Присвячується трансферу Еберечі Езе в Арсенал.

Фанати обожнюють моменти, коли їхній клуб перехоплює гравця прямо з-під носа у суперників. І те, як Арсенал забрав Еберечі Езе у Тоттенхема, може стати однією з найбільших історій такого типу в АПЛ. Поки "шпори" знову зализують рани після зірваної угоди, розповідаємо про такі найгучніші випадки.

12. Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед (серпень 2021)

Після трьох сезонів у Ювентусі стало відомо, що Роналду залишить Турин, і його почали пов’язувати майже з кожним топ-клубом Європи. Агент Жорже Мендеш навіть досяг усної домовленості з Манчестер Сіті, що викликало справжній переполох у Юнайтед.

У гру втрутився сер Алекс Фергюсон: він подзвонив своєму колишньому підопічному та переконав повернутися саме на Олд Траффорд. Початок видався багатообіцяючим, але швидко все зіпсувалося: конфлікт з Ерiком тен Гагом, різке інтерв’ю Пірсу Моргану – і зрештою переїзд до Ан-Насра.

11. Алексіс Санчес в Манчестер Юнайтед (січень 2018)

Хоча згодом цей перехід став одним із найгірших підписань клубу, у моменті він виглядав як справжній тріумф Жозе Моурінью. Усі були впевнені, що Санчес стане гравцем Сіті, але Юнайтед оформив угоду, додавши у пакет Генріха Мхітаряна та задовольнивши неймовірні зарплатні вимоги чилійця. Пеп Гвардіола врешті не прогадав: Санчес виявився повним розчаруванням – лише п’ять голів, після чого він перебрався до Інтера.

10. Дімітар Бербатов в Манчестер Юнайтед (вересень 2008)

В останній день трансферного вікна Юнайтед виклав рекордні на той час 30,75 млн фунтів за форварда Тоттенгема. Здавалося, що Манчестер Сіті вже майже закрив угоду, але болгарин усе вирішив сам.

"Вони хотіли підписати мене в останній день трансферного вікна, – згадував Бербатов. – Я сказав агенту: “Відчепись, ми їдемо в Юнайтед”. Через історію, престиж, гравців, тренера, футболку. Я ніколи не сумнівався, що Олд Траффорд – правильний вибір".

9. Арʼєн Роббен в Челсі (березень 2004)

Одна з перших угод попереднього власника Челсі, яка одразу показала серйозність його намірів. Ще коли Роббен грав за ПСВ, з ним уже контактував сер Алекс Фергюсон, навіть екскурсію Олд Траффорд провели. Але вирішальним стало втручання Пітера Кеньйона, який перейшов з Юнайтед до Челсі. Нідерландець обрав Лондон – і не прогадав: він став зіркою чемпіонських сезонів Жозе Моурінью.

8. Луїс Діас в Ліверпуль (січень 2022)

Прихід колумбійського вінгера на Енфілд став черговим ударом для Тоттенхема, який знову залишився ні з чим. Діас перейшов із Порту за 37,5 млн фунтів із можливими бонусами ще на суму в 12,5 млн. "Шпори" ж отримали відмову після своєї пропозиції близько 38 млн. Обидва англійські клуби вели боротьбу за футболіста щонайменше пів року, але в останній момент Ліверпуль випередив конкурентів, навіть відправивши делегацію до Аргентини (де грала збірна Колумбії), щоб встигнути провести медогляд до закриття зимового вікна.

7. Пол Гаскойн в Тоттенхем (липень 1988)

Угоду зламали дрібниці: автомобіль для батька та солярій для сестри. Саме ці подарунки від тодішнього голови "шпор" Ірвінга Скхолара схилили Гаскойна змінити свою усну обіцянку перейти до команди Алекса Фергюсона. Це був британський рекорд того часу – 2,2 млн фунтів. Газза перебрався до Тоттенгема, а Фергюсон був розлючений і попереджав півзахисника, що той зробив помилку. Пізніше він назве Гаскойна "тим, хто вислизнув". А сам Пол швидко закріпився у збірній Англії та став однією з головних зірок ЧС-1990.

6. Робіньо в Манчестер Сіті (вересень 2008)

Нові власники Сіті з Абу-Дабі голосно заявили про себе у 2008-му, перевершивши Челсі у боротьбі за бразильського нападника. Вони запропонували Реалу 32,5 млн фунтів, рівно стільки, скільки вимагав клуб. Челсі довго торгувався, хоча саме він був першим вибором Робіньо. Але зрештою у дедлайн усе вирішила вища ставка Сіті.

Для Реала це було очевидним рішенням. Сам футболіст мав сумніви, адже тоді "містяни" не були топ-клубом. Є навіть чутки, що Робіньо думав, ніби переходить у Манчестер Юнайтед — настільки непримітним тоді здавався Сіті.

5. Рой Кін в Манчестер Юнайтед (липень 1993)

Кін нещодавно зізнався: улітку 1993-го він уже пообіцяв Кенні Далглішу, що перейде в Блекберн Роверс. Але один дзвінок до дому його матері в Корку все змінив. Сер Алекс Фергюсон дізнався про ситуацію та вмовив зустрітися по дорозі, ще до підписання контракту з Блекберном.

Вже за 48 годин Фергюсон оформив трансфер за 3,75 млн фунтів — британський рекорд на той час. І цей крок виявився одним із найкращих в історії Юнайтед: Кін став справжньою легендою клубу.

4. Еберечі Езе → Арсенал (серпень 2025)

Угода Арсеналу на 67,5 млн фунтів із Крістал Пелес стала для Тоттенгема гіркою поразкою. "Шпори" були впевнені, що Езе прийде саме до них — особливо після зриву переходу Моргана Гіббс-Вайта. Але все вирішило бажання самого футболіста, який колись грав у академії Арсенала. Клуб заплатив гарантовані 60 млн плюс 7,5 млн бонусів, намагаючись швидко закрити дірку після втрати Кая Гаверца.

3. Еммануель Петі в Арсенал (червень 1997)

Як і у випадку з Езе, саме Арсенал перехопив футболіста у Тоттенгема. Французький півзахисник уже спілкувався з тодішнім головою "шпор" Аланом Шугаром щодо переходу в Лондон. Але його колишній тренер у Монако Арсен Венгер дізнався про переговори й попросив Петі хоча б вислухати пропозицію Арсенала, перш ніж підписувати контракт.

Футболіст попросив у "шпор" трохи часу. Клуб навіть замовив йому таксі після зустрічі, та Петі вмовив водія заїхати до будинку Венгера. Там і було підписано контракт. Згодом він з усмішкою згадував цей момент: "Коли я виїжджав зі стадіону Тоттенгема, вони замовили мені таксі. Водій запитав адресу – я дав йому адресу Арсенала. І лише потім зрозумів, що таксі було вже оплачене Тоттенхемом, тож вони точно знали, куди я їду!".

2. Джон Обі Мікел в Челсі (2006)

У 2005-му Мікел, тоді гравець норвезького Люна, вже встиг сфотографуватися у футболці Манчестер Юнайтед і навіть підписати попередній контракт. Але реальність склалася інакше: Челсі вийшов на контакт із футболістом, зробив вигіднішу пропозицію та провів таємні переговори.

Після затяжної юридичної тяганини він таки дебютував у складі "синіх". "Сер Алекс думав, що вже підписав мене, – згадував Мікел у 2023-му. – Я навіть дав пресконференцію, це було всюди. А потім Роман Абрамович і Челсі сказали: “Стоп, ми ж стежимо за цим гравцем два-три роки, що відбувається?” Вони відправили мого агента до Норвегії, і за кілька годин я просто зник. Він забрав мене з квартири, де я жив з друзями".

1. Вілліан в Челсі (2013)

Ця історія стала справжньою класикою "зради" в трансферах. Бразилець уже пройшов медогляд в Тоттенгемі, коли раптом заявив Деніелу Леві, що хоче перейти в Челсі. На Вілліана також претендував Ліверпуль, але зрештою саме "сині" підписали його на п’ять років приблизно за 30 млн фунтів.

Вісім годин Тоттенхем намагався переконати футболіста завершити угоду, але марно. У 2018-му сам Вілліан розповів: підписати контракт із Челсі він хотів від самого початку.

Раптовий зрив домовленостей пояснив його агент Кіа Джурабчіан, який уже під час медогляду повідомив про пропозицію Абрамовича. "Я сказав: “Добре, тоді я повертаюся у мікроавтобус, ви все владнаєте, і я перейду в Челсі. З Тоттенхемом я контракт не підпишу", – згадав Вілліан.

The Telegraph