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До вашої уваги матеріал щодо китайського бажання провести чемпіонат світу та ідеологічних нюансів із мундіалем цього року.

Сі Цзіньпін мав мрію, хоча можна з упевненістю припустити, що вона було не зовсім такою.

Ще в 2011 році, приблизно за рік до того, як він вступив на посаду головного лідера Китаю, Сі говорив про революцію у футболі в країні. Його триетапний план спочатку був спрямований на кваліфікацію на чемпіонат світу, водночас заснувавши тисячі спеціалізованих шкіл для формування майбутніх поколінь технічно досвідчених любителів футболу.

Другий і третій етапи включали проведення, а потім перемогу в турнірі. У прийнятій у 2016 році "Програмі реформування та розвитку футболу" все це звучало досить просто.

Народна Республіка стане футбольною державою до 2050 року.

Можливо, це все ж таки станеться. Зрештою, є час, з яким можна пограти, і залишаються амбіції щодо проведення чемпіонату світу з футболу в 2030-му або у 203-му році. Але ті, хто відповідає за реалізацію грандіозного плану президента, сподівалися б отримати більше доказів прогресу. Натомість, коли справа доходить до гри, статус Китаю виглядає таким же периферійним, як ніколи.

Минулого тижня Сі був на Аравійському півострові, але його візит до Ер-Ріяда (лише його третя поїздка за кордон після спалаху пандемії) був виключно дипломатичною місією. Порядок денний включав саміт з арабськими лідерами, зустріч із шести країнами альянсу арабів Перської затоки та прямі переговори з саудівцями, спрямовані на зміцнення економічних і стратегічних зв’язків, зокрема в енергетиці.

Збірна Китаю була помітною лише своєю відсутністю на першості ФІФА, програвши на третьому етапі азіатської кваліфікації на початку року. Були розгромні поразки від Оману та останнього В’єтнаму, а також від усіх команд, які фінішували вище за них, і одна перемога в кампанії з 10 ігор. Вони посіли п'яте місце в групі з шести колективів і низьке 79 місце у світовому рейтингу.

Натомість вони також були змушені спостерігати, як такі регіональні суперники, як Японія та Південна Корея, досягли стадії плей-оф мундіалю – перші здобули два помітних європейських скальпи по дорозі у вигляді Німеччини та Іспанії – тоді як такі небажані "друзі", як Марокко та Іран, виступили вище загальних очікувань. Для Пекіна цей досвід, мабуть, був нестерпним.

Знову ж таки, враховуючи їхню єдину появу у 2002 році у фінальних частинах з 12 спроб пройти кваліфікацію — тоді команда Бори Мілутіновича поїхала до Південної Кореї та Японії з великими надіями, але поступилася Коста-Ріці, Бразилії та Туреччині на груповому етапі, не забивши голів — вони звикли до життя ззовні, дивлячись всередину. Враховуючи, що Північна Корея була на двох чемпіонатах світу, це невдала позиція для країни з планами глобального панування.

У найкращому випадку, чемпіонати світу, як правило, закінчуються проявом м’якої сили Китаю, а спонсорські угоди поза межами поля забезпечують певну присутність на цій найграндіознішій сцені.

Проте за останні кілька тижнів цей турнір знайшов новий спосіб заподіяти їм політичну шкоду. Випадки COVID-19 зростають у Китаї, країні, яка раніше пишалася політикою "нульового COVID". Масові зібрання залишаються обмеженими, міста регулярно закривають на ніч. Тестування є обов’язковим, діють обмеження на подорожі та обов’язкове використання масок у громадських місцях.

Обмеження спричинили рідкісні спалахи громадських заворушень по всій країні останнім часом — від Гуанчжоу до Пекіна, Чженчжоу до Шанхаю — очевидно, викликані смертоносною пожежею в західному регіоні Сіньцзян і незмінно супроводжувалися криками "покінчити з карантином". Причиною 10 загиблих під час пожежі в багатоквартирному будинку в місті Урумчі стали обмеження щодо ковіду.

Для тих, хто живе в умовах карантину та налаштовується на трансляції футбольних матчів на державному телеканалі Central China TV (CCTV), видовище вболівальників без масок на густонаселених стадіонах по всьому Катару викликає жах. Їхнє відчуття ізоляції стає ще більш гострішим.

"Це більш символічно, ніж будь-що інше", — каже Марк Дрейєр, оглядач китайської спортивної індустрії, що живе в Пекіні. "Чи дратує вас бачити, як хтось добре проводить час по телевізору? Напевно ні. Але люди в Китаї практично на виході з сил. Можливо, спусковим механізмом є те, як інші добре проводять час без явних обмежень щодо COVID. Тобі просто не потрібні постійні нагадування про те, що в інших місцях життя, здається, триває нормально".

Тільки подивіться як там показували чемпіонат світу.

Спортивні заходи в Китаї здебільшого проводилися за закритими дверима з моменту першого спалаху вірусу майже три роки тому. Зимова Олімпіада в Пекіні пройшла без глядачів.

Дрейєр вказує на один турнір з настільного тенісу та ще одну подію з бадмінтону, які також проводилися в вакуумних бульбашках.

Чемпіонат Східної Азії було перенесено в Японію в квітні, а вересневі Азійські ігри, які мали відбутися в Ханчжоу, були відкладені до 2023 року. Китайська Суперліга, яка делегувала лише двох гравців на чемпіонат світу, пережила два роки свого футболу, коли матчі грали виключно в кількох визначених місцях, знову ж таки в біозахищених бульбашках проти COVID-19. Здебільшого навіть зараз це подія проходить без уболівальників, конкуренція занепадає.

У травні країна повернула права на проведення Кубка Азії 2023 року — головного міжнародного футбольного турніру в Азії. Цей захід мав відбутися в 10 містах з 16 червня по 16 липня, у ньому братимуть участь 24 збірні з усього континенту.

Тепер він пройде в Катарі.

"Цей турнір був би величезним, еквівалентом Євро чи Копа Америка", — каже Дрейєр. "Вони демонструють базовий мінімум європейського футболу, тому що вони не хочуть ілюструвати, як решта світу повертається до нормального життя, а в Китаї вони все ще грають у цих бульбашках без уболівальників через три роки після пандемії".

Схоже, що це політичне занепокоєння вплинуло на частину висвітлення камер відеоспостереження з Катару на початку турніру, з припущеннями, що державний мовник маніпулював трансляціями, щоб уникнути знімків натовпу з очевидно повних стадіонів.

Китайське державне телебачення, як відомо, обережно ставиться до зйомок натовпу на міжнародних спортивних змаганнях, оскільки воно боїться того, що може бути показано на трибунах. Деякі помітили попередні інциденти, як-от Суперкубок 2004 року, коли монтаж у перерві містив зображення "Людини-танкіста", невідомої особи, яка стоїть перед танками, що залишають площу Тяньаньмень під час продемократичних протестів 1989 року. Тибетські прапори також є проблемою. У результаті він має тенденцію до трансляції з 30-секундною затримкою.

Користувачі соціальних мереж протягом останнього місяця вказували на тонкі розбіжності між висвітленням матчів у Катарі та стрічкою, доступною через міжнародних провайдерів.

Кадри з групової гри Австралії проти Тунісу, оприлюднені на Weibo, свідчать про те, що камери відеоспостереження зніматимуть гравців, тренерів або знімки з дальньої відстані, тоді як міжнародна стрічка показуватиме обличчя на трибунах без масок. Драйєр звернув увагу на подібну проблему під час гри збірної Канади проти Хорватії, не в останню чергу, коли зображення натовпу було замінено великим планом тренера збірної Канади Джона Гердмана в його технічній зоні. Хоча кадри натовпу ніколи повністю не були відсутні в охопленні CCTV, відмінності часом були помітними. Теорій змови було вельми чимало.

Some people still refusing to see this, so decided to track it. Within a minute, there was this: close-up shots of Canadian and Croatian fans on BBC/international feed, replaced by a solo shot of Canadian coach John Herdman on CCTV. pic.twitter.com/V3DZRjHrzk — Mark Dreyer (@DreyerChina) November 27, 2022

"Вони почали повертати більшість знімків фанатів на камери відеоспостереження, тому що це стало такою великою історією", – додає Драєр. "Це майже так, якби вони сказали: "О боже, нас спіймали. Нам доведеться вдавати, що ми цього не робимо". Але все одно це так безглуздо. Знімати фанатів чи ні, ви все одно бачите, що на стадіонах 50 000 людей. Люди тут уже зрозуміли, що в інших місцях все повертається до нормального життя".

Реальність така, що хоча участь китайців на полі все ще така рідкість, чемпіонат світу залишається надзвичайно популярним.

Час початку матчів у Катарі був несприятливим, оскільки більшість важливих ігор на вибування починалися о 3:00 на східному узбережжі Китаю. Для тих, хто не хоче дивитися матчі в прямому ефірі вранці, CCTV показує повні повтори з 8 години ранку, при цьому мовник заявляє про високі показники перегляду ігор на своїх телевізійних і мобільних платформах.

Церемонія відкриття минулого місяця привабила 27,5 мільйонів унікальних глядачів згідно з даними, опублікованими CSM Media. Наступний матч, досить спокійна поразка Катару від Еквадору, був показаний на чотирьох національних і стільки ж місцевих каналах у Китаї та привабив 24,1 мільйона унікальних глядачів, незважаючи на те, що він розпочався опівночі.

У деяких містах було кілька барів, де показували матчі, але через те, що стільки людей закрито, а публічні збори взагалі заборонені, більшість дивляться турнір з дому.

"Якби це був літній чемпіонат світу за звичайних обставин без COVID, пивні бари були б заповнені, а на вулицях був би справжній галас", — каже Дрейєр, автор книги "Спортивна супердержава: Погляд інсайдера на прагнення Китаю стати лідером". "Тут є справжня пристрасть до гри та обізнана база фанів. Китайці також не соромляться прийняти країну чи гравця, щоб наслідувати їх".

"Вони звикли не мати коня на перегонах, тож саме так у нас розвивалася футбольна "підтримка".

Як правило, на самих фіналах є присутність величезної кількості їхніх вболівальників. ФІФА продала 40 000 квитків китайським фанатам на турнір чотири роки тому, а місцеві ЗМІ в рф згодом повідомили, що фінал відвідали близько 100 000 відвідувачів з Китаю. Цього разу ФІФА продала від 5000 до 7000 квитків громадянам Китаю до Катару-2022. Обмеження на подорожі через COVID-19, обмежені рейси в обидві сторони з Дохи та загроза обтяжливого карантину після повернення забезпечили значно менше людей, які насправді могли б бути на події.

Двоє, які точно подорожували, були пара панд, нагороджених Катаром безпосередньо перед турніром. Цзін Цзін і Сі Хай (з тих пір перейменовані на Сухейла і Сорайю) оселилися в Panda House в Досі всього за чотири дні до першого матчу. Катар став першою країною Близького Сходу, яка отримала такий подарунок від Китаю.

Їхній прихід викликав хвилю місцевої громадськості та розглядався як доказ міцності зв’язків між двома країнами.

Але не маючи команди, яка б зосередила на собі увагу, Китай залишився чіплятися за іншу участь, яку вони можуть знайти як розраду. ФІФА виділила суддівську бригаду з Китаю на фінал, хоча Ма Нін був обмежений роллю четвертого судді в шести групових іграх. CCTV захотів відзначити, що на церемонії відкриття були китайські прапороносці. Все це здається досить неадекватним.

Натомість, знову присутність Китаю на чемпіонаті світу була обмежена для впливу поза полем.

Вони відіграли значну роль у розбудові інфраструктури в Катарі. Стадіон Лусаїл, арена для фінального матчу між Францією та Аргентиною, був побудований китайською залізничною будівельною корпорацією в партнерстві з катарською будівельною групою HBK вартістю 767 мільйонів доларів США (630 мільйонів фунтів стерлінгів). Чжоу Цзянь, посол Китаю в Катарі, назвав стадіон "знаковим проектом, що демонструє внесок Китаю в чемпіонат світу". Зображення арени прикрашає нову банкноту в 10 ріалів.

Близько 2500 блоків кондиціонування повітря, встановлених на 100 контрольно-пропускних пунктах на семи місцях проведення чемпіонату світу з футболу, були поставлені Midea Group — фахівцями з побутової техніки в Китаї, а 1500 маршрутних автобусів — 888 з них електричних — були надані на турнір Yutong — провідним китайським виробником автобусів, який планує відкрити завод у Катарі, щоб виготовляти транспортні засоби, адаптовані до місцевого ринку.

Китайські компанії надали контейнерні будинки у фан-містечка, а Китайська енергетична будівельна корпорація спроектувала та побудувала сонячну електростанцію Al Kharsaah, яка була відкрита в жовтні.

Їхній вплив є сильним у основних організаційних структурах і приміщеннях Катару.

Якщо це допомогло закріпитися в регіоні, то Китай уже ввійшов у ФІФА. Офіційні сувеніри та асортимент організаторів — понад 200 товарів, починаючи від прапорів і футболок і закінчуючи сумками, чашками, мініатюрними трофеями та пам’ятними кульками — переважно були "вироблені в Китаї", причому багато з них походять на фабриках Дунгуаня, в провінції Гуандун.

Китайці навіть можуть претендувати на талісман, La'eeb ("суперкваліфікований гравець" арабською мовою), з контрактом на масове виробництво набору сувенірів персонажа, від брелків до копій, які були отримані Cheche Cultural Development, ще одна компанія, розташована в південно-східному місті Дунгуань.

Більш гучними є китайські спонсори, які так тісно пов'язані з турніром. Багато хто переїхав, щоб заповнити порожнечу, коли західні компанії припинили фінансову підтримку на тлі скандалів, які охопили попередній режим ФІФА в середині минулого десятиліття. Ці спадкові угоди залишаються, а інші приєдналися до партії.

Wanda Group досі є одним із семи комерційних партнерів ФІФА, що є частиною угоди, яка розповсюджуватиметься на чемпіонат світу 2030 року. Шестирічна спонсорська угода з Vivo, офіційним смартфоном турніру, діє до 2023 року. "Це були угоди з кількома турнірами", — каже Дрейер. "Багато хто був вражений під час періоду буму в Китаї, коли справа дійшла до футболу, і приховує той факт, що, наприклад, хоча Wanda Group був головним гравцем, зараз пік позаду".

"Загалом є дві причини для китайської компанії спонсорувати велику міжнародну спортивну подію. Одна полягає в тому, щоб проштовхнути свою споживчу електроніку, коли вони прагнуть вийти на зовнішні ринки — ми бачили це з Vivo, Huawei, а тепер і з Hisense. Тоді у вас є бренди, які шукають престижу в Китаї, як-от Mengniu Dairy. "Подивіться на нас, ми є спонсором чемпіонату світу, і Луїш Фігу п’є наше молоко". Це все для показу для внутрішнього китайського ринку.

"Можливо, є трохи гордості, коли бачиш назви китайських компаній, що блимають на рекламних щитах навколо поля, але звичайного вболівальника це не хвилює. Китайські державні ЗМІ посилюють цей вплив, але все це відволікає увагу від питання: "Чому ми насправді не змагаємося на полі на чемпіонаті світу?".

"Реальність така, що Китаю ще дуже далеко до конкуренції. У них набагато більше шансів потрапити на наступний мундіаль, тому що турнір розширюється до 48 команд, але навіть у цьому випадку це все ще, мабуть, лише 50/50. Вони втрачені цим постійним бажанням вигадувати грандіозні схеми та 20-річні плани, спрямовані на прогрес — як технічні школи для розвитку власних талантів — але вони ніколи не можуть триматися цього довше трьох-чотирьох років, перш ніж терпіння лопне та перетвориться у "Чому ми ще не виграли мундіаль? Мабуть, ми робимо це неправильно…".

Тому вони розривають ці плани і починають все знову.

"Китай, по суті, є країною згори вниз. Все йде від людини №1 на вершині. Однак коли справа доходить до футболу, вам потрібно знайти багато спеціалістів. Тобі потрібна та піраміда, щоб будувати знизу. У Китаї цього взагалі немає. Внутрішня гра тут була на поганій траєкторії до COVID. Відтоді все погіршилося".

М’яка сила має значення, але цього недостатньо. Китай провів останній місяць назовні, намагаючись пояснити, як решту світу, здається, звільнили від карантину та дозволили масово святкувати.

Все тільки починається.

За матеріалами The Athletic