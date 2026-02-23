Нігерійський нападник розповів про свій непростий шлях.
Ніхто не мав би знати мого імені. Те, що ви читаєте ці рядки, — це вже доказ Божої милості.
Моя мама померла, коли мені було два чи три роки. Я надто малий, щоб щось пам’ятати — тільки її руки, які тримають мене. Ми з шістьма братами й сестрами жили в однокімнатній халупі в нетрях Лагоса. Район називається Олусосун. Можливо, ви про нього чули. Він стоїть поруч із найбільшим сміттєзвалищем Африки. Кажуть, туди щодня звозять 10 000 тонн відходів — хімічні речовини, розбиті телевізори, усе, що тільки можна уявити.
Це був мій "задній двір".
Коли я почав грати у футбол і мені потрібні були бутси, я просто йшов із друзями на звалище й шукав.
"Гей, я знайшов Nike! Лівий! Розмір 8!"
(Через годину…)
"Puma!!!! Правий!!!! Розмір 9!!!!!"
То був щасливий день. У нас з’явилася пара бутс — одна на всіх.
Більшість родин у нашому районі перепродавали металобрухт і пластик зі звалища. Мій батько колись працював водієм, але після смерті мами втратив роботу й влаштувався мити посуд у кухні поліцейського відділку. Цих грошей не вистачало навіть на оренду. Пам’ятаю одну ніч — мені було близько дванадцяти. Власнику квартири урвався терпець. Він просто вимкнув нам світло. Ми сиділи в темряві — семеро в одній кімнаті. Без телевізора. Без нічого.
Я вийшов надвір, сів біля канави — буквально біля стічної канави — й заплакав. Подивився на небо й запитав Бога: "Невже таким має бути життя дитини?"
Приблизно тоді я повністю перестав грати у футбол. Треба було допомагати родині виживати. Сестри продавали апельсини — не на ринку, а просто на дорозі. У Лагосі постійні затори, тож можна заробити, бігаючи між машинами, поки світлофор червоний. Я був швидким, тому продавав воду. Ставив коробку з 12 пляшками на голову й чекав, поки хтось посигналить. Потім мчав до авто, поки світло знову не ставало зеленим.
Я думав: "Я буду найшвидшим хлопцем, якого вони коли-небудь бачили".
І знаєте що? Мені це навіть подобалося. Це було схоже на тренування.
Іноді я повертався додому настільки виснаженим, що просив сестер: "Можна я завтра просто продаватиму з вами апельсини?"
Мій старший брат Ендрю мав найважчу роботу. Він прокидався о третій ранку й продавав спортивні газети на вулиці. Інколи приносив одну додому, і я бачив на обкладинці Дідьє Дрогба чи Златана Ібрагімовича. Я дивився на них із благоговінням. Здавалося, вони живуть в іншому світі. Для мене футбол був просто чимось, що я робив між підробітками. А підробітки були завжди.
Де можна було заробити — я був там. Я навіть потрапив на телешоу. Це була сімейна вікторина, і наприкінці вони викликали людей із залу. Дякувати Богу, обрали мене. І я виступив дуже добре. Виграв близько 10 000 найр у прямому ефірі.
Це були найбільші гроші, які я коли-небудь тримав у руках.
Приблизно шість євро.
Наступного дня в школі друзі підколювали мене:
"Бро, ти ж учора був по телевізору! Вчора продавав воду на дорозі, потім — у студії, а сьогодні знову тут? Це що взагалі таке?"
Але мені було байдуже. Я виживав, крутився як міг.
Кілька років я працював у пастора в Лагосі. Дуже відомого. Його теж показували по телевізору. У церкві стояв маленький ноутбук, і моїм завданням було збирати email-адреси для його розсилки. За кожні 10 адрес я отримував приблизно 10 центів.
Згодом мене підвищили — я продавав на вулиці біблійні книги пастора. Одна з них називалася Rhapsody of Realities. Однокласники проходили повз і сміялися: "Тепер він Біблії продає? Що відбувається?"
Я ж казав, крутився як міг.
Усе, що заробляв, віддавав братам і сестрам — на їжу й оренду. Часто ночував у церкві. Наш дім ледь тримався — дах почав провалюватися. Власник сказав: "Добре, полагодимо". Прислав людей. Вони зняли половину даху… і більше не повернулися. (Я молюся за всіх. Справді. Окрім орендодавців. Про них чомусь завжди забуваю.)
Якщо була легальна робота — я брався. Сестра віддавала мені свої старі телефони — знаєш, ті з розбитим екраном, які вже соромно носити? Ось такий діставався мені. Якби ти подзвонив о другій ночі з пропозицією роботи — я б узяв слухавку.
Я навіть чистив вигрібні ями. Знаєш, що таке soakaway? В Європі рідко зустрінеш. В Африці це як сухий колодязь для стоків, який копають вручну. Один спускається глибоко вниз драбиною. Інший стоїть нагорі — "для безпеки" — і кричить: "Ти там живий, брате?"
Я не був тим, хто нагорі. Був тим, хто внизу. Брудна робота, брат.
Майже два роки я грав лише за церковну команду. А коли мені виповнилося 15, один хлопець сказав: "Чув? Наступного тижня в Лагос приїжджають тренери зі збірної Нігерії ".
Я відповів: "Де саме? Дай адресу".
Їхати було півтори години автобусом. Грошей у мене не було. Я добирався автостопом. У Лагосі є жовті маршрутки — danfo. Наче громадський автобус, тільки хаотичний. Водії — божевільні. Якщо ти дитина або просто без грошей, можуть дозволити заскочити й сісти комусь на коліна. У фургон легко вміщається 20 людей, якщо дуже постаратися. Я їхав так від зупинки до зупинки: 30 хвилин на чужих колінах — і далі пересадка. Потім ще. І ще. Danfo-серфінг.
Коли я дістався стадіону, там було близько 300 хлопців. Усі хотіли, щоб тренери збірної U-17 їх помітили. Нас було так багато, що м’яч навіть не використовували. Просто змушували бігти — і відсівали тих, хто повільний.
Я біг так, ніби від цього залежало життя.
Наприкінці дня мені сказали: "Приходь завтра".
І я знову біг за своє життя.
Так тривало місяцями. Нарешті нам дали м’яч. Я грав неймовірно. Справді повірив, що впорався.
Через три місяці нас залишилося близько 30. Нам сказали: "Завтра — фінальний перегляд".
Після тренування нас зібрали разом. Із тридцяти назвали 27 імен.
Відсіяли лише трьох. Я був одним із тих трьох. Мрія — мертва. Я підійшов до тренера й благав пояснення.
Він сказав: "Це просто технічне рішення. Вибач".
Я їхав додому в автобусі, сидячи в когось на колінах, і ридав.
Чоловік запитав: "Що сталося?"
Я відповів: "Довга історія".
"Але чому ти плачеш?"
"Я футболіст. Точніше… намагався ним стати".
Більшість хлопців на цьому б зупинилися. Але я був надто закоханий у футбол. Я тренувався сам. Минав місяць за місяцем. І одного дня хтось сказав: "Тренері збірної знову приїдуть до Лагоса за два тижні".
Я відповів: "Коли будуть — подзвоніть мені".
У той день я кинув роботу, вскочив у автобус і помчав на стадіон.
Коли приїхав…
600 хлопців. Усі благали, щоб на них подивилися.
Нас було так багато, що тренер, Еммануель Аменіке, узяв мікрофон і сказав:
"Я не зможу переглянути всіх сьогодні. Це неможливо. За два тижні ми будемо в Абуджа. Якщо ви ЗНАЄТЕ, що ви хороші — справді хороші — приїжджайте туди".
Абуджа — це дев’ять годин машиною. А в мене не було машини.
Я знав одного хлопця, щось на кшталт агента. Районного агента. Я сказав йому: "Все. Кінець".
Через два тижні він подзвонив:
"Я позичив машину. Поїхали".
"А де ми житимемо?"
"Не хвилюйся. В мене є брат в Абуджі".
Уранці перед виїздом мене накрили сумніви. Я ніколи не залишав своє місто. Там було звично. Безпечно. Минуло чотири години, агент обривав телефон.
Я сказав: "Забудь, я нікуди не поїду. Мені й так нормально".
І тоді батько почув розмову. Він не виголошував довгих промов. Просто сказав:
"Тобі треба їхати".
І я зрозумів — він правий.
Я взяв рюкзак і дві пари одягу. Те, що було на мені, і зелений комплект форми в сумці. Щасливий зелений. Ми їхали до Абуджі на машині, старішій за наші мрії, й прибули опівночі.
Наступного ранку зійшло сонце — і я побачив мільйон хлопців із мрією.
Ну ладно, не мільйон. Але близько дев’ятисот точно. Вони стояли біля стадіону й чекали шансу.
Першого дня я навіть не вийшов на поле. Другого дня один із тренерів нарешті показав на мене:
"Зелена футболка. Давай. У тебе 15 хвилин".
П’ятнадцять хвилин, щоб змінити життя. Я знав: єдиний спосіб вразити — бігти. І я біг так, ніби в мені не кров, а вогонь. За ці 15 хвилин я забив два голи.
Я подумав, що, можливо, ще маю шанс. Але тренери знову взяли мікрофон і почали оголошувати імена. Я не почув свого. Люди потягнулися до парковки.
Мрія — знову мертва.
Я вже сідав у машину, коли почув крики:
"Ей! Ей! Хлопець у зеленому!"
Що???
Я обернувся. Кілька хлопців махали мені.
Я показав на себе, як у кіно:
Я???
Озирнувся — може, за спиною хтось інший.
"Хлопець у зеленому!"
Щасливий зелений.
Я побіг назад. Вони сказали: "Тренер хоче тебе бачити. Лікар команди сказав, що це ти забив два голи. Ти той хлопець?"
Я кричав: "Я той! Я ТОЙ!!!"
Повернувся на стадіон. Лікар стояв і показував на мене, піднявши два пальці.
"Ось цей хлопець".
Два пальці врятували мене.
Якби лікар тоді промовчав, я б сьогодні не був футболістом. Можливо, чистив би чергову яму десь унизу.
Перегляди тривали. Ті, хто пройшов, залишалися з командою в готелі. Я ж і далі жив у брата мого агента. Допомагав відводити дітей до школи, мив посуд. Я був таким сором’язливим, що не розумів: їжа, яку його дружина ставить на стіл, — для мене. Повертався з тренування, бачив тарілки й думав, що це залишки. Відламував шматок хліба, виходив за будинок і їв потайки.
Одного дня вона запитала:
"Що таке? Тобі не подобається моя їжа?"
Я розгублено відповів:
"Це… для мене?"
Вона здивувалася:
"Звісно! Ти ж, мабуть, голодний!"
Коли мене остаточно включили до складу і дали ліжко в готелі, я сказав їй: "Дякую. Ви мене врятували. Я завжди молитимусь за вас. Ви тепер моя родина".
Життя змінилося блискавично. Наступного року ми поїхали на чемпіонат світу U-17 у Чилі. Я вибухнув. 10 голів у 7 матчах. Золота бутса. Ми стали чемпіонами світу. Ніхто цього не очікував. Навіть я.
Коли я повернувся з турніру, мені заплатили преміальні. Я став мільйонером. Щоправда, в найрах. (Смішно, але правда.) Тобто це було кілька тисяч євро. Я подзвонив сестрам: "Переїжджаємо з однієї кімнати в дві. За все плачу я. Лише прошу — моліться за мене".
Через кілька років я підписав контракт із Вольфсбургом. Це були гроші, про які я навіть не мріяв. Я сидів і оновлював банківський додаток.
Оновити. Бідний.
Оновити. Бідний.
Оновити…
І раптом цифра змінилася.
Вона стала великою. Нереальною. Здавалося, що це помилка. Я стрибав по кімнаті, як божевільний.
Два роки до того я продавав воду по 10 центів.
У хороший день заробляв два долари.
А тепер — мільйон. На екрані мого телефону.
Я протер очі.
Це сон?
Оновити.
Оновити.
Оновити.
Ні. Це реальність.
Я став на коліна й подякував Богові.
Подзвонив батькові й сказав: "Тепер ти більше не платиш оренду. Тепер ти — орендодавець".
Я навіть найняв для нього водія. Він старів, мав проблеми із серцем. Але він гордо відповів: "Навіщо мені це? Я ж сам був водієм! Бережи свої гроші".
Я сказав: "Цій людині теж потрібна робота".
Він зітхнув: "Добре. Нехай буде поруч. Платитимеш ти. Але за кермом — я".
Він їздив містом за кермом, а найнятий водій сидів поруч — як напарник. Батькові просто хотілося бути серед своїх, зависати в поліцейській дільниці зі старими друзями.
Коли я через кілька років перейшов із Вольфсбурга в Лілль, його здоров’я почало різко погіршуватися. Я постійно був у роз’їздах. А на початку пандемії COVID він потрапив до лікарні. Я застряг у Франції. Футбол зупинили. Аеропорти закрили.
Я телефонував агенту, намагався організувати приватний рейс до Нігерії. Навіть отримав дозвіл від авіаційної влади на посадку. Мені потрібно було лише одне — щоб клуб і агент дали добро на виліт.
Я чекав.
І чекав.
І чекав.
Йому ставало гірше.
Я почав панікувати. Дзвонив щогодини, благав відпустити мене. І тоді вперше по-справжньому побачив темний бік футболу. Бізнес. Мене хотіли продати. Йшли перемовини про трансфер. Тому мій колишній агент повторював: "Складна ситуація. Почекай. Просто почекай".
Я сходив із розуму. Не спав. Одного ранку залишив телефон унизу й пішов у душ. Біля мого ліжка завжди стояла фотографія мами. Я вийшов із ванни, глянув на неї — і щось відчув. Наче всередині щось обірвалося. Я заплакав. Подумав: щось не так. Щось дуже не так.
Спустився вниз — 20 пропущених від родини. Передзвонив братові по FaceTime.
Він сказав: "Його більше немає".
І повернув камеру.
"Попрощайся…"
Я кинув телефон і зірвався. Розніс будинок. Трощив усе навколо. Я був не в собі. Сусіди прибігли на шум. У Франції вони стали для мене родиною. Один із них кілька годин сидів поруч, заспокоював, повторював, що життя триває. П’ять чи шість годин він не відходив від мене — і, можливо, врятував від чогось дурного.
Найбільше мене розривало почуття провини. Усі його діти й онуки були поряд із ним.
Усі — крім мене.
Я зірвався остаточно.
Думав: якщо це і є футбол — то в чому сенс? Я просто хочу бути з родиною.
Я подзвонив агенту:
"Я можу поїхати поховати батька?"
Він відповів:
"Їдь. Але повернися в п’ятницю".
У п’ятницю?
До біса футбол.
Коли я прилетів додому, я всерйоз думав, що, можливо, більше ніколи не гратиму. Мене нудило від усього — від системи, від розмов, від цифр у контрактах.
Я часто кажу: "Я бачив усе, брате. Справді бачив усе".
І люди не розуміють, що я маю на увазі.
Йдеться не лише про життя біля сміттєзвалища.
Не лише про темряву без світла.
Йдеться про справжні втрати. Глибокі. Такі, що ламають.
Коли я пішов із Лілля, я був загублений.
Коли я приїхав до Наполі, я ніби знову знайшов себе. Місто, фанати, партнери по команді — вони буквально витягли мене з темряви.
Пам’ятаю першу розмову після переходу. Я сказав тренеру, Лучано Спаллетті:
"Я не в порядку, злий. Мені дуже важко. У мене хаос у голові".
Він став для мене майже батьком. Якщо я помилявся — він не щадив. Але в глибині душі він вірив у мене так, ніби я вже був найкращим у світі.
Я міг забити два голи за матч, а він заходив у роздягальню, підходив впритул — лоб до лоба — і майже шепотів: "Cazzo… Ти міг забити чотири. Завтра покажу відео".
Це було жорстко. Але це була любов через вимоги.
Перед тим сезоном пішли лідери — Каліду Кулібалі, Дріс Мертенс, Лоренцо Інсіньє. Здавалося, епоха закінчилась. Натомість прийшли нові — Хвіча Кварацхелія, Джакомо Распадорі, Кім Мін Чже. І всі подумали: "Цікаво, що з цього вийде…".
А вийшло щось магічне.
Ми почали сезон 2022–2023 так, що я завжди жартую: на тренування почали приходити бабусі. У Неаполі є проста формула — чим краще ти граєш, тим старші люди з’являються на базі. Спочатку ультрас. Потім молоді з батьками. Потім три покоління разом. А коли ти на вершині таблиці — приїжджають бабусі в інвалідних візках.
"Я молюся за тебе, сину".
"Дякую".
"Не треба грати як Марадона. Бо ніхто не може грати як він. Просто біжи й віддавай усе за емблему".
Ми відірвалися на вісім очок і, чесно кажучи, подумали: "Все, ми це зробили".
Це природно. Ми ніколи не жартували на тренуваннях — Спаллетті такого не дозволяв. Але одного дня нас понесло. Грали міні-матч, падали, кричали "Фол! Суддя!", перебільшували — просто щоб посміятися.
Спаллетті зупинив гру й сказав асистентам:
"Приберіть ворота".
Вони дивляться: "Що?"
"Приберіть їх!!!"
Ми бігали 30 хвилин без м’яча.
Наступного дня в роздягальні знову хіхікання. Виходимо на поле — м’ячів немає.
"Біжіть".
"Містере…"
"Біжіть, поки не скажу стоп!!!!!"
"Містере, будь ласка…"
"Біжіть!!!!!"
Ми пішли до капітана, Джованні Ді Лоренцо. Він тільки розвів руками: "Хлопці, що я вам скажу?"
Ми вибачалися майже навколішки. Він мовчав.
"Cazzo!!!!! Біжіть!!!!!"
Два дні ми не бачили м’яча.
Коли він знову з’явився — ми були готові плакати від щастя.
Більше ніхто ніколи не жартував на тренуваннях.
Ми навіть не могли скаржитися. У той період містер Лучано Спаллетті спав у своєму кабінеті. Маленьке ліжко, як у казармі. Дружина була вдома, але п’ять місяців він жив на базі. Він горів цим сезоном.
Перед великими матчами він повторював: "Ви не розумієте, що станеться, якщо виграєте титул. Про мене говоритимуть два-три роки. Про вас — поки ви не станете старими".
Усі питають мене про гол в останньому турі, який приніс нам Скудетто. Так, це був важливий м’яч. Особливий. Але ми грали на виїзді, і тоді до кінця не усвідомили масштаб того, що зробили. Справжній сенс дійшов, коли ми повернулися до Неаполя й побачили емоції міста. Це неможливо описати.
Незадовго до титулу біля нашої бази зібрався натовп уболівальників. Я зупинив машину, щоб потиснути руки. Один чоловік стояв із сином і тримав телефон. Він показував мені відео з 80-х — часів, коли за клуб грав Марадона. У нього були сльози на очах.
Я запитав: "Що він каже?"
Переклали: "Тебе пам’ятатимуть тисячу років. Коли ми станемо пилом, тебе все одно пам’ятатимуть".
Ось заради чого я граю у футбол. Заради цього відчуття.
Виграти трофей — це одне. Але виграти Скудетто для Наполі вперше за 33 роки — це історія. Справжня.
Саме тому я обираю клуби серцем.
Коли я залишив Неаполь, знаєш, скільки людей сказали мені: "Не їдь до Туреччини. Ти що, божевільний?" Навіть колишній агент переконував: "Це не розумний крок".
Але я думаю серцем. Я хотів грати за Галатасарай. Після емоцій Неаполя я не міг просто перейти кудись. Я хотів у клуб із топ-3 у світі за рівнем пристрасті. Туди, де люди живуть футболом інакше. Де мене зрозуміють.
Перед підписанням я говорив телефоном із Окан Бурук. Він сказав: "Я кажу тобі як тренер, як людина і як батько — я хочу бачити тебе в цьому клубі. Наші фанати полюблять тебе. І навіть коли тобі буде важко, цей клуб буде за тебе".
Перед посадкою на літак до Туреччини я віддав усе в руки Бога. Коли літак приземлився, посеред ночі в приватному аеропорту мене чекали три тисячі фанатів Галатасарая. Вони відстежували рейс. Вони зустріли мене з відкритими обіймами. Це відчуття дорожче за будь-які гроші.
Не віриш — спитай у Вірджил Ван Дейк. Після нашого матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля він сказав мені:
"Брате, що це за атмосфера?!"
Я відповів: "Чесно? Якби я сам сюди не приїхав, я б теж не повірив".
Коли я перейшов сюди, всі питали: "Що він робить? Навіщо йому Галатасарай?"
Якщо ви знаєте мою історію, то відповідь очевидна.
Коли я виграв Золоту бутсу на чемпіонаті світу U-17, журналіст сказав мені: "Ти з’явився нізвідки. Тепер усі знають твоє ім’я. Чого ти хочеш досягти?"
Моя відповідь сьогодні така сама, як і 15 років тому, коли я боровся за виживання.
Величі.
Я хочу бути прикладом для дітей, які виросли так само, як і я. Нас — мільйони. Діти, які працюють, щоб заробити на обід. Продають воду в заторах. Риються на звалищах у пошуках металу. Крутяться. Мріють. Моляться…
Мене роблять щасливим не гроші. І точно не слава — якщо чесно, вона навіть нудна.
Справжнє блаженство — це повернутися додому в Нігерію або йти вулицею в Стамбулі у звичайному худі й залишатися собою.
Підійти до дітей і сказати:
"Я був таким, як ти. Хлопцем з одним кросівком Nike і одним Puma. Розмір 8 і розмір 9".
З Божої ласки — я зміг.
Нехай моя історія буде доказом для тих дітей.
Ти можеш почати з самого дна — і все одно твоє ім’я можуть пам’ятати тисячу років.
The Players' Tribune