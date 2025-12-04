Чтиво

Розповідаємо про ситуацію, що сколихнула аргентинський футбол.

Неділя подарувала яскраве сонце над Естадіо Хіханте де Арройіто. Стадіон був заповнений вщент: віддані фанати Росаріо Сентраль очікували урочистого виходу своєї команди. Жовтий дим огортав бровку поля, синьо-жовті прапори майоріли в унісон, а вболівальники скандували з усіх куточків арени.

Ідеальна атмосфера для вирішального матчу плейоф Ліги Професіонал у рамках 16-го раунду Клаусури. Але в тунелі для гравців гості з Естудіантес готували свій протест.

Ще кілька днів тому Аргентинська футбольна асоціація (AFA) раптово створила новий трофей і вручила його Росаріо Сентраль. Трофей Campeón de Liga — Чемпіон ліги — народився в кабінеті керівництва першого дивізіону, а затвердив його президент AFA Клаудіо Тапія.

Тепер цей трофей діставатиметься команді з найбільшою кількістю очок у загальному заліку ліги, який об’єднує результати турнірів Апертури та Клаусури — двох окремих чемпіонатів, на які поділений сезон в Аргентині (Апертурa — перша частина сезону, Клаусура — друга). Зазвичай, в такому форматі переможці турнірів грають між собою фінал (або титул дістається тій команді, яка виграла обидва). Втім, за новими правилами, Росаріо Сентраль, не вигравши жодного реального трофею протягом року, був визнаний чемпіоном ліги.

За задумом, це схоже на Supporters’ Shield у МЛС, який відзначає команду з найкращим результатом у регулярному чемпіонаті. Але MLS ніколи не визнає володаря щита справжнім чемпіоном ліги.

Ще раніше AFA письмово вимагала від гравців Естудіантеса утворити традиційний коридор пошани для Росаріо Сентраль. Перед матчем камери в тунелі стадіону зафіксували, як два гравці Естудіантеса обіймали Анхеля Ді Марію й щось шепотіли йому на вухо — на що Ді Марія кивнув.

Але вже на полі, у чітко спланованому жесті протесту, гравці Естудіантеса повернулися спиною до Ді Марії та його партнерів під час виходу на поле. За інформацією The Athletic, всередині тунелю вони все ж привітали Ді Марію, підкресливши, що їхній протест не був особистою образою легенди.

Попри геройський прийом Ді Марії після його повернення в аргентинський футбол і стабільну гру команди, раніше цього року Росаріо вибув з плейофу Апертури, поступившись Уракану у чвертьфіналі, а також програла в 1/32 фіналу Кубка Аргентини 2025.

Але в п’ятницю Ді Марія та тренер Росаріо Аріель Голан були сфотографовані з трофеєм Чемпіона ліги у штаб-квартирі AFA в Буенос-Айресі.

Відтоді аргентинські експерти та фанати ліги повстали проти Тапії та Росаріо у соцмережах і на спортивних телеканалах по всій країні. Рішення AFA назвали безглуздим і неспортивним. Один із телевізійних коментаторів навіть закликав Росаріо повернути трофей AFA, щоб зберегти обличчя перед футбольною спільнотою.

Трофей Чемпіона ліги став ще одним прикладом того, як Тапія використовує свою владу, щоб нав’язувати зміни в аргентинському футболі. Схоже, що третій титул чемпіонів світу, який Аргентина здобула у 2022 році, додав Тапії впевненості й зміцнив його позиції в аргентинському футболі. У 2025 році він проголосив радикальні зміни в системі підвищення та пониження у класі. Тепер команди з найгіршим середнім показником за три сезони підлягають вильоту. Ця зміна дозволила Тапії успішно розширити аргентинську лігу до 30 команд.

"Футбол змінився", — сказав Тапія в травні у TyC Sports. — "Ліга чемпіонів грається з більшою кількістю команд, чемпіонат світу грається з більшою кількістю команд, Клубний чемпіонат світу — теж. Наші клуби виховують гравців. І зараз у Першому дивізіоні на 10 команд більше, що означає на 360 професійних футболістів більше".

Варто зазначити, що нинішній президент Естудіантеса — колишній гравець національної збірної Аргентини Хуан Себастьян Верон. Без перебільшення можна сказати, що Верон став найгучнішим критиком Тапії. Він публічно заявляє, що приватні інвестиції в аргентинські клуби можуть стати справжньою фінансовою та спортивною революцією. Тапія ж, попри згадані зміни у турнірах, залишається прагматичним у довгострокових планах для внутрішньої ліги.

Сцени з недільного чвертьфіналу, який Естудіантес виграв 1:0, додали нову главу у суперечку Верона й Тапії. У понеділок аргентинські ЗМІ повідомляли, що гравці Естудіантеса можуть отримати санкції за протест проти коридору пошани. Також наслідки може відчути й сам Верон, якщо, за даними ЗМІ, гравці визнають, що ідея повернутися спиною до гравців Росаріо була його.

У понеділок AFA опублікувала на своєму сайті пресреліз у форматі PDF із правилами щодо вшанування чемпіонів ліги. Документ датований лютим 2025 року. У ньому, зокрема, йдеться: "Встановлюється, що починаючи з поточного сезону, так званий коридор пошани буде запроваджена для команди, яка стає чемпіоном або переможцем змагання".

Однак привернула увагу одна конкретна фраза: "Жести, насмішки чи провокації, образливі висловлювання, дії щодо глядачів, суддів чи суперників або будь-яка інша поведінка, що підриває дух визнання, забороняються".

Цікаво, що PDF було опубліковано саме в день протесту Естудіантеса. Ситуація стала ще більш суперечливою, коли користувачі інтернету перевірили властивості документа і виявили, що він створений у суботу, 23 листопада, і змінений того ж дня. Журналісти The Athletic провели ті самі перевірки й підтвердили ці дані. У понеділок AFA випустила ще один реліз, щоб прокоментувати ситуацію.

"Офіційні бюлетені Аргентинської футбольної асоціації нумеруються послідовно", — йдеться в документі. "У цьому випадку Бюлетень №6625 від 02.12.2025 збігається як за номером, так і за датою публікації, яку неможливо змінити з огляду на попередні та наступні бюлетені".

У понеділок після обіду AFA офіційно відкрила дисциплінарне розслідування проти Естудіантеса і його гравців. Після того як Росаріо переміг Інстітуто де Кордоба 31 жовтня, Ді Марія заявив журналістам, що його клуб заслужив на звання чемпіона ліги. У суботу володар Кубка світу не відступив.

"Ми цього не шукали, — сказав Ді Марія про трофей Чемпіона ліги. — Це було не наше рішення. Ми просто прийняли його. Всі керівники погодили це рішення. Це не наша провина. Ніхто нічого не сказав. Ми відчуваємо себе чемпіонами. Я не думав, що щось подібне може статися. Але минуло 38 років відтоді, як Central завершив сезон як найкращий клуб. Для нас це рівносильно титулу чемпіона. Це було важливо".

Ді Марія — улюбленець фанатів. У травні, коли він залишив Бенфіку, щоб підписати контракт з клубом дитинства, трансфер святкували у футбольному світі. Для багатьох він уособлює найкраще в аргентинському футболі — історію від шибеника до зірки та майже бездоганну гру у фіналі чемпіонату світу 2022 року проти Франції.

Але тепер, у прагненні Тапії вшанувати Ді Марію, керівництво ще більше підсилило шкоду репутації аргентинського футболу як інституції, використовуючи спадок гравця як власну платформу.

The Athletic