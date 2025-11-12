Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Збірна України розпочинає найважливіші два тижні в контексті нашого шляху до чемпіонату світу-2026, який відбуватиметься на теренах США, Мексики та Канади влітку наступного року. Попереду в команди Сергія Реброва всього два поєдинки, але водночас доведеться зіграти проти двох найсильніших суперників у нашій кваліфікаційній групі.

І, як і у випадку з матчами у вересні, розпочинатимемо з гри проти Франції. Статус опонента за ці два місяці жодним чином не змінився, тож зрозуміло, хто є хто в цій дуелі в плані фаворитизму, а от декорації зміняться. "Les Bleus" також ще не вийшли на пряму на мундіаль, але для виконання цього завдання їм буде достатньо зіграти внічию проти нашої команди. Та чи обмежиться цим команда Дідьє Дешама, пам’ятаючи про два надзвичайно суперечливі матчі проти Ісландії до цього? У нас тим часом головна та найбільш вирішальна гра ще буде попереду, проти "вікінгів", тоді як очікування від дуелі на Стад-де-Франс мають бути максимально обережними.

Отже, напередодні важливої зустрічі з Францією ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).

При цьому передбачити, які саме сполуки виконавців захоче утворити Сергій Ребров із наявних у нього кадрів, доволі складно. Як і наперед зрозуміти, чого саме прагнутиме наша збірна від гостьового матчу проти однієї з найкращих збірних світу станом на зараз. Бо дійсно, можливі різні варіанти підсумку цієї дуелі, і, насправді, куди більш важливим буде відпрацювати окремі деталі перед Ісландією, аніж кидати все виключно на гру проти французів, і при цьому сподіватись, що Азербайджан зіграє на півночі Європи краще, аніж у домашньому розгромі 0:5.

ВОРОТАР

Андрія Луніна не викликають уже другий цикл поспіль, а позиції Анатолія Трубіна в основному складі лісабонської Бенфіки за цей місяць були непорушними. І хоча цього разу Ребров викликав ще й Євгенія Волинця на тлі серії матчів без пропущених голів за Полісся, але це радше конкуренція для нинішнього воротаря Шахтаря Дмитра Різника, який також у чудовій формі. Ех, шкода, що не в кожній ланці в нас усе настільки добре з вибором футболістів.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Юхим Конопля в попередньому циклі продемонстрував, що цілком гідний зіграти й у обох матчах у стартовому складі, не втративши при цьому особливо в якості. Цього ж разу у Коноплі буде заміна на випадок чого — Олександр Караваєв, який відзначався стабільністю в складі Динамо й цілком може розширити опції нашої команди за ходом гри. Решта претендентів на цю позицію виглядають крайніми випадками.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Ребров не зіграв у три центральних захисники в першій грі проти Франції, тож немає особливих сподівань на те, що тренерський штаб вирішить щось змінювати й перед цим протистоянням. Але тоді форма Іллі Забарного та Миколи Матвієнка виглядала значно більш переконливою, аніж нині. Особливо в контексті гравця Парі Сен-Жермен, якого без жодних докорів сумління активно "опрацьовує" французька преса перед матчем збірних. Зрозуміло, із яких мотивів відбуваються ці сторонні розмови, але й зростаюча кількість результативних помилок Забарного також дає про себе знати. Матвієнко тим часом підпадає під ротацію Турана повсякчас, але від цього, як здається, почав працювати ще наполегливіше над своїми якостями. Тож маємо пару центральних захисників, яким є, що доводити проти надзвичайно складного суперника. Як не дивно, ці балачки довкола гри можуть спрацювати й на нашу користь.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний, Микола Матвієнко.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Віталій Миколенко з часом у Евертоні став не просто одним із гравців основного складу, а й одним із найкращих у АПЛ на своїй позиції за певними показниками. Начебто, із функціональною готовністю у цього виконавця все добре, і тому він буде основним і в збірній, тоді як є й варіанти для ротації, але половина з них водночас буде й перевтіленнями з основних позицій.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Супер-Іван продовжує бути лідером сучасного Металіста 1925, і на що здатна команда без, зокрема, його участі в матчах, було помітно за грою останнього туру. Звісно, вплив цього гравця на збірну ще є не настільки помітним, але в центрі поля доведеться вигризати м’ячі куди більше, аніж створювати щось самотужки, і тут Калюжному мало хто складатиме конкуренцію серед наших опорників.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

А от хто розташується над імовірним Калюжним у центрі півзахисту, це вже питання доволі дискусійне. Тут також усе залежатиме від тактики, обраної тренерським штабом. Це може бути й захисний варіант з умовним Очеретьком, який не злізатиме з ніг французького півзахисту, а може бути й більш креативний виконавець для перехідних фаз накшталт Єгора Ярмолюка. Тоді як наявність Георгія Судакова в стартовому складі загалом не обговорюється, але, знову ж таки, тренерський штаб може підсунути гравцю Бенфіки й місце не в центрі поля, чого, насправді, хотілося б уникнути.

Вибір Football.ua: Руслан Маліновський та Георгій Судаков.

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Віктор Циганков знову в збірній. І цього разу, здається, без новин про відновлення від якоїсь із своїх постійних травм. Але Циганков повертається до національної команди вже на тлі цілком непоганої форми Назара Волошина, яку той демонстрував у київському Динамо, а також гарних кондицій Олександра Зубкова в Трабзонспорі, де його визнають навіть найкращим вінгером турецької Суперліги на певному етапі кампанії.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков.

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Тут, як і раніше, біда. І вона нікуди не подінеться, як здається, аж допоки не завершиться дискваліфікація Михайла Мудрика. Бо цього разу й варіантів особливо немає. Усі, хто можуть зіграти ліворуч в атаці за нашу збірну, не є профільними гравцями саме цієї позиції, хоча неодноразово грали на ній у своїй кар’єрі. Звичайно, Ребров уже тестував Судакова в цьому амплуа, але результати ми всі визнавали дуже посередніми, проте гравців на вибір аж п’ять, і хто саме муситиме прасувати цей край поля вздовж і впоперек проти французів — головна загадка прийдешньої гри.

Вибір Football.ua: Назар Волошин

ФОРВАРД

Травма Артема Довбика в останньому клубному матчі за Рому — це фіаско для нашої національної команди, бо варіантів ротації просто не залишається. Хіба що тренерський штаб довикличе когось з УПЛ у терміновому порядку, але це вже історія не про матч проти Франції. Тут вибір особливо без вибору.

Вибір Football.ua: Владислав Ванат

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ФРАНЦІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Два суперматчі нашої національної команди попереду. Так чи інакше, а статус збірної Франції має не лякати наших гравців і вболівальників, а навпаки заохочувати демонструвати найкращий футбол. Бо в будь-якому випадку, якщо ми хочемо на чемпіонат світу, то там буде, щонайменше, одна суперзбірна в групі, проти якої також доведеться грати. От і перевірити варто, на що здатна команда Реброва в таких протистояння. А проти суперників рівня Ісландії ми завжди встигнемо зіграти.

Вперед до перемоги! Слава Україні!