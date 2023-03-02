Чтиво

До вашої уваги матеріал Сoaches Voice про те, як неаполітанський клуб став лідером Серії А.

Через тридцять років після своєї останньої перемоги Наполі впевнено йде за скудетто. Востаннє вони вигравали внутрішній чемпіонат у 1990 році, коли у їхньому складі був легендарний Дієго Армандо Марадона. З того часу було кілька спроб виграти його знову, особливо в останні сезони. Але Наполі щоразу стикався з великими командами з півночі — Ювентусом, Міланом та Інтером.

Блискуча команда Лучано Спаллетті в сезоні-2022/23, схоже, нарешті, поверне Неаполю чемпіонство в Серії А. Поки що їх цифри просто неймовірні: 65 очки зароблено з 72 можливих. У 24 іграх забито 58 голів і лише 15 пропущено. Вони просто не мають слабких сторін.

Продовжуючи виступи у Лізі чемпіонів – здобувши визначні перемоги на груповому етапі, обігравши Ліверпуль 4:1 вдома та Аякс 6:1 на виїзді, а потім вигравши 2:0 у Айнтрахта у Франкфурті минулого тижня – цей сезон може виявитися історичним для Наполі. Сoaches Voice вирішили проаналізувати тактику команди Спаллетті та пояснити, що саме робить їх такими сильними за допомогою п'яти ключових тактичних спостережень.

Закріплення ключових позицій

Кількість ігор і високий темп, який вимагає Спаллетті, означають, що тренер не має вибору, як застосовувати ротацію. Тим не менш, він має захисне ядро, якого він любить дотримуватися: воротар Алекс Мерет; центральні захисники Амір Ррахмані та Кім Мін Дже; центральні півзахисники Станіслав Лоботка, Андре Замбо-Ангісса та Пйотр Зелінськи; крайні захисники Маріо Руї та Джованні Ді Лоренцо також грають у більшості ігор.

Ця послідовність дозволила досягти стабільних результатів на полі. І коли інші гравці виходять на поле, вони підтримують високий рівень, який вимагає від них Спаллетті. Щоразу, коли італієць випускає когось на поле, він дає шанс відновитися тим, хто найчастіше грав до цього.

Це різко контрастує з кампанією Наполі сезону-2021/22, коли Спаллетті змінював поєднання півзахисників у центрі поля. Почасти це було пов'язано з присутністю Фабіана Руїса (який зараз у Парі Сен-Жермен), якому було гарантовано місце у стартовому складі, але Спаллетті не міг знайти для нього найкращу позицію.

Цього сезону трійка півзахисників (вище) має майже ідеальний баланс. Вони постійно змінюються і можуть вишикуватися в лінію 2-1 (з Ангіссою та Лоботкою нижче та Зелінськи попереду) або 1-2 (Лоботка нижче, Ангісса та Зелінський вище). Судячи з результатів сезону, команда Спаллетті, схоже, виграє від сталості у півзахисті.

Важливість пресингу

Наполі Спаллетті грає інтенсивно та агресивно як з м'ячем, так і без нього, прагнучи тримати суперника якнайдалі від своїх воріт, високо пресингуючи. Вони прагнуть повернути м'яч якнайшвидше після того, як втратили його, щоб чинити тиск на суперника.

Вони інтенсивно пресингують по всьому полю. Після ударів від воріт суперника один із трьох їхніх півзахисників – зазвичай Зелінські – вибігає вперед, щоб пресингувати разом із нападником і чинити тиск на центральних захисників та воротаря (нижче).

Флангові гравці складають другу лінію з чотирьох осіб із двома іншими центральними півзахисниками. Цим чотирьом футболістам доведеться долати великі відстані, щоб пресингувати опонентів. Вони біжать уперед, щоб підтримати “першу лінію пресингу” (як правило, Осімгена та Зелінськи); вони повинні бігти назад, щоб виборювати другі м'ячі; вони багато переміщаються, щоб покрити майже всі ділянки поля. Коли вони переходять у середній блок, трійка півзахисту швидко займає свої позиції, щоб зробити команду максимально міцною у центрі поля (нижче).

З усіма цими рухами, коли вони не мають м'яча, гравці Наполі повинні працювати дуже старанно з самого початку кожного матчу.

Швидкість в атаці

Лівий вінгер Хвіча Кварацхелія та центральний нападник Віктор Осімген — два видатні гравці Наполі цього сезону. На момент написання цієї статті у грузина найбільше передач у Серії А — 11, а Осімген — найкращий бомбардир. Має 19 голів — на шість більше, ніж у найближчого переслідувача.

Ці двоє є ключовими гравцями в схемі атаки Спаллетті 4-3-3. Кварацхелія, по суті, є центром більшості атак, незважаючи на те, що він грає зліва. Коли команда володіє м'ячем на половині поля суперника, він постійно намагається використати простір за правим захисником рухами без м'яча до воріт. Він однаково добре справляється з контролем та веденням м'яча, а коли отримує його від партнера, то не вагаючись оцінює ситуацію, перш ніж робити наступний крок (нижче). Він воліє вбігати в зони і використовувати праву ногу для кросу або удару, Хвіча також хороший дріблер. Коли м'яч знаходиться на протилежному боці поля, він докладе всіх зусиль, щоб зайняти гольову позицію.

Тим часом Осімген розташовується в центрі і прагне зробити завершальний удар в атаці своєї команди. Нігерійський нападник також керує пресингом своєї команди та ініціює його; цього сезону він отримав вигоду з ряду втрат біля воріт суперника, коли голи забивалися відразу після того, як гравці Наполі відбирали м'яч.

Успіх при стандартних положеннях

Наполі Спаллетті – одна з найкращих команд Європи, коли справа доходить до стандартних положень – на обох половинах поля.

Вони забили 12 голів після 196 кутових подач у всіх змаганнях, що означає гол приблизно після кожного 16 кутового. Це найвищий показник.

Іноді вони роблять щось досить незвичайне на кутових, розміщуючи всіх своїх гравців за межами штрафного майданчика, щоб дати собі простір для атаки (нижче). Це дає уявлення про те, що Спаллетті хоче, щоб його гравці робили на кутових: створювали простір і набирали швидкість, коли вони вбігають у цей простір.

Вони також часто розігрують кутові коротким пасом, якщо поряд немає двох гравців суперника. Вони вражаюче використовують різні варіанти при кутових і завжди змушують своїх опонентів гадати, що вони збираються робити.

При захисті на кутових вони використовують комбінацію зонної та персональної опіки, і Спаллетті просить усіх 11 своїх гравців повернутися та допомогти. Вони розставляють п'ятьох гравців, які зонально закривають ворота. Ці гравці захищають простір перед воротами, якщо є крос, і вони намагаються створити щось на зразок захисного бар'єру перед воротарем — вони блокують будь-кого, хто намагається пробити або підібрати м'яч. Далі попереду троє гравців захищаються в районі одинадцятиметрової точки, блокуючи проходи нападників суперника. Ця установка спрацювала неймовірно добре.

Наполі пропустив лише два голи зі 179 подач з кутових у всіх змаганнях цього сезону. Їх єдина слабка сторона — простір, який вони залишають на дальній штанзі. Саме так було забито два голи, пропущені Наполі з кутових.

Тим часом коли вони захищаються на штрафних, команда використовує унікальний і досить своєрідний підхід до розташування лінії захисту на лінії одинадцятиметрової позначки (нижче). Підхід Наполі зменшує простір для суперників, щоб відправити м'яч у проміжок між воротарем та захистом, але вони також залишають воротареві пристойний простір, щоб вийти та спробувати забрати м'яч.

Распадорі та Сімеоне: альтернатива атаки з лави запасних

Наполі відмінно колетивно атакує, і коли грають другорядні гравці, такі як Джакомо Распадорі та Джованні Сімеоне виходять на поле, це зовсім не послаблює команду.

У Распадорі є гольовий інстинкт. Коли він наближається до воріт, його першою думкою є знайти місце для удару та шлях до воріт. Він може бити з будь-якої ноги, що робить його непередбачуваним для захисників, а також гарантує, що він може швидко завдати удару (нижче).

Сімеоне надзвичайно цінний, коли йде відкритий футбол. Його швидкість та рухи означають, що він може скористатися будь-яким простором, який суперники залишають у своїй структурі після невдалої атаки. Це особливо корисно, коли Наполі вийшов уперед, а їхні суперники кидають гравців уперед, сподіваючись зрівняти рахунок. Перебуваючи поблизу воріт, він чудово завершує удар будь-якою ногою, може віддати останній пас товаришу по команді і робить "розумні пробіжки", намагаючись знайти місце у штрафному майданчику (нижче).

Коротше кажучи, у Спаллетті, на відміну від сезону-2021/22, є два запасні нападники, які небезпечні, добре грають обома ногами, відмінно працюють без м'яча і є хорошими бомбардирами. Це означає, що менеджеру не потрібно заздалегідь покладатися виключно на Осімгена.

Наполі знаходиться на шляху до перемоги в Серії А, і, враховуючи, наскільки вони хороші — як з погляду видовищності, так і з точки зору ефективності, вони повністю заслуговують на цей довгоочікуваний титул.