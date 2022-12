Сі Цзіньпін мав мрію, хоча можна з упевненістю припустити, що вона було не зовсім такою.

Ще в 2011 році, приблизно за рік до того, як він вступив на посаду головного лідера Китаю, Сі говорив про революцію у футболі в країні. Його триетапний план спочатку був спрямований на кваліфікацію на чемпіонат світу, водночас заснувавши тисячі спеціалізованих шкіл для формування майбутніх поколінь технічно досвідчених любителів футболу.

Другий і третій етапи включали проведення, а потім перемогу в турнірі. У прийнятій у 2016 році "Програмі реформування та розвитку футболу" все це звучало досить просто.

Народна Республіка стане футбольною державою до 2050 року.

Можливо, це все ж таки станеться. Зрештою, є час, з яким можна пограти, і залишаються амбіції щодо проведення чемпіонату світу з футболу в 2030-му або у 203-му році. Але ті, хто відповідає за реалізацію грандіозного плану президента, сподівалися б отримати більше доказів прогресу. Натомість, коли справа доходить до гри, статус Китаю виглядає таким же периферійним, як ніколи.

Минулого тижня Сі був на Аравійському півострові, але його візит до Ер-Ріяда (лише його третя поїздка за кордон після спалаху пандемії) був виключно дипломатичною місією. Порядок денний включав саміт з арабськими лідерами, зустріч із шести країнами альянсу арабів Перської затоки та прямі переговори з саудівцями, спрямовані на зміцнення економічних і стратегічних зв’язків, зокрема в енергетиці.

Збірна Китаю була помітною лише своєю відсутністю на першості ФІФА, програвши на третьому етапі азіатської кваліфікації на початку року. Були розгромні поразки від Оману та останнього В’єтнаму, а також від усіх команд, які фінішували вище за них, і одна перемога в кампанії з 10 ігор. Вони посіли п'яте місце в групі з шести колективів і низьке 79 місце у світовому рейтингу.

Натомість вони також були змушені спостерігати, як такі регіональні суперники, як Японія та Південна Корея, досягли стадії плей-оф мундіалю – перші здобули два помітних європейських скальпи по дорозі у вигляді Німеччини та Іспанії – тоді як такі небажані "друзі", як Марокко та Іран, виступили вище загальних очікувань. Для Пекіна цей досвід, мабуть, був нестерпним.

Знову ж таки, враховуючи їхню єдину появу у 2002 році у фінальних частинах з 12 спроб пройти кваліфікацію — тоді команда Бори Мілутіновича поїхала до Південної Кореї та Японії з великими надіями, але поступилася Коста-Ріці, Бразилії та Туреччині на груповому етапі, не забивши голів — вони звикли до життя ззовні, дивлячись всередину. Враховуючи, що Північна Корея була на двох чемпіонатах світу, це невдала позиція для країни з планами глобального панування.

У найкращому випадку, чемпіонати світу, як правило, закінчуються проявом м’якої сили Китаю, а спонсорські угоди поза межами поля забезпечують певну присутність на цій найграндіознішій сцені.

Проте за останні кілька тижнів цей турнір знайшов новий спосіб заподіяти їм політичну шкоду. Випадки COVID-19 зростають у Китаї, країні, яка раніше пишалася політикою "нульового COVID". Масові зібрання залишаються обмеженими, міста регулярно закривають на ніч. Тестування є обов’язковим, діють обмеження на подорожі та обов’язкове використання масок у громадських місцях.

Обмеження спричинили рідкісні спалахи громадських заворушень по всій країні останнім часом — від Гуанчжоу до Пекіна, Чженчжоу до Шанхаю — очевидно, викликані смертоносною пожежею в західному регіоні Сіньцзян і незмінно супроводжувалися криками "покінчити з карантином". Причиною 10 загиблих під час пожежі в багатоквартирному будинку в місті Урумчі стали обмеження щодо ковіду.

Для тих, хто живе в умовах карантину та налаштовується на трансляції футбольних матчів на державному телеканалі Central China TV (CCTV), видовище вболівальників без масок на густонаселених стадіонах по всьому Катару викликає жах. Їхнє відчуття ізоляції стає ще більш гострішим.

"Це більш символічно, ніж будь-що інше", — каже Марк Дрейєр, оглядач китайської спортивної індустрії, що живе в Пекіні. "Чи дратує вас бачити, як хтось добре проводить час по телевізору? Напевно ні. Але люди в Китаї практично на виході з сил. Можливо, спусковим механізмом є те, як інші добре проводять час без явних обмежень щодо COVID. Тобі просто не потрібні постійні нагадування про те, що в інших місцях життя, здається, триває нормально".

Тільки подивіться як там показували чемпіонат світу.

Спортивні заходи в Китаї здебільшого проводилися за закритими дверима з моменту першого спалаху вірусу майже три роки тому. Зимова Олімпіада в Пекіні пройшла без глядачів.

Дрейєр вказує на один турнір з настільного тенісу та ще одну подію з бадмінтону, які також проводилися в вакуумних бульбашках.

Чемпіонат Східної Азії було перенесено в Японію в квітні, а вересневі Азійські ігри, які мали відбутися в Ханчжоу, були відкладені до 2023 року. Китайська Суперліга, яка делегувала лише двох гравців на чемпіонат світу, пережила два роки свого футболу, коли матчі грали виключно в кількох визначених місцях, знову ж таки в біозахищених бульбашках проти COVID-19. Здебільшого навіть зараз це подія проходить без уболівальників, конкуренція занепадає.

У травні країна повернула права на проведення Кубка Азії 2023 року — головного міжнародного футбольного турніру в Азії. Цей захід мав відбутися в 10 містах з 16 червня по 16 липня, у ньому братимуть участь 24 збірні з усього континенту.

Тепер він пройде в Катарі.

"Цей турнір був би величезним, еквівалентом Євро чи Копа Америка", — каже Дрейєр. "Вони демонструють базовий мінімум європейського футболу, тому що вони не хочуть ілюструвати, як решта світу повертається до нормального життя, а в Китаї вони все ще грають у цих бульбашках без уболівальників через три роки після пандемії".

Схоже, що це політичне занепокоєння вплинуло на частину висвітлення камер відеоспостереження з Катару на початку турніру, з припущеннями, що державний мовник маніпулював трансляціями, щоб уникнути знімків натовпу з очевидно повних стадіонів.

Китайське державне телебачення, як відомо, обережно ставиться до зйомок натовпу на міжнародних спортивних змаганнях, оскільки воно боїться того, що може бути показано на трибунах. Деякі помітили попередні інциденти, як-от Суперкубок 2004 року, коли монтаж у перерві містив зображення "Людини-танкіста", невідомої особи, яка стоїть перед танками, що залишають площу Тяньаньмень під час продемократичних протестів 1989 року. Тибетські прапори також є проблемою. У результаті він має тенденцію до трансляції з 30-секундною затримкою.

Користувачі соціальних мереж протягом останнього місяця вказували на тонкі розбіжності між висвітленням матчів у Катарі та стрічкою, доступною через міжнародних провайдерів.

Кадри з групової гри Австралії проти Тунісу, оприлюднені на Weibo, свідчать про те, що камери відеоспостереження зніматимуть гравців, тренерів або знімки з дальньої відстані, тоді як міжнародна стрічка показуватиме обличчя на трибунах без масок. Драйєр звернув увагу на подібну проблему під час гри збірної Канади проти Хорватії, не в останню чергу, коли зображення натовпу було замінено великим планом тренера збірної Канади Джона Гердмана в його технічній зоні. Хоча кадри натовпу ніколи повністю не були відсутні в охопленні CCTV, відмінності часом були помітними. Теорій змови було вельми чимало.

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk