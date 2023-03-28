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Ліга чемпіонів, чемпіонат світу та Золотий м'яч — кому вдалося оформити "хет-трик"?

Футбол — це насамперед командний вид спорту, і немає нічого кращого, ніж виграти головні призи на клубному та міжнародному рівні.

Майже всі футболісти прагнуть виграти найбільш значущі трофеї – Лігу чемпіонів (Кубок європейських чемпіонів) та чемпіонат світу. Якщо додати сюди ще індивідуальну нагороду, як Золотий м'яч, то лише дев'ятеро людей можуть похвалитися, що вони виграли "святу трійцю". Але хто вони?

Football.ua за матеріалами Squawka розповідає, кому вдалося виграти Лігу чемпіонів, чемпіонат світу та Золотий м'яч.

Боббі Чарльтон

Кубок європейських чемпіонів: 1968

Чемпіонат світу: 1966

Золотий м'яч: 1966

Можливо, це найвеличніший англійський футболіст, хоч щодо цього є жорстка конкуренція. Ніхто не буде сперечатися, що Боббі Чарльтон віддав усе за свою видатну 24-річну кар'єру, більшу частину часу виступаючи за Манчестер Юнайтед, де виграв три чемпіонські титули. Через десятиліття після прориву під керівництвом Метта Басбі та виживання у злощасній мюнхенській авіакатастрофі атакуючий півзахисник пережив період свого найбільшого успіху наприкінці 60-х.

Чарльтон зіграв ключову роль у тому, щоб привести Англію до перемоги на чемпіонаті світу у 1966 році, забивши три голи, у тому числі два у півфінальному матчі проти Португалії. Окрім трофея Жюля Ріме, загальні результати Чарльтона також принесли йому Золотий м'яч.

Крім того, двома роками пізніше "червоні дияволи" здобули перемогу над Бенфікою у фіналі Кубка європейських чемпіонів, частково завдяки дублю Чарльтона, що зробило їх першими англійськими переможцями турніру.

Франц Беккенбауер

Кубок європейських чемпіонів: 1974, 1975 та 1976

Чемпіонат світу: 1974

Золотий м'яч: 1972 та 1976

За п'ять років у Баварії виграв практично все, що тільки можна було. Після перемоги в Бундеслізі він виграв три Кубки європейських чемпіонів, а ще більшого успіху досяг, одягнувши легендарну білу майку збірної ФРН.

За першим чемпіонатом Європи із Західною Німеччиною в 1972 році, в якому він також виграв Золотий м'яч того ж року, був успіх на чемпіонаті світу на батьківщині через два роки.

Перш ніж вирушити до США, він отримав другий Золотий м'яч завдяки своєму третьому Кубку європейських чемпіонів. Повісивши бутси на цвях, Беккенбауер став другою після Маріо Загалло людиною, яка виграла чемпіонат світу і як гравець, і як менеджер. До обох з того часу приєднався Дідьє Дешам.

Герд Мюллер

Кубок європейських чемпіонів: 1974, 1975 та 1976

Чемпіонат світу: 1974

Золотий м'яч: 1970

Безпрецедентний успіх Баварії у 1970-х породив безліч імен та легенд, найважливішим з яких був Герд Мюллер, який жив заради забивання голів. Der Bomber, як його стали називати, забив 565 голів у 607 матчах за Баварію, але він був так само вражаючим для своєї збірної. І він справді був вражаючим у фіналі чемпіонату світу 1970 року.

У чемпіонаті, в якому Західна Німеччина вийшла до півфіналу, вибивши на шляху чинних чемпіонів Англію, Мюллер забив 10 голів у шести матчах, що принесло йому Золотий м'яч того року.

Потім був новий міжнародний успіх, коли він допоміг команді Хельмута Шона вигравати два турніри (Євро-1972 і чемпіонат світу 1974), перш ніж завершити кар'єру, забивши 68 голів у 62 матчах — рекорд Мюллера, поки Мирослав Клозе не забрав його собі.

Паоло Россі

Кубок європейських чемпіонів: 1985

Чемпіонат світу: 1982

Золотий м'яч: 1982

Було велике розчарування бразильців після того, як Італія здолала Бразилію у фіналі чемпіонату світу 1982 року. Гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь "адзуррі". Нападник Ювентуса Паоло Россі, який раніше відбув дворічну дискваліфікацію за участь у сумнозвісному скандалі з “Тотонеро”, зробив хет-трик.

Він забив ще тричі, зокрема перший гол у їхній фінальній перемозі над Західною Німеччиною з рахунком 3:1. Ця гра найбільше запам'яталася палким святкуванням гола Марко Тарделлі. Ці шість голів принесли йому Золоту бутсу турніру, а пізніше того ж року допомогли здобути Золотий м'яч.

Невдовзі був успіх на клубному рівні, коли Ювентус виграв свій перший Кубок європейських чемпіонів у важких обставин, перемігши чотириразового переможця Ліверпуля на Ейзелі.

Зінедін Зідан

Ліга чемпіонів: 2002

Чемпіонат світу: 1998

Золотий м'яч: 1998

Через шістнадцять років після героїзму Россі інший великий гравець у кольорах Ювентуса привів свою країну до успіху на чемпіонаті світу. Зінедін Зідан не італієць, але півзахисник вважає, що його час у Серії А сформував його переможний менталітет. І він був на видноті, коли "Les Bleus" здобув перемогу вдома, а Зізу двічі допоміг у фіналі проти всієї улюбленої Бразилії, яка прагнула титулів.

Хоча Зідан втратив рідкісний дубль Ліги чемпіонів і Кубка світу в тому ж році, завдяки товаришу зі збірної Крістіану Карембе з Реала, він все ж таки був названий найкращим у Європі в 1998 році.

Рівалдо

Ліга чемпіонів: 2003

Чемпіонат світу: 2002

Золотий м'яч: 1999

Аж до 1995 року Золотий м'яч вручався виключно європейським гравцям, а потім був розширений, щоб увімкнути всіх гравців, які грають у європейському клубі. Джордж Веа став першим переможцем, який народився за межами Європи, отримав приз у перший рік, і незабаром за ним пішли Роналдо (1997) і співвітчизник Рівалдо (1999). Останнє викликало великий подив, оскільки багато хто вважав, що переможцем стане Девід Бекхем, який посів друге місце, який допоміг Манчестер Юнайтед досягти історичної требла.

Рівалдо, який зіграв ключову роль в успіху Бразилії на Кубку Америки, набрав на 65 очок більше, ніж Бекс, і досяг ще більшої міжнародної слави, коли "Селесао" помстився за поразку у фіналі чемпіонату світу 1998 року, перемігши Німеччину через чотири роки.

2000-і роки виявилися для бразильського нападника непростими, але йому все ж таки вдалося завоювати медаль переможця Ліги чемпіонів у складі Мілана, хоча його час у "россонері" добігав кінця.

Роналдіньо

Ліга чемпіонів: 2006

Чемпіонат світу: 2002

Золотий м'яч: 2005

Коли вони спричинили фурор у Південній Кореї та Японії, незабаром стало ясно, що є ще одна буква “Р”, що має вирішальне значення для успіху Бразилії. Роналду та Рівалдо вже були відомі, але поява Роналдіньо вразила всіх. Його удар зі штрафного проти Англії у чвертьфіналі, в якому він обіграв Девіда Сімена, досі у пам'яті. Однак йому доведеться почекати, перш ніж святкувати таке на клубному рівні.

Це сталося незабаром після завершення гучного переходу до Барселони з ПСЖ, де він став каталізатором того, як підопічні Франка Райкаарда здобули перший Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів) з 1992 року, коли вони обіграли Арсенал у 2006 році.

Але це було не раніше, ніж він завоював Золотий м'яч. Або рік тому, вигравши жорстку конкуренцію з боку англійської пари Френка Лемпарда та Стівена Джеррарда.

Кака

Ліга чемпіонів: 2007

Чемпіонат світу: 2002

Золотий м'яч: 2007

Розгромна перемога Бразилії над Коста-Рікою з рахунком 5:2 у фіналі чемпіонату світу 2002 року сама по собі не має великого значення, але протягом 25 хвилин ми бачили, як на поле вийшов молодий Кака, хоча в ньому не було нічого сенсаційного.

Це сталося після того, як він змінив клуб дитинства Сан-Паулу на Мілан, де він перетворився на провідного світового номера 10. Його прибуття сталося дуже доречним, оскільки воно було за командою Карло Анчелотті, яка виграла Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів) 2003 року, хоча Кака мав чекати, перш ніж прикласти руку до "вухатого кубка", що стало ще болючішим після їх сумно відомої поразки проти Ліверпуля в Стамбулі.

Проти тих же суперників Мілан помстився, а Кака продемонстрував ще один віртуозний виступ. Це переконало виборців назвати його володарем Золотого м'яча 2007 року, що стало останнім разом, коли нагороду було вручено комусь, кого не кликали Кріштіану Роналду або Ліонель Мессі. Допомагаючи Хорватії вийти у свій перший фінал чемпіонату світу в 2018 році, Лука Модрич поклав край цій монополії, хоча з того часу вона була відновлена.

Ліонель Мессі

Ліга чемпіонів: 2006, 2009, 2011 та 2015

Чемпіонат світу: 2022

Золотий м'яч: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021

Найвеличніший за всіх часів? Деякі, безумовно, так думають, і коли ви подивіться на величезну кількість Золотих м'ячів, які він виграв, з цим важко посперечатися. Ліонель Мессі — один із двох гравців у цьому ексклюзивному списку, який вигравав Золотий м'яч більше одного разу. У Мессі має бути кімната трофеїв розміром із невеликий будинок.

Але для багатьох Мессі не міг би вважатися найвеличнішим, якби не виграв чемпіонат світу. Після поразки у фіналі 2014 року Мессі, можливо, думав, що це буде найближче, що він наблизиться до завоювання трофею чемпіонату світу, тим більше, що Аргентина програла у чвертьфіналі 2018 року.

І, звичайно ж, на ЧС-2022 у Катарі Мессі відіграв важливу роль. Гравець ПСЖ забив сім голів у семи іграх, у тому числі два у фіналі, і віддав ще три гольові передачі, нарешті отримавши до рук трофей.