Чтиво

Розповідаємо, як розвивається тренерська кар'єра нідерландця.

Поки Мікель Артета веде Арсенал до вершини Прем’єр-ліги, Сеск Фабрегас підняв Комо на сьоме місце в Серії A, а Джек Вілшир розпочав свій тренерський шлях у Лутон Таун, ще один вихованець Арсена Венгера робить кроки у тренерській кар’єрі — цього разу в Нідерландах.

У рідному Роттердамі Робін ван Персі проводить свій перший повний сезон на чолі Фейєнорда — і одразу бореться за чемпіонський титул із клубом, у якому колись робив перші кроки у футболі.

Після 11 турів єдиною плямою в їхньому сезоні залишається поразка 2:3 від чинного чемпіона ПСВ минулого місяця. Проте перемога 3:1 над Волендамом повернула Фейєнорд на вершину таблиці — завдяки лише кращій різниці м’ячів. Напередодні тієї гри в місті панував спокій: біля бази клубу можна було побачити місцевого рибалку, який мирно ловив рибу, поки ПСВ тимчасово виходив у лідери. Втім, поразка від Гоу Ехед Іглс все ж відкинула команду ван Персі на другу сходинку, але чемпіонські перегони продовжуються.

На старті сезону Фейєнорд виглядав потужно — вісім перемог і одна нічия в перших дев’яти турах. І саме таку картину уявляв собі ван Персі, ще задовго до початку сезону, навіть коли мало хто в це вірив.

"Коли він прийшов у лютому, ніхто не очікував, що він зможе виграти чемпіонат, — каже нідерландський журналіст Мікос Гаука, який уже 20 років пише про Фейєнорд. — На нього не було великого тиску, але він сам його створив. Під час своєї першої пресконференції технічного директора запитали про цілі Робіна, і той відповів: головне — потрапити в єврокубки. А ван Персі сказав: “Ми боротимемось за друге місце. А може, навіть за перше”. Тоді стало зрозуміло, що він звик до викликів і вміє ставити високу планку".

42-річний тренер повернувся до Фейєнорда у другій половині минулого сезону, коли клуб, у якому він провів шість років як гравець і чотири як тренер, переживав непрості часи.

Арне Слот привів команду до чемпіонства у сезоні-2022/23, але наступного року, посівши друге місце, перейшов у Ліверпуль, замінивши Юргена Клоппа. Фейєнорд тоді шукав досвідченого тренера, тому кандидатура ван Персі не розглядалася серйозно. Команду очолив данець Браян Пріске, але після того, як у лютому Фейєнорд опустився на п’яте місце, його звільнили.

Для Робіна це стало шансом. Після семи місяців роботи в Геренвені він отримав можливість проявити себе у клубі свого серця.

"У нього є все, щоб бути головним тренером, — казав Арне Слот. — Він не звертає уваги на думки інших і працює з колосальною самовіддачею. Протягом останніх трьох-чотирьох років він день у день розвивався — і це рідкість у наш час".

Під час роботи з Арне Слотом Робін ван Персі виконував одразу кілька ролей — допомагав основній команді як тренер нападників, а також працював із командами U-16, U-18 і U-19. Та найголовніше, що відзначав Слот, — його характер.

Ще у 2020 році ван Персі розповідав, що колись створив для себе список сильних і слабких сторін, щоб розуміти, над чим треба працювати. Саме ця самокритичність і допомогла йому стати дворазовим володарем Золотої бутси англійської Прем’єр-ліги — у сезонах -2011/12 і -2012/13. Тоді він зробив гучний перехід з Арсенала до Манчестер Юнайтед, аби здійснити свою мрію — виграти чемпіонат Англії. І вже у дебютному сезоні на Олд Траффорд ця мета стала реальністю.

Ті списки — свідчення одержимості, яка з’явилася в нього ще у двадцять років і не зникла навіть тепер, коли йому за сорок.

"Це створює відчуття “жаги розвитку” — постійного прагнення розвиватися, яке потрібно кожному гравцеві й тренеру", — пояснив він. "Коли це стало частиною мого мислення, я почав зростати — і цей процес не зупинявся ніколи. Я завжди відчував, що можу більше. Можливо, саме тому мені вдалося досягти такого рівня. І тепер, як тренер, я маю ту саму жагу до розвитку".

Але будь-які слова про прогрес мають підтверджуватись реальними кроками.

Перший серйозний прорив ван Персі зробив у 2023 році. Після двох сезонів із командою U-16 він очолив молодіжний склад U-19, який грав у Юнацькій лізі УЄФА. Його дебютна гра на цьому рівні — перемога 3:0 над шотландським Селтіком — стала для нього справжнім моментом натхнення.

"Тоді я зрозумів, що це вже дуже близько до футболу першої команди — і за підготовкою, і за емоціями, — розповідав він перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера у березні. — Я подумав: “О так, це саме те, що мені потрібно”. Це нагадало мені відчуття перед великими іграми, коли ти не знаєш, що станеться, і мусиш приймати рішення миттєво. І тоді я сказав собі: “Я хочу цього. Йду ва-банк”".

Ван Персі добре знає, що розвиток — це не завжди комфорт. У Арсеналі він починав у компанії Тьєррі Анрі, Денниса Бергкампа та Еммануеля Адебайора, тож боротьба за місце у складі стала звичкою з перших днів.

Його перший досвід роботи головним тренером у Геренвені теж був непростим. Робін став наймолодшим наставником в історії клубу, але вже в четвертому матчі зазнав болючої поразки — 1:9 від АЗ.

Колись, як гравець Арсенала, він теж пережив щось подібне — ту знамениту поразку 2:8 від Манчестер Юнайтед. Але цього разу все було інакше: тепер саме він мав пояснювати, що сталося, і відповідати за результат.

"Те, що я виніс із того матчу, — завжди потрібно бути готовим до будь-якої ситуації", — сказав ван Персі. "Я зрозумів: у тебе завжди має бути план Б, запасний варіант. Усе зводиться до виживання, до відновлення — і фізичного, і ментального. Саме на основі того досвіду ми створили план Б, який можемо застосувати будь-якої миті під час гри".

І хоч у цьому сезоні вже були переконливі перемоги 4:0 над Спартою Роттердам і 7:0 над Ераклесом, цей план Б все одно не раз ставав у пригоді.

"Він і далі дотримується атакувальної філософії — завжди три форварди, — пояснює журналіст Мікос Гаука. — Але тепер він навчився грати розумніше: якщо рахунок 1:0 чи 2:1, може зміцнити оборону. Коли тільки починав, він казав, що не хоче “нудного футболу”, який не подобається фанам. Тепер він став більш прагматичним".

Ця гнучкість і стала головною відмінністю Фейєнорда у цьому сезоні. Команда пропустила найменше голів в Ередивізі — лише 12. Для порівняння, головний суперник ПСВ має 17. За показником очікуваних пропущених (xGA) Фейєнорд також перший.

Одним із ключових гравців став Аясе Уеда. У чемпіонаті японець забив уже 13 голів у 12 матчах — більше, ніж за два попередні сезони разом (5 у кампанії-2023/24 і 9 наступного року). Тоді він лише зрідка виходив у старті, а тепер стабільно грає з перших хвилин.

Окрім покращеної фізичної форми, свій внесок зробив і сам ван Персі — він допомагає нападникові порадами від колеги по цеху.

"Ми говоримо про прості речі, — пояснив Робін після дубля Уеди у матчі з Волендамом. — Наприклад, коли саме треба відкриватися під передачу від центрального захисника? У який момент робити ривок за спину супернику? Як правильно використати корпус у штрафному? Ми відпрацьовували навіть обманні рухи — коли і як їх застосовувати в поєднанні з партнерами. Це базові речі, але коли все скласти разом — виходить фантастично".

Ця увага до деталей — не менш важлива частина його тренерського підходу, ніж тактичні схеми. Учень Венгера, Фергюсона й ван Гала, він виніс від кожного з них найцінніше — уміння працювати з людьми.

"Коли я розмовляю з гравцями, іноді мимоволі повертаюся думками в минуле й думаю: “А що б на моєму місці сказав Венгер, Фергюсон чи Луї ван Гал?” — ділиться ван Персі. — Хочеться об’єднати досвід різних епох і створити свій власний, цілісний стиль роботи. Я хочу бачити цю “жагу розвитку” в кожному. Бо вдосконалюватися може будь-хто — незалежно від віку".

Арне Слот свого часу теж відзначав цю рису у Робіна — його байдужість до чужих оцінок. Саме вона допомагає йому бути послідовним і впевненим у власних рішеннях.

Квінтен Тімбер, брат колишнього гравця Аякса і нинішнього захисника Арсенала Юррієна, був капітаном Фейєнорда, коли ван Персі прийшов у клуб у лютому. Але наприкінці сезону він отримав травму коліна й пропустив фінальну частину чемпіонату. Влітку, коли Тімбер входив у останній рік контракту, він відмовився підписувати нову угоду — і ван Персі прийняв рішення змінити капітана. Пов’язку отримав новачок Сем Стейн. Рішення непросте, але Робін не боїться таких кроків: навіть попри те, що Тімбер залишився основним гравцем, він більше не входить до капітанської групи.

Третім у цьому списку нині є 19-річний Жівайро Рід — правий захисник, яким уже цікавиться Баварія. Примітно, що два роки тому він грав під керівництвом ван Персі у тій самій молодіжній команді, що перемогла Селтік у Юнацькій лізі УЄФА.

"Він завжди тримається свого плану, — розповів Рід після перемоги над Волендамом. — Його не цікавить, що робить суперник, він концентрується на тому, що потрібно нам. Завдяки цьому ми чітко знаємо, як діяти. План не змінюється кожного разу, і це допомагає втілювати його в гру".

Хоча у Манчестер Юнайтед ван Персі провів під керівництвом Фергюсона лише один сезон, він добре засвоїв один із головних принципів шотландця — важливість правильно підібраного тренерського штабу. Саме це стало ключем до довголітнього успіху Фергюсона в Юнайтеді, і тепер ван Персі застосовує цей підхід у Фейєнорді.

Разом із ним у клуб прийшов Рене Хаке — колишній асистент Еріка тен Гага. Скромний, але дуже досвідчений фахівець на полі. Ще один важливий помічник — Етьєн Рейнен, якого Арне Слот хотів забрати із собою в Ліверпуль, але не зміг через обмеження, пов’язані з Brexit. Тактична робота Рейнена високо оцінюється в нідерландських колах.

Минулого сезону ван Персі встановив рекорд — найкращий старт для тренера Фейєнорда з часів Ернста Гаппеля у 1969 році. Без жодної поразки він здобув 22 очки у восьми матчах із різницею м’ячів +18. Поразка від ПСВ у жовтні стала першою в чемпіонаті — і водночас початком інтригуючої боротьби за титул, яка обіцяє бути гарячою до самого фінішу.

Ван Персі досі підтримує зв’язок із колишніми партнерами по Арсеналу — і, можливо, вже зовсім скоро вони знову зберуться, щоб поділитися досвідом, тепер уже в ролі тренерів.

"Ми з Сеском говорили минулого року й домовилися: коли матимемо трохи часу, обов’язково зустрінемось, щоб обмінятися поглядами на футбол і перевірити, як кожен із нас долає свої виклики, — розповів ван Персі після матчу з Волендамом. — А кілька місяців тому я бачився з Джеком Вілшером, ще до того, як він очолив Лутон".

"Класно, що “молоді хлопці” Венгера — я, Мікель, Джек і Сеск — тепер теж тренери. Я впевнений, ми всі несвідомо використовуємо багато з того, що колись почули від Арсена. Ми виросли під його керівництвом — і він залишив величезний слід не лише у наших кар’єрах гравців, а й у тому, якими ми стали як тренери".

І, можливо, після матчу, у якому його команда завдала 37 ударів і забила лише тричі, ван Персі справді варто ще раз згадати Венгера — і знайти в собі трохи тієї самої футбольної магії, яку свого часу надихала ціле покоління Арсеналу.

The Athletic