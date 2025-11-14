Чтиво

Ніко Пас може повернутись в Мадрид вже в наступне міжсезоння.

Ніко Пас яскраво проявляє себе в Серії А у складі Комо: чотири голи та чотири асисти в 11 матчах. З моменту переходу з Реала у серпні 2024 року його цінність стрімко зросла (наразі Transfermarkt оцінює його у 55 мільйонів євро) — і влітку 21-річним півзахисником активно цікавився Тоттенгем.

Чи очікується перехід Паса назад у Реал Мадрид?

Після вражаючого сезону-2024/25 у Серії А (шість голів і дев’ять асистів у 35 матчах) керівництво мадридців серйозно задумалось над тим, щоб повернути Паса вже цього літа.

Попередній сезон він провів переважно у другій команді Реала в третьому дивізіоні Іспанії, а також зіграв 128 хвилин за основу — і встиг забити важливий гол у Лізі чемпіонів. В Італії ж він дуже швидко адаптувався. Ще у червні Мадрид міг повернути його за 8 мільйонів євро. У медіа тоді майже не сумнівались, що це відбудеться — але угода зірвалась з двох причин:

- пас хотів повернутись лише за умови важливої ролі в команді,

- новий тренер, Хабі Алонсо, не дав остаточну згоду.

Алонсо високо цінує сильні сторони Паса, але вирішив, що зараз не найкращий момент. На першому місці були інші позиції. А після підписання Трента Александера-Арнольда, Діна Гюйсена, Альваро Каррераса та Франко Мастантуло подальші трансфери стали можливими лише у випадку продажів, яких так і не відбулось.

Пас водночас чудово почувається в Комо. Він розвивається, отримує ігровий час і бачить цей сезон шансом закріпитись у збірній Аргентини для поїздки на чемпіонат світу наступного року. Він стабільно викликається у команду Ліонеля Скалоні з жовтня 2024 року.

Але головна мета Ніко — повернення до Реала. Саме тому влітку він відмовив іншим претендентам, серед яких були Тоттенгем і Інтер. Реал, Комо та агенти футболіста постійно тримали зв’язок і навіть не розглядали сторонні пропозиції — натомість обговорювали оновлення умов викупу.

Які варіанти має Реал Мадрид?

Наступного літа Реал зможе викупити Ніко приблизно за 9 мільйонів євро. Чому так дешево, коли його ринкова вартість значно більша?

У серпні 2024-го, коли Паса продали до Комо приблизно за 6 мільйонів, іспанський клуб включив у угоду цілий пакет опцій та пунктів щодо зворотного викупу — згідно з політикою Реала щодо молоді.

Лише небагато вихованців клубної академії одразу пробиваються у першу команду на Бернабеу (у останні роки такі приклади — центральний захисник Рауль Асенсіо та форвард Гонсало Гарсія, які отримали шанс через травми та дефіцит кадрів на позиціях). Тож більшість талановитих юнаків продаються в інші клуби, де вони отримують ігровий час, а Реал уважно слідкує за їх розвитком.

Ті, хто повертаються, роблять це за так званим "шляхом Карвахаля" — названим на честь Дані Карвахаля, якого продали в Байєр у 2012 році за 5 мільйонів євро, а вже наступного року повернули за 6,5 після його блискучого сезону в Бундеслізі.

Зазвичай у такі угоди Реал включає:

• опції зворотного викупу,

• відсоток від наступного продажу,

• право бути поінформованими про інші пропозиції,

• та право першої відмови — можливість зробити рівнозначну пропозицію до конкурента.

У випадку з Пасом ці механізми також діють. Реал має 50% від потенційного перепродажу і декілька опцій викупу, прописаних в угоді з Комо. Минулого літа його могли повернути за 8 мільйонів, наступного літа сума зросте до 9, а влітку 2026 та 2027 — до 10 і 11 мільйонів відповідно (плюс потенційні бонуси).

Що думають у Комо?

У Комо вибудували чудові відносини з Реалом. Клуб підтвердив свою репутацію як першокласної платформи для розвитку молодих мадридських талантів — своєрідної футбольної школи майстерності на озері.

Роботу головного тренера Комо Сеска Фабрегаса у розвитку Ніко Паса в Мадриді оцінили настільки високо, що в липні охоче погодилися продати їм ще одного талановитого гравця — 20-річного центрбека Якобо Рамона за 2,5 мільйони євро.

Влітку Комо повідомив Реалу про дуже серйозну пропозицію по Пасу з англійської Прем’єр-ліги — від Тоттенгема. Сторони узгодили, що вона буде відхилена, а умови зворотного викупу — переглянуті, аби відобразити стрімке зростання цінності футболіста.

Пас, який вже шість разів виходив на поле за збірну Аргентини, мріє одного дня зіграти за Реал. Але зараз у Комо не заглядають надто далеко вперед.

"Зрозуміло, що я не можу коментувати, поки угода не буде офіційною", — сказав спортивний директор Комо Карл-Альберто Луді на пресконференції в жовтні. "Ніко виховувався в Реалі. Це неймовірний талант, який прогресує в одному з найсильніших чемпіонатів Європи. Реал має право його повернути.

На його позиції у мадридців багато конкурентів. Усі говорять про його майбутнє, і можливо, у нього є природне бажання повернутися туди, де він виріс. Я не можу говорити за нього, але можу уявити, що це так. Хоча тут він також дуже щасливий".

Якщо наступного літа місця для Паса в Реалі знову не знайдеться, а Комо проб’ється до єврокубків, не виключено, що третій сезон на Джузеппе Сінігалья теж може його привабити.

Наскільки хороший Пас у Серії А?

У своєму дебютному сезоні він був визнаний найкращим молодим гравцем Серії А — і це не була випадковість. Аргентинець з Тенерифе продовжив прогресувати: у перших семи матчах нинішнього сезону він взяв участь у восьми голах і чотири рази отримував нагороду гравця матчу. Більше таких відзнак має лише Франк Ангісса з Наполі.

Техніка Паса, його вишуканість в дриблінгу, координація та видовищні голи зробили його одним з найяскравіших гравців чемпіонату. Можливо, лише Пауло Дібала з Роми та Кенан Їлдиз з Ювентуса здатні так само змушувати вболівальників підхоплюватися зі своїх місць.

Фабрегас, який минулого сезону намагався втримувати хвилю емоцій, тепер сам не приховує захоплення.

Після перемоги 2:1 над Ювентусом 19 жовтня, на якій був присутній його наставник Арсен Венгер, Фабрегас сказав DAZN:

"Хочу ще раз подякувати йому (Венгеру) за віру в мене — так само, як я вірю в Паса. Я впевнений у його майбутньому, бо відчуваю, коли гравець має ментальність великого чемпіона. Якщо він продовжить у такому темпі, меж не існує".

