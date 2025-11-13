Чтиво

Скандал щодо заяви Романи Абрамовича набирає оберти.

В січні 2023 року повідомлялось, що Роман Абрамович передасть Україні 2,3 мільярди фунтів стерлінгів, виручених із продажу Челсі. Але досі ці гроші не надійшли в Україну. Бізнесмен і уряд Великої Британії досі не домовилися, куди має бути направлено £2,5 млрд.

Нещодавня публікація фінансових звітів компанії Fordstam Limited за рік, що завершився у травні 2022-го, пролила світло на те, куди пішли гроші від продажу. Це спричинило реакцію від команди Абрамовича: вони заявили, що дії британського уряду та санкції фактично “паралізували” кошти від продажу.

The Athletic поспілкувався як з представниками мільярдера, так і з урядом Великої Британії, щоб показати повну картину того, де зараз стоїть кожна зі сторін.

Що сталося?

Fordstam Limited — компанія, яка з 1 липня 2003 року (тоді вона називалася Chelsea Limited) до 30 травня 2022 року володіла Челсі та активами клубу, — нарешті подала свої фінансові звіти до Companies House. Через Fordstam Абрамович володів клубом протягом 19 років.

Звіти охоплюють фінансовий рік до 30 червня 2022-го. Хоч Абрамович володіє всіма акціями Fordstam, фінансування бізнесу — і Челсі — здійснювалося через компанію Camberley International Investments Limited.

Ці документи стосуються періоду продажу Челсі новим власникам, Blueco 22 Limited, і саме через фінансування Camberley виникли додаткові питання щодо того, куди пішли гроші від продажу.

За балансом Fordstam на кінець червня 2022 року, кредит Camberley на £1,429 млрд залишався непогашеним навіть після завершення продажу. Насправді сума до повернення ще більша — £1,548 млрд, адже бухгалтерські правила враховують кредити так, ніби вони надані під ринкові відсотки, хоча фактично вони були безвідсотковими.

У звітах також зазначено, що переговори з Управлінням фінансових санкцій HM Treasury (OFSI) щодо коштів від продажу Челсі тривають. У березні 2022 року Абрамович пообіцяв створити благодійний фонд "на користь усіх жертв війни в Україні", куди мали піти доходи від продажу.

Чому це зайняло так багато часу?

10 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії, а його активи у країні були заморожені, включно з Fordstam і Челсі.

Як і всі британські компанії, Fordstam мала подати фінансові звіти протягом дев’яти місяців після завершення фінансового року, тобто до 31 березня 2023 року. Насправді вони були подані лише через 948 днів. Причину затримки не пояснили.

Згідно зі Стратегічним звітом, після продажу Челсі компанія припинила будь-яку комерційну діяльність. "Єдиною діяльністю з 31 травня 2022 року було дотримання законів Великої Британії та сприяння створенню благодійного фонду, куди можуть бути спрямовані кошти", — йдеться у документі. Варто зауважити, що звіти за 2023 і 2024 роки досі не подані, що порушує британське законодавство.

Ситуація з Абрамовичем, очевидно, вплинула на затримку. Аудитори KPMG видали кваліфіковану думку аудитора (qualified audit opinion), що означає: у звітах є важливий аспект, який не відображає повністю справжній стан справ компанії.

У примітках до звітів Fordstam пояснили, що не змогли підготувати консолідовані фінансові звіти за 2021–2022 роки, які включали б клуб і пов’язані компанії, через втрачений час і складнощі, пов’язані з санкціями. KPMG вважали, що такі звіти потрібно було підготувати, тому й видали кваліфіковану думку.

Усі інші частини фінансових звітів аудитори визнали правильними.

Що це означає для доходів від продажу Челсі та жертв війни в Україні?

Фінансові звіти Fordstam розкривають усю суму доходів: загалом £2,542 млрд. З них £2,469 млрд — за групу Челсі, £59,6 млн — за інвестиційну нерухомість, якою володіє Fordstam, а не клуб, і £12,9 млн — за Stamford Bridge Projects Limited, компанію, що керувала рестораном, клубом для відпочинку та подієвими просторами, включно з музичним майданчиком Under the Bridge (тепер спортивний лаунж).

Ця сума розподілилася так: £2,35 млрд у готівці від Blueco 22, £150 млн залишено як «резервний фонд» (holdback) та £41,6 млн сплачено Blueco від імені Fordstam юридичним консультантам за продаж клубу.

Резервний фонд має бути виплачений 30 травня 2027 року — через п’ять років після завершення продажу. £150 млн можуть бути зменшені через будь-які збитки клубу, викликані чинниками, що з'явились до приходу Blueco; наприклад, Челсі нещодавно оштрафували Англійська Футбольна Асоціація за можливе порушення правил щодо виплат агентам у часи Абрамовича.

Резервний фонд покриває будь-які минулі зобов’язання, які можуть з’явитися після продажу, а не лише вже відомі порушення правил. У звітах Fordstam £150 млн резервного фонду відображено як нульову суму, що свідчить про сумніви, чи буде він виплачений, хоча причин цих сумнівів не уточнюють.

Отже, готівкові кошти від продажу наразі вважаються £2,35 млрд — саме цю суму багато хто очікував спрямувати на допомогу жертвам війни в Україні. Також у звітах зазначено, що Fordstam має отримати £1,9 млн відсотків від Barclays на цю величезну суму, яка наразі лежить на банківському рахунку. За три роки відсотки, ймовірно, значно зросли.

Важливо, що у звітах зазначено намір направити чистий дохід від продажу на благодійність. Це відповідає заяві Абрамовича ще у березні 2022 року. Однак кредити, які багато хто очікував не обслуговувати, залишаються у балансі Fordstam. Якщо ці позики доведеться повертати Camberley, це суттєво зменшить £2,35 млрд, отримані від продажу Челсі.

Навіть якщо припустити, що позику тепер доведеться погасити, точна сума чистого доходу невідома.

Як уже зазначалося, у балансі Fordstam відображено кредити на £1,429 млрд, але фактична сума до повернення становить £1,548 млрд. Різниця £119 млн — значна. Якщо повертається менша сума, чистий дохід складе £921 млн. Якщо ж буде повернута повна сума, то на благодійність для жертв війни піде £802 млн — лише 34% від готівкових коштів від продажу.

У звітах також вказано намір Абрамовича пожертвувати кошти "благодійному фонду, створеному для допомоги тим, кого зачепила війна в Україні". Не зазначено конкретно національність отримувачів і не роз’яснено, що саме означає зачепила.

Раніше The Athletic повідомляв, що Абрамович хотів, щоб частина коштів могла піти на благодійність поза межами України, а також щоб до визначення жертв війни включали російських солдатів.

Що каже Абрамович про заморожені кошти?

У рідкісній заяві представники Абрамовича повідомили The Athletic у середу вранці, критикуючи уряд за "параліч" коштів.

"Через санкції та низку інших дій уряду, Camberley International Investments Limited, а також інші структури з будь-яким історичним зв’язком із паном Абрамовичем фактично паралізовані з 2022 року", — сказав представник бізнесмена.

"Відповідно, будь-які дії щодо заморожених коштів неможливі без схвалення уряду. Уряд Великої Британії не запропонував жодного юридичного рішення цієї ситуації".

Чи дає формулювання про "чистий дохід" Абрамовичу привід не повертати кредити?

Можливо. Оголошуючи намір пожертвувати доходи на допомогу жертвам війни, Абрамович стверджував, що "не проситиме повернення жодних позик". Однак у цих звітах жодної згадки про це немає, і кредити залишаються великою відповідальністю у балансі Fordstam.

У Стратегічному звіті Fordstam щодо коштів, призначених для пожертв, зазначено: "чистий дохід від продажу клубу, за вирахуванням будь-яких зобов’язань". У пізнішій примітці до звітів уточнено: "Намір власника Fordstam Limited Романа Абрамовича, оголошений у публічній заяві, полягає в тому, щоб компанія передала чистий дохід від продажу, після врахування інших статей балансу, благодійному фонду".

Саме формулювання "після врахування інших статей балансу" породжує сумніви, чи списує Абрамович позики Camberley, як раніше обіцяв. Станом на кінець червня 2022 року жодного списання не відбулося, а зауваження про відсутність діяльності після травня 2022 року натякає, що з того часу нічого не змінилося.

Яка позиція уряду Великої Британії?

У заяві The Athletic уряд повідомив: "Ми рішуче налаштовані на те, щоб повний дохід від продажу футбольного клуба Челсі дійшов до гуманітарних організацій в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення росії.

Ми глибоко розчаровані, що наразі не вдалося домовитися з паном Абрамовичем. Хоча двері для переговорів залишаються відкритими, ми готові звертатися до суду, якщо буде потрібно, щоб люди, які страждають в Україні, могли якомога швидше отримати допомогу з цих коштів".

The Athletic