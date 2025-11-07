Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 7-9 листопада.

Відсьогодні й до понеділка, 10 листопада, мають відбутися всі десять матчів 12-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Мартінес Валеро в Ельче, де місцевий однойменний клуб прийматиме Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за поєдинками на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 7 листопада, 22:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Зазнавши очікуваної виїзної поразки від Барселони (1:3) Ельче продовжив свою безвиграшну серію в Ла Лізі до чотирьох матчів (1Н, 3П). З усіх учасників турніру тільки Валенсія перебуває в гіршій формі (2Н, 4П), ніж колектив Едера Сарабії. Однак варто зауважити, що невдачі переслідують Ельче саме на виїзді, тоді як удома клуб досі непереможний (3В, 2Н).

Офіційним беттінг-партнером Ла Ліги в України є букмекерська компанія betking.

Окрилена успіхом у домашньому баскському дербі з Атлетіком Більбао (3:2) команда Серхіо Франсіско навпаки сподіватиметься вперше в новій кампанії здобути три очки на виїзді (2Н, 3П). Ельче Реал Сосьєдад може обіграти всьоме поспіль. Три з цих шести попередніх звитяг клуб із Сан-Себастьяна святкував саме поза власним полем.

прогноз 0:0

Субота, 8 листопада, 15:00. Естадіо Муніципаль де Монтіліві, Жирона

Страждання Жирони в новому сезоні чемпіонату нещодавно продовжилися виїзною поразкою від Хетафе (1:2). Перед майбутньою дуеллю з Алавесом прихильників команди Мічела має заспокоювати той факт, що п'ять із семи очок вона набрала саме вдома, тоді як суботні гості у своїх виїзних поєдинках не надто переконливі.

Колектив Едуардо Коудета минулої неділі вдома впорався з Еспаньйолом (2:1) і тепер має намір ще більше наблизитися до топ-6. У XXI столітті Алавес тричі обіграв Жирону на виїзді (виключно матчі чемпіонатів, також три поразки й дві нічиї), зокрема здолавши її з рахунком 1:0 у квітні 2025 року. Тим не менш, цілком не виключено, що в суботу господарі поля зможуть набрати бодай один заліковий бал.

прогноз 1:1

Субота, 8 листопада, 17:15. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Після гучного розгрому Барселони вдома (4:1) Севілья Матіаса Алмейди зазнала трьох поспіль поразок — найгірший показник попередніх трьох турів Ла Ліги серед усіх її учасників. Не додає впевненості клубу з однойменного міста й безвиграшна серія в матчах проти Осасуни в чемпіонаті (4Н, 3П). Хоча погана виїзна форма суперника дозволяє Севільї сподіватися на успіх у суботу.

Осасуна не впоралася з Реалом Ов'єдо на виїзді (0:0), продовживши свою серію без перемог поза власним полем у Ла Лізі до дев'яти матчів (3Н, 6П). У шести виїзних поєдинках нової кампанії чемпіонату колектив Алессіо Ліші відзначився тільки одним голом, але й той не врятував клуб із Памплони від поразки Вільярреалу (1:2) у вересні.

прогноз 2:1

Субота, 8 листопада, 19:30. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 08.11.2025.

Субота, 8 листопада, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья-де-Льобрегат/Ель-Прат-де-Льобрегат

Туром раніше можливі єврокубкові амбіції Еспаньйола Маноло Гонсалеса знову зазнали удару. Цього разу внаслідок виїзної поразки від Алавеса (1:2). У попередніх п'яти матчах проти Вільярреала клуб із Барселони зазнав п'яти поразок, тож у суботу він сподіватиметься уникнути погіршення цієї статистики й набрати бодай один заліковий бал.

Вільярреал серед тижня сенсаційно поступився Пафосу на Кіпрі (0:1) у Лізі чемпіонів. У той же час на внутрішній арені справи команди Марселіно йдуть помітно краще. Зараз Вільярреал на порозі трьох поспіль "сухих" звитяг у Ла Лізі, чого клубу не вдавалося досягнути із серпня 2022 року. Потенціал гостей вищий за наявний у господарів поля, та чи не завадить їм єврокубкова втома — дізнаємося в суботу ввечері.

прогноз 1:1

Неділя, 9 листопада, 15:00. Естадіо Сан Мамес, Більбао

Атлетік Більбао знову не впорався з Реалом Сосьєдад у виїзному баскському дербі (2:3), а потім ще й поступився Ньюкасл Юнайтед в Англії (0:2) у Лізі чемпіонів. Вдруге за сезон команда Ернесто Вальверде зазнала трьох поспіль поразок у всіх турнірах. Проте, вкрай нетипова для Атлетіка Більбао ситуація може бути виправлена вже в першому з 2001 року матчі проти Реала Ов'єдо в чемпіонаті.

Звільнення Велько Пауновича з призначенням Луїса Карріона поки що продовжує не виправдовувати себе. Маючи найгірші атакувальні показники (сім голів) Реал Ов'єдо зараз є одним із головних претендентів на виліт. Задля покращення своїх шансів на виживання клубу потрібно скористатися поганою формою Атлетіка Більбао, хоча є значні сумніви, що недільні господарі поля втратять очки й у такій дуелі.

прогноз 1:0

Неділя, 9 листопада, 17:15. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид)

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 09.11.2025.

Неділя, 9 листопада, 19:30. Камп де Месталья, Валенсія

Валенсія очікувано розгромно поступилася Реалу в Мадриді (0:4) туром раніше, втретє поспіль так і не порадувавши своїх уболівальників бодай одним голом. Тим не менш, сім із дев'яти очок колектив Карлоса Корберана набрав саме вдома, тож Реалу Бетіс усе одно не варто недооцінювати свого недільного суперника, в якій поганій формі він би не перебував.

Тим не менш, клуб із Севільї чотири рази перемагав на Камп де Месталья в останніх десяти поєдинках Ла Ліги (також чотири поразки й дві нічиї). Домашня звитяга над Ліоном (2:0) у Лізі Європи допоможе команді Мануеля Пеллегріні підійти до майбутньої дуелі в якнайкращому настрої і спокійно продовжити безпрограшну виїзну серію в усіх турнірах до дев'яти матчів.

прогноз 1:2

Неділя, 9 листопада, 19:30. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка

Туром раніше Мальорці не вдалося здивувати Реал Бетіс у Севільї (0:3). Доволі ймовірна в майбутньому боротьба за виживання команди Ягоби Аррасате продовжиться домашнім матчем проти Хетафе. Цей суперник п'ять разів обіграв Мальорку в попередніх десяти виїзних поєдинках із нею при трьох нічиїх і двох поразках.

Хетафе в 11-му турі впорався вдома з Жироною (2:1), потенційно повернувшись до майбутньої боротьби за єврокубки. Стиль гри колективу Хосе Бордаласа в багатьох викликає питання, але поки що він приносить клубу прийнятні результати. Навряд чи ця ситуація зазнає кардинальних змін саме в недільному протистоянні з Мальоркою.

прогноз 0:1

Неділя, 9 листопада, 22:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 09.11.2025.

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри. betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту. ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ