Чтиво

Football.ua розповідає про півзахисника збірної Марокко та Фіорентини.

Софьян Амрабат підсунув стілець, і дуже швидко наринули всі спогади: шум, слава марокканської команди, яка, здавалося, одержима бажанням вписати свої імена в історію чемпіонатів світу.

Він тільки-но закінчив тренування з Фіорентиною і не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що у віці 26 років ним рухає знання того, що попереду багато нових пригод.

Він тепер асоціюється з чемпіонатом світу з футболу 2022 року і цією дикою, майже неправдоподібною історією Марокко — неймовірного, що набирає обертів Марокко – команди, яка зупинилася за крок до фіналу.

Амрабат був у центрі подій: швидкий з м'ячем, сильний у відборі, точний у передачах. Він грав із високо піднятою головою. Він уособлював дух єдності, коли Марокко вибило Бельгію та Іспанію зі змагань, залишив Кріштіану Роналду в сльозах після того, як зробив те саме з Португалією, і потряс Францію в півфіналі.

І цей підкат.

"Це може вас трохи збентежити, Софьяне, але ми можемо ще раз подивитись цей підкат?". Відео продовжується, і на кілька миттєвостей ми повертаємось на стадіон Аль-Байт у Катарі.

Ви знаєте: це півфінал, Франція перемагає з рахунком 1:0, а Кіліан Мбаппе увімкнув форсаж. Цей хлопець швидкий. Дуже швидкий: Мбаппе в одному з матчів набрав швидкість 35,3 км/год. Він вважався найшвидшим футболістом турніру, і в такі моменти здавалося, що він далеко попереду інших.

Навіть зараз, хоч як нерозумно це звучало, дивишся кадри, і все одно здається, що ніхто його не зловить. Багато хто вважає цей момент одним із найкращих на чемпіонаті світу в Катарі.

"Ви можете бачити по тому, як я біг, і ви можете бачити на моєму обличчі, що я вклав усе в цей спринт", — говорить Амрабат. "Всі знають, який він фантастичний гравець і який він швидкий".

“Був рахунок 1:0, і я знав, що якщо вони зроблять рахунок 2:0, то гра буде закінчена. Ми були такі близькі до фіналу. Так що так, я вклав у цей спринт усе, що я мав. Той підкат – це був єдиний спосіб зупинити його. То справді був ідеальний підкат. І тут я почув рев стадіону. Люди святкували, ніби то був гол”.

Цілком випадково інші гравці Фіорентини того вечора були у Франції, тому що у них був запланований товариський матч проти Бастії. Вони дивилися його у своєму готелі і оскільки Італія не пройшла кваліфікацію на турнір, підтримували свого товариша по команді. Вони також святкували як гол. Амрабат бачив відео, як вони святкували його відбір.

Ідеальний підкат, насправді. Мабуть, Мбаппе впав на газон, не розуміючи, як його наздогнали і що сталося.

При цьому Амрабат, можливо, продемонстрував найблискучішу гру в захисті, яку коли-небудь бачили на чемпіонаті світу, з часів підкату Боббі Мура проти Жаірзіньо за збірну Англії проти Бразилії в 1970 році.

Еммануель Макрон, президент Франції, також був вражений. Макрон зайшов у роздягальню Марокко після гри, щоб втішити гравців, що програли, і вибрав Амрабата для особливого визнання.

На той час ходили чутки, що президент сказав йому, що він найкращий півзахисник, якого він бачив на турнірі.

"Я думаю, ви знаєте, що він сказав", — майже сором'язливо каже Амрабат. "Він зробив мені приємний комплімент. Це великий комплімент, якщо хтось скаже вам це після гри. Я оцінив це”.

Є стара фотографія Амрабата, зроблена в його дитинстві в Нідерландах, яка почала поширюватися в соціальних мережах, коли він раптово став одним із найкращих футболістів ЧС-2022.

Йому було 11 років, і на ній його брат Нордін представляв його на голландському телебаченні (нижче).

Нордін, який тепер грає за АЕК, знаходився на початку своєї мандрівної кар'єри, що включає клуби з шестирізних країн і 64 матчі за збірну Марокко. Його на дев'ять років молодший брат, одягнений у куртку мадридського Реала, також рішуче прагнув стати футболістом.

Їхній батько Мохаммед приїхав до Нідерландів у віці 15 років, почавши нове життя в країні, де проживає значне марокканське населення, і врешті-решт став штукатуром. “Мій батько не грав у футбол", – каже Амрабат. “Мій дідусь також не грав у футбол. Це була працьовита сім'я”.

Однак для братів Амрабат футбол був на першому місці. Вуличні ігри в основному. Софьян згадує, що іноді було важко грати проти хлопців, які були старшими і більшими, коли не було “ні рефері, ні правил”. Але це підвищило його стійкість. Можливо, це також сформувало бойові інстинкти, які роблять його одним із небагатьох гравців у Серії А, які поклали Златана Ібрагімовича на газон (Ібрагімович, треба віддати йому належне, залишається великим шанувальником Амрабата).

Академія ФК Утрехт дала йому першу нагоду. Амрабат грав за збірну Нідерландів до 15 років, але перебрався до Марокко на чемпіонат світу серед юнаків до 17 років і більше не повернувся, незважаючи на те, що в останню хвилину втрутилися Дік Адвокат та Рууд Гулліт, величезні постаті на голландській сцені. Потім, у віці 18 років, у житті Амрабата сталося щось велике. Ерік тен Гаг став менеджером Утрехту.

“Це було так важливо для мене", – каже Амрабат. “Це був мій другий рік у першій команді. Він склав для мене план. Він запитав мене про мої сильні сторони і про те, що я хотів би покращити. З першого дня він був зайнятий мною. Не лише мною, усіма гравцями”.

"Багато тренерів загалом зайняті командою, але він приділяв багато часу індивідуальній роботі, тому що знав, що якщо футболіст буде кращим, то й команда буде кращою".

“Після кожної гри він показував мені відео та все пояснював. Мені було 18 чи 19 років, тож іноді я думав: “Хм, знову?”. Але зараз, коли я озираюсь назад, я розумію, що це було так важливо для моєї кар'єри. Я багато чого в нього навчився”.

Завдяки виступам Амрабата він перейшов у Феєнорд, а у віці 21 року отримав виклик на чемпіонат світу 2018 року у росії.

Однак у цьому випадку все було інакше, ніж у Катарі. Амрабат вийшов на заміну в першій грі Марокко, програвши Ірану з рахунком 1:0, і ця 14-хвилинна поява була його єдиною грою. Він не виходив у наступному матчі на полі, коли вони програли Португалії з таким самим рахунком, і цей результат означав, що Марокко вибуло. Амрабат знову залишився на лаві запасних в останньому матчі проти збірної Іспанії (2:2).

Все це допомагає пояснити ті непереборні емоції після того, як збірна Марокко обіграла Португалію і стала першою африканською командою в 92-річній історії чемпіонатів світу, що вийшла в півфінал. Марокко, якщо говорити в контексті, навіть не проходило кваліфікацію у 2002, 2006, 2010 та 2014 роках. І одне телевізійне інтерв'ю з обома братами Амрабат підсумувало це.

Нордін, чия кар'єра включала періоди з ПСВ Ейндховен, Галатасараєм і Вотфордом, плакав, ледве вимовляючи слова. Він поцілував Софьяна у голову, і сльози знову потекли. Софьянові, навпаки, вдалося триматися, і майже через три місяці він може пояснити, чому він здавався таким спокійним порівняно зі своїм старшим братом.

За його словами, він сам плакав після гри проти Іспанії, коли команда Валіда Реграгі нокаутувала чемпіонів 2010 року в драматичній серії пенальті.

“Чого люди не розуміють, то це того, що я навіть не знав, що зможу зіграти в цьому матчі. У мене була травма спини. Вона взялася з нізвідки за день до гри. Я не міг рухатись, моя спина сильно боліла”.

“Я працював із фізіотерапевтом до третьої години ночі, щоб спробувати відновитися. Ми перепробували все, і я зовсім не спав. Все, про що я думав, було: “Я можу грати?”.

“Я не спав, я відчував втому, у мене боліла спина. Я розминався, відчував дискомфорт. Тому я знову сказав тренеру: "Я хочу грати, але, як ви знаєте, вам, можливо, доведеться замінити мене через 10 хвилин".

“Мені зробили укол, і коли я почув свисток судді, я просто забув про все. Я грав як божевільний. Це було 120 хвилин, бо гра перейшла на додатковий час. Я пробіг 15 кілометрів, найбільше за всіх на полі”.

Тому я ніколи не забуду ту гру. Мої батьки були на стадіоні. Мама сказала мені, що тато теж не спав, бо молився, щоб я грав. І потім, коли всі мої емоції вирвалися назовні… Я зазвичай не емоційний хлопець, але коли це відбувається, це відбувається”.

Офіційно парк Віола відкриється лише цього літа, можливо пізніше, але основна структура вже сформувалася на суші на південь від річки Арно. Це буде найбільший тренувальний центр Серії А та один із трьох найбільших у Європі. Це схоже на заяву про їхній намір зростати та розвиватися.

У минулому також були часи, коли в ідеалі Фіорентіна хотіла побудувати новий стадіон.

Але все ж таки є щось особливе в Stadio Artemio Franchi з його залізобетоном, флагштоком, спіральними пандусами, що ведуть до верхньої частини трибуни, і всіма іншими штрихами архітектурного блиску П'єра Луїджі Нерві. Це одна з проблем: вона побудована так красиво, що влада не може допустити, щоб вона пропадала марно.

Найбільше у світі Фіорентина хотіла б, щоб команда змогла поборотися за свій перший титул у Серії А з 1969 року. Найкраще, що вдалося Фіорентіні за останнє десятиліття, — це три четверті місця. Амрабат — ключовий гравець, а "Курва Ф'єзоле", затяті вболівальники Фіорентини, співають його ім'я на кожному матчі.

“Мені 26 років, і люди кажуть, що це найкращі роки у кар'єрі футболіста", – каже він. "Я почуваюся добре. У мене тепер великий досвід. Я грав у багатьох великих іграх. Ми в півфіналі Кубка Італії. Ми все ще у Лізі конференцій. У нас чудові вболівальники, і я дійсно хочу щось виграти з цією командою, тому що наприкінці вашої кар'єри важливим є те, що ви виграли”.

Не дивно, що Барселона хотіла підписати його в січні, а Челсі був серед клубів, які прагнули зробити те саме (Фіорентина, гордий клуб зі своїми власними амбіціями, відкинула всі пропозиції).

Для довідки: Амрабат пробіг на чемпіонаті світу 81,4 кілометра — більше, ніж будь-який інший гравець, навіть незважаючи на те, що йому були потрібні знеболювальні ін'єкції в чотирьох із семи ігор Марокко. Але ніхто не повинен дивуватися, бо це була історія протягом усієї його кар'єри, яка також мала місце у клубі Брюгге та Вероні.

В Італії пам'ятають час, проведений у Вероні, коли тодішній 23-річний футболіст був настільки працьовитий, так рідко замінювався, а його розклад був такий переповнений виснажливими поїздками туди і назад на ігри Марокко в Африці, що його тренера Івана Юрича навіть запитували, чи не пора йому відпочити.

- Дати йому відпочити? — вигукнув Юрич. “Софьян залишався б на полі, доки не втрачав свідомість. І він такий важливий для нас”.

Не можна сказати, що півзахисник повністю несприйнятливий до втоми. Амрабат каже, що йому потрібно було 10 вихідних після закінчення чемпіонату світу. Він також згадує, як його та інших гравців вітали, коли вони повернулися до Марокко на автобусний парад з відкритим верхом. Це було, за його словами, "начебто ми виграли чемпіонат світу, а не посіли четверте місце".

Але є й інші емоції. Уявіть, як це було, наприклад, коли вся футбольна планета дивилася на фінал чемпіонату світу між Аргентиною та Францією.

Амрабат подивився перший тайм, а потім вимкнув гру. Він жадав бути залученим у фіналі. Але врешті-решт він знову включив його, щоб зафіксувати останні моменти найбільшого тріумфу Ліонеля Мессі.

“Знаєш, я все ще почуваюся трохи погано", – каже він. “Нелегко це говорити, бо півфінал для Марокко був такий особливий. Те, що ми зробили у Катарі, стало історією. Це був фантастичний, божевільний турнір. Такого духу, який був у нас на тому турнірі, не мала жодна інша команда. Але я переможець і коли ти так близько, коли хочеш зіграти у фіналі…”

Його голос замовкає, ніби він все ще жаліє. “Я завжди відчуватиму велику гордість, але уявіть, як було б приємно сидіти тут сьогодні, якби Марокко стали чемпіонами світу. Це була моя мрія. Можливо, якось ми зможемо це зробити, але це був великий шанс”.

Амрабат був настільки важливим для Марокко, що у півфіналі тренер Франції Дідьє Дешам адаптував тактику своєї команди, попросивши нападника Олів'є Жиру повертатися назад, накривати Амрабата і перешкодити йому контролювати гру.

Було б не зовсім точно сказати, що на тому турнірі народилася зірка, адже Амрабат грає у футбол на найвищому рівні протягом більшої частини десятиліття, але це вірно, що футбольний світ тепер дивиться на нього зовсім по-іншому.

Йому нагадують про це, коли він вирушає до Флоренції і виявляє, що туристи впізнають його набагато більше, ніж раніше.

Амрабат каже, що намагається не шкодувати свого часу та із задоволенням позує для фотографій. “Я ніколи і нікому не можу відмовити. За просте зображення, дві хвилини вашого часу, ви можете зробити когось дуже щасливим. Вони дають вам багато любові, тому вам потрібно повернути її”.

Це змінило його життя? "З одного боку", — каже гравець, який насмілився помірятися швидкостями з Мбаппе і виявився переможцем у забігу. “Це був чемпіонат світу і всі дивляться чемпіонат світу. Так що так, це змінило моє життя з погляду впізнаваності. Але це не змінило мене як особистість. Мати і батько завжди виховували мене скромним, і я все ще така сама людина”.

За матеріалами The Athletic