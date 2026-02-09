Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 МІЛАН ВІДМОВИВСЯ ВІД ТРАНСФЕРУ МАТЕТА ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ

📰 ГРАВЕЦЬ ВЕРЕСА САМОВІЛЬНО ЗАЛИШИВ РОЗТАШУВАННЯ КОМАНДИ НА ЗБОРІ В ТУРЕЧЧИНІ

📰 ВИСОКОПОСАДОВЦІ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ОЧІКУЮТЬ НА ЗАВЕРШЕННЯ СТРАЙКУ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

📰 АМОРІМ ПОРУШИТЬ МОВЧАННЯ ЩОДО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ — ЗМІ

📰 ОФІЦІЙНО: НГОЛО КАНТЕ СТАВ ГРАВЦЕМ ФЕНЕРБАХЧЕ

📰 ЗІРКИ РЕАЛА МАДРИД ВИЙШЛИ НА ТРЕНУВАННЯ У КИСНЕВИХ МАСКАХ

📰 САУДІВСЬКА ПРО-ЛІГА ВІДПОВІЛА НА ЗВИНУВАЧЕННЯ РОНАЛДУ: "РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСФЕРІВ ТА ВИТРАТ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО КЕРІВНИЦТВОМ КЛУБІВ".

📰 БАРСЕЛОНА ОФІЦІЙНО ВИЙШЛА З СУПЕРЛІГИ

📰 МЕССІ У ВОРОТА БАРСЕЛОНИ ЗАБИВ ПЕРШИЙ М'ЯЧ У НОВОМУ РОЦІ... У ВОРОТА БАРСЕЛОНИ ГУАЯКІЛЬ