараз у команді помітний поділ думок: частина гравців досі не переконана в підходах Алонсо, інші ж вважають, що справа точно не в тренері.

"Це не проблема тренера — це очевидно", — сказав один із представників другого табору.

Які позиції Хабі Алонсо?

Джерела в клубі та тренерському штабі визнають: переламати ситуацію дуже складно. Один із співрозмовників назвав ситуацію дуже важкою, пояснивши: "Ми граємо дуже погано".

Інший описав нічию з Жироною, яка перебуває в зоні вильоту, як катастрофу.

Говорячи про майбутнє Алонсо, ті ж джерела підкреслили, що найближчі матчі мадридців (у середу вони грають на виїзді проти Атлетіка Більбао) важливі не лише з погляду результату, але й іміджу команди.

Люди, близькі до роздягальні, підтверджують тривожний стан справ: за їхніми словами, посили Алонсо не доходять до футболістів. Водночас вони додають, що проблеми значно ширші за фігуру головного тренера.

Один зі співробітників, який постійно працював із командою минулого сезону у Вальдебебасі, сформулював так:

"Проблема не в Хабі. Мбаппе, Вінісіус і Беллінгем — несумісні. Неможливо побудувати збалансовану команду з цією трійкою".

На що ще варто звернути увагу?

Антоніо Рюдігер повернувся до основи вперше після травми прямого м’яза стегна, яку отримав 12 вересня. Його вихід у старті став несподіванкою — планом було повертати його поступово.

32-річний німець спершу хотів дотримуватися цього графіка: минулий сезон він догравав на знеболювальних, у травні переніс операцію на коліні й отримав нову травму у вересні.

Втім, він заявив про готовність грати, а через травми Діна Гейсена (пошкодження стегна) та Рауля Асенсіо (гострий гастроентерит) Алонсо вирішив поставити Рюдігера з перших хвилин.

Альваро Каррерас уперше в сезоні залишився в запасі в матчі Ла Ліги — так само, як і проти Кайрата Алмати в Лізі чемпіонів у вересні. Лівий захисник вже готувався вийти після перерви, але пенальті, зароблений Вінісіусом і реалізований Мбаппе, змінив плани — і 22-річний гравець з’явився на полі лише на 90-й хвилині.

Родріго також з’явився на полі після перерви — і міг заробити ще один пенальті. Бразилець не забиває вже 30 матчів поспіль, повторюючи найгіршу серію серед нападників Реала — рекорд Маріано Діаса.

За цей період Родріго провів на полі 1339 хвилин, тоді як Маріано — 986, перш ніж залишив клуб у 2023 році.

Ще один тривожний симптом — поведінка команди в перерві: гравці зібралися в тісне коло, поки чекали повернення Жирони на поле. Такий ритуал став звичним перед стартовим свистком з приходом Алонсо, але раніше цього не робили перед другим таймом.

У середу Реал повертається на поле — проти восьмої команди чемпіонату, Атлетіка з Більбао, на завжди непростому Сан-Мамесі, й вкрай потребуэ перемоги.

The Athletic